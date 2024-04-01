Виктор Давила: «ЦСКА будет бороться за чемпионство до самого конца. Сделаем все, чтобы забрать сезон»
Виктор Давила утверждает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.
После 21-го тура армейцы, набравшие 33 очка, занимают четвертое место в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате «Зенита» команда отстает на 8 очков.
– ЦСКА в нынешнем сезоне упустил победу в 8 из 16 матчей. В чем проблема? Не превратится ли это в синдром?
– Это большая проблема. Понимаем, что потеряли огромное количество очков. Понятно, что мы этого не хотим, нам нужно анализировать все детали, после чего делать из этого выводы.
– ЦСКА входил во вторую часть РПЛ восьмым, сейчас идет четвертым с отставанием в пять очков от тройки. Можно бороться за чемпионство, учитывая, что у конкурентов тоже не все гладко?
– Да, будем бороться за чемпионство до самого конца. Сделаем все возможное, чтобы заполучить титул в этом сезоне, забрать сезон. Даже в рамках того плохого, что происходит в этом сезоне, мы находим позитивные моменты, благодаря чему набираем очки и догоняем лидеров, – сказал хавбек ЦСКА.
Реальнее цели надо ставить :)
Показалось, все кто берут чемпионство,
Ударно проводят последний отрезок матча, забивают, и решают на последних минутах. Что чемпионство спартака, что реала, добирают очки в конце игры. а мы теряем, могли бы еще больше потерять, настрой у команды доползти до лета и отпусков, тренер
Под стать игре
и я даже знаю до чьего...