Зиньковский – Winline лучший игрок «Спартака» в марте. Хавбек забил 1 гол в 4 матчах
Антон Зиньковский признан Winline лучшим игроком «Спартака» в марте.
Полузащитник красно-белых набрал 52 процентов голосов.
Второе место занял защитник Срджан Бабич (16%), а замкнул тройку голкипер Александр Максименко (13%).
В марте Антон Зиньковский провел четыре матча за «Спартак»: три в рамках Мир РПЛ, один – в Фонбет Кубке России.
В игре Кубка России против «Оренбурга» (3:1) Зиньковский отметился забитым мячом.
Подробную статистику игрока можно изучить здесь.