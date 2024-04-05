Тен Хаг о том, останется ли он в «МЮ» в следующем сезоне: «У меня никаких сомнений. Мы добьемся того, чего хотим»
Эрик тен Хаг не сомневается, что продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед».
Специалист ответил на вопрос о том, останется ли он во главе команды в следующем сезоне.
«У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе в этом проекте.
Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим. Это вызов для меня.
Не всегда все будет получаться, не всегда результаты будут такими, как мы хотели.
Но я уверен, что мы идем в правильном направлении и добьемся того, чего хотим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
На данный момент манкунианцы находятся на шестой позиции в турнирной таблице в АПЛ. Также в этом сезоне команда не вышла из группы в Лиге чемпионов.
Я согласен что придёт другой тренер и сразу все не поменяется, но лучше что то менять и шевелиться, чем продолжать сотрудничество с человеком у которого гонор не соответствует уровню
если не вывезет, то досвидос
Вылет в чемпионшип?😄
Увольнять по окончанию сезона его и забыть как страшный сон, хоть там бардак и на всех этажах, но этого гнать ссаной тряпкой первого