Булыкин за назначение Моуринью в сборную России: «Он может многое дать нашему футболу. Выстроить всю вертикаль сборных» 

Теги Дмитрий Булыкин Жозе Моуринью Сборная России по футболу Футбол

Дмитрий Булыкин высказался за назначение Жозе Моуринью в сборную России.

«Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболу.

Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем — почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер — это всегда интересно», — сказал экс-футболист сборной России.

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20 комментариев
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Я вот сколько живу и смотрю футбол, все время постоянно выстраиваются какие-то вертикали сборных, разрабатываются стратегии развития, планы на 20 лет вперед, приезжают всякие Капелло и Адвокаты для супер стратегического планирования. Теперь Димон зачем-то Маура хочет звать.
И я не понимаю, есть ли в нашем футболе какая-то тактика, которой придерживаются.
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Ответ Oleg Olegov
Я вот сколько живу и смотрю футбол, все время постоянно выстраиваются какие-то вертикали сборных, разрабатываются стратегии развития, планы на 20 лет вперед, приезжают всякие Капелло и Адвокаты для супер стратегического планирования. Теперь Димон зачем-то Маура хочет звать. И я не понимаю, есть ли в нашем футболе какая-то тактика, которой придерживаются.
Тактика распила и балабольства.
+10
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+9
Димон поехал немного, хотя если он личку Моура оплатит то вопросов нет
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Зачем нужен Моуринью, когда есть Йозе Марино?
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зачем Маур, когда есть Валера и нет матчей ?
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Иностранный тренер - это всегда выгодно..💰
Фабио, Дик и Леонтич не дадут соврать..🤥

Если нет никакой разницы, зачем платить меньше..?🤑🤑🤑
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Булыкин, закусывать надо! )
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Мавр сбитый летчик, который никогда не тренировал сборные и при этом всегда требовал огромную зп. И потом мы сейчас вне ЧМ и че, турнирных задач нет

Нафиг он сейчас не нужен
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Моуриньо спит и видит чтