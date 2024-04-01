Виктор Давила: «ЦСКА будет бороться за чемпионство до самого конца. Сделаем все, чтобы забрать сезон»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Матч ТВ Футбол

Виктор Давила утверждает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

После 21-го тура армейцы, набравшие 33 очка, занимают четвертое место в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате «Зенита» команда отстает на 8 очков.

– ЦСКА в нынешнем сезоне упустил победу в 8 из 16 матчей. В чем проблема? Не превратится ли это в синдром?

– Это большая проблема. Понимаем, что потеряли огромное количество очков. Понятно, что мы этого не хотим, нам нужно анализировать все детали, после чего делать из этого выводы.

– ЦСКА входил во вторую часть РПЛ восьмым, сейчас идет четвертым с отставанием в пять очков от тройки. Можно бороться за чемпионство, учитывая, что у конкурентов тоже не все гладко?

– Да, будем бороться за чемпионство до самого конца. Сделаем все возможное, чтобы заполучить титул в этом сезоне, забрать сезон. Даже в рамках того плохого, что происходит в этом сезоне, мы находим позитивные моменты, благодаря чему набираем очки и догоняем лидеров, – сказал хавбек ЦСКА.

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24 комментария
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Интересно, какие «позитивные моменты вы находите, набирая очки» ? Я лично нахожу только негативные, ибо команда растеряла 18 очков- в матчах , где она вела в счете, но упустила победы. Даже половины из этих потерянных хватило бы, чтоб вы занимали сейчас 1е место в таблице.
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За какое чемпионство?
Реальнее цели надо ставить :)
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ага, Виктор, с такой игрой и четвертое место удержать подвигом будет
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ЦСКА упустил победу в 8 матчах, ведя в счёте. Тут на четвертом месте бы удержаться
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Виктор, к тебе вопросов нет, выкладываешься на все 100. Молодец!
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Ливерпуль, Байер пропускают и выгрызают, набирают очки. А тут 2-0 — и чуть не проиграли. Что-то не то с командой происходит
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Ответ Aleksey Yashin
ЦСКА упустил победу в 8 матчах, ведя в счёте. Тут на четвертом месте бы удержаться
Ну так и проигрывали по ходу матча, и всё равно сравнивали, побеждали, как с Ростовом и КС
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Пусть сначала ЦСКА разберется с тем чего хочет, я смотреть матчи увы в этом сезоне больше не стану, последняя игра это настоящее издевательское
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Ответ Глебов Илья
за место в 5 поборятся
Учитывая ромбик на аватарке, я бы не сильно ёрничал по поводу ЦСКА, серьёзно)
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Ответ GtSwan
За какое чемпионство? Реальнее цели надо ставить :)
С отсутствием ЕК и 2м местом в прошлом сезоне? 1 место - реальная цель для всех команд, которые в зоне преследования, включая ЦСКА. А за что надо бороться, за 3 место?)
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С такой игрой, за чемпионство?
Показалось, все кто берут чемпионство,
Ударно проводят последний отрезок матча, забивают, и решают на последних минутах. Что чемпионство спартака, что реала, добирают очки в конце игры. а мы теряем, могли бы еще больше потерять, настрой у команды доползти до лета и отпусков, тренер
Под стать игре
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до конца...
и я даже знаю до чьего...
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4 место будет хорошим результатом!
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К Давиле претензий по игре нет, но это его заявление, мягко говоря, ни туда, ни в Красную Армию. С такой игрой попасть в тройку будет за счастье.
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за место в 5 поборятся
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Фантазер
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Ой, делов-то🙄
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Гавр Кузяева, Сосьедад Захаряна, ЦСКА Давила
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ну что же ,поздравляю досрочно Цска с чемпионством!*)
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