Зиньковский – Winline лучший игрок «Спартака» в марте. Хавбек забил 1 гол в 4 матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Максименко Футбол

Антон Зиньковский признан Winline лучшим игроком «Спартака» в марте.

Полузащитник красно-белых набрал 52 процентов голосов.

Второе место занял защитник Срджан Бабич (16%), а замкнул тройку голкипер Александр Максименко (13%).

В марте Антон Зиньковский провел четыре матча за «Спартак»: три в рамках Мир РПЛ, один – в Фонбет Кубке России.

В игре Кубка России против «Оренбурга» (3:1) Зиньковский отметился забитым мячом.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

11 комментариев
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В апреле - Лещук
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Чем заслужил то? Бесполезными навесами и предсказуемыми навесами? Сержант с Дуарте лучшие в последние месяцы реально лучшие, Угальде тоже радует
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Не то чтобы кто-то на этом отрезке прям порадовал, но Зиньковский удручает, будто не справляется с грузом ожиданий и ответственности после потери Промеса. Как будто еще ниже голову стал в своем дриблинге опускать, с принятием решений либо торопыжит, либо опаздывает.
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Кандидатур не особо много. Но уж лучше Бабич. Зина ничем не впечатлил
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когда игрок аж с 1 голом лучший за 4 игры.... печально все это
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Главное разочарование рестарта в Спартаке. Такой шанс при отсутствии Промеса. Передачи 9 из 10 абы куда, дриблинг читаемый... Ужас...
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Он далеко не лучший, а по ожиданиям пока худший.
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Это такой прикол от КБ?, 😁
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да там ваще команд звёзд, тяжело выбрать лучшего)
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новый персонаж: Зиньковский-winline
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Самый активный пожалуй Зиньковский, но лучший всё же Бабич.
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