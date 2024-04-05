Тен Хаг о том, останется ли он в «МЮ» в следующем сезоне: «У меня никаких сомнений. Мы добьемся того, чего хотим»

Эрик тен Хаг не сомневается, что продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед».

Специалист ответил на вопрос о том, останется ли он во главе команды в следующем сезоне.

«У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе в этом проекте.

Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим. Это вызов для меня.

Не всегда все будет получаться, не всегда результаты будут такими, как мы хотели.

Но я уверен, что мы идем в правильном направлении и добьемся того, чего хотим», – сказал главный тренер « » .

На данный момент манкунианцы находятся на шестой позиции в турнирной таблице в АПЛ. Также в этом сезоне команда не вышла из группы в Лиге чемпионов.