Тен Хаг о том, останется ли он в «МЮ» в следующем сезоне: «У меня никаких сомнений. Мы добьемся того, чего хотим»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не сомневается, что продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед».

Специалист ответил на вопрос о том, останется ли он во главе команды в следующем сезоне.

«У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе в этом проекте.

Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим. Это вызов для меня.

Не всегда все будет получаться, не всегда результаты будут такими, как мы хотели.

Но я уверен, что мы идем в правильном направлении и добьемся того, чего хотим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

На данный момент манкунианцы находятся на шестой позиции в турнирной таблице в АПЛ. Также в этом сезоне команда не вышла из группы в Лиге чемпионов.

35 комментариев
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Вот это у человека самооценка
+23
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+23
Пора тебе дружочек, обратно в Нидерланды
+16
-2
+14
Вот бы мне такую уверенность
+8
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+8
Ответ Yerkebulan
Вот это у человека самооценка
У многих такая, особенно ей выделяются рукожопые
+6
-1
+5
Ответ Israfill Mirzaev
Пора тебе дружочек, обратно в Нидерланды
В кофешоп
+4
0
+4
Уволить
+2
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+2
Тренер за 2 года не может сформировать мощную ментальную составляющую у команды, зачем тебе оставаться, если через матч будут пропущены голы сразу после забитых, а также на 90+ минутах?
+2
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Ответ therealgreenman
А саму игру тоже игроки ставят?
А какой футбоо ставить с этими бездарями? Ни Моу, ни Сульшер, ни Рангник не смогли нормальный футбол поставить. А состав после Моу особо и не изменился. Все те же лица, с которыми можно претендовать в лучшем случае на топ-4. Плюс, этот сезон оказался крайне неудачным в плане травм и судейских ошибок.
+2
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+1
Судя по комментам опять виноват Тен Хаг, а не руководство и конечно же не игроки. Далот, Линделеф, Шоу, Рэшфорд, Марсьяль - игроки, которые еще при Моу играли и было видно, что с этими игроками АПЛ не взять из-за отсутствия стабильности (про склонность к травмам молчу). И забыли еще, как руководство подставляло каждый раз Тен Хага, не купив ему нужных игроков (Де Йонг в 2022 и Кейн в 2023). Ну уйдет Тен Хаг, придет новый тренер, а что изменится с этими бездарями, которые сменили уже не одного тренера. Будет всё то же самое. Нужно наконец избавляться от сброда, а не от гл. тренеров, которые каждый раз бывали крайними в МЮ.
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Ответ Yerkebulan
Вот это у человека самооценка
С другой стороны, он просто сказал, что у него нет сомнений. Мб Ретклифф уже нашёл нового тренера)
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Ответ Козявки Терри
Судя по комментам опять виноват Тен Хаг, а не руководство и конечно же не игроки. Далот, Линделеф, Шоу, Рэшфорд, Марсьяль - игроки, которые еще при Моу играли и было видно, что с этими игроками АПЛ не взять из-за отсутствия стабильности (про склонность к травмам молчу). И забыли еще, как руководство подставляло каждый раз Тен Хага, не купив ему нужных игроков (Де Йонг в 2022 и Кейн в 2023). Ну уйдет Тен Хаг, придет новый тренер, а что изменится с этими бездарями, которые сменили уже не одного тренера. Будет всё то же самое. Нужно наконец избавляться от сброда, а не от гл. тренеров, которые каждый раз бывали крайними в МЮ.
А саму игру тоже игроки ставят?
+3
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Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим.- Это понятно, Тэн Хаг спит, служба идет, фунты капают.
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Он там по ходу в заложники взял кого-то
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Ответ Клей Томпсон
подставило не купив Кейна? в какой вообще вселенной Кейн среди всех предложений на земле выбирает МЮ?
Тен Хаг нуждался в 9-ке, но руководство провело стандартное для МЮ трансферное окно: долгая охота за одним игроком - провал - начало сезона АПЛ без игрока на нужную позицию - к концу августа паническая покупка игрока ниже классом за оверпрайс. В этом тоже Тен Хаг виноват? При чем, такое трансферное окно происходило каждый раз.
