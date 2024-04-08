Зиньковский – Winline лучший игрок «Спартака» в марте. Хавбек забил 1 гол в 4 матчах

Антон Зиньковский признан Winline лучшим игроком «Спартака» в марте.

Полузащитник красно-белых набрал 52 процентов голосов.

Второе место занял защитник (16%), а замкнул тройку голкипер (13%).

В марте провел четыре матча за « »: три в рамках Мир , один – в Фонбет Кубке России.

В игре Кубка России против «Оренбурга» (3:1) Зиньковский отметился забитым мячом.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.