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Ответ Козявки Терри
Судя по комментам опять виноват Тен Хаг, а не руководство и конечно же не игроки. Далот, Линделеф, Шоу, Рэшфорд, Марсьяль - игроки, которые еще при Моу играли и было видно, что с этими игроками АПЛ не взять из-за отсутствия стабильности (про склонность к травмам молчу). И забыли еще, как руководство подставляло каждый раз Тен Хага, не купив ему нужных игроков (Де Йонг в 2022 и Кейн в 2023). Ну уйдет Тен Хаг, придет новый тренер, а что изменится с этими бездарями, которые сменили уже не одного тренера. Будет всё то же самое. Нужно наконец избавляться от сброда, а не от гл. тренеров, которые каждый раз бывали крайними в МЮ.
подставило не купив Кейна? в какой вообще вселенной Кейн среди всех предложений на земле выбирает МЮ?
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Ответ Козявки Терри
А какой футбоо ставить с этими бездарями? Ни Моу, ни Сульшер, ни Рангник не смогли нормальный футбол поставить. А состав после Моу особо и не изменился. Все те же лица, с которыми можно претендовать в лучшем случае на топ-4. Плюс, этот сезон оказался крайне неудачным в плане травм и судейских ошибок.
Ну на счёт состава некоторых имён я соглашусь, но вы на самом деле думаете что поменяй некоторых игроков этот «тренер» что то изменит? Сколько в этом сезоне было матчей, что бы можно было сказать что сыграли отлично? Больше половины пальцев одной руки даже не загнутся, разница голов тоже прям красота, на счёт травм, всё это началось после его Мега продуктивной предсезонки, идём дальше, отпустили из Аренды Регилона, да не топ игрок, но Шоу сломан, про Маласию уже вообще забыли и слева играют игроки правого фланга, косяк же его подчиненых «медиков», дальше трансферы, он покупал Антони? Сотка просто слита и никогда не окупится и не вернётся, он захотел Онану, который стал мемом, про Лександро и Расмуса говорить пока ничего не буду.
Я согласен что придёт другой тренер и сразу все не поменяется, но лучше что то менять и шевелиться, чем продолжать сотрудничество с человеком у которого гонор не соответствует уровню
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Чё хотел-то?
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очень хочу чтоб он остался
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Уверенно выйдем в Чемпионшип.
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Я матчи МЮ не смотрю, но судя по интервью Тен Хага МЮ играет в отличный футбол, и лишь из-за травм и дикого невезения команда на 6-м месте, поэтому конечно же Эрик должен тренировать манкунианцев и в следующем сезоне и продолжить начатое.
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Мы точно обгоним Астон Виллу, добавил он после паузы
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Да он просто эталон адекватности
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Добьемся того,чего хотим...Путь в чимпионшип...
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Спасибо за Гарначо и Майну, но пора с тобой прощаться.
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скорее всего, дадут время до середины следующего сезона.
если не вывезет, то досвидос
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Я на своих 9 м2 метрах сидел и буду сидеть!
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«Добьемся чего хотим»

Вылет в чемпионшип?😄
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Вот только самый интересующий вопрос, в каком направлении всё же мы движемся как не в отрицательном, кто то ещё кроме него самого верит, что дай ему ещё один сезон и мы прям увидим полную противоположность за лето? Он за два года вообще никакой игры не поставил, а только оправдания при поражениях и причины, а при не внятной победе мы сразу возрождаемся и движемся в какое то правильное направление, на сегодня не существует для него категории клубов с кем мы играем, хоть 1-2 место, хоть 12-14, со всеми играем как последние ссыкуны, самый мерзкий специалист, что в человеческом плане, что в профессиональном

Увольнять по окончанию сезона его и забыть как страшный сон, хоть там бардак и на всех этажах, но этого гнать ссаной тряпкой первого
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Страшно подумать чего же он хочет
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ЧСВ не соответствует результатам
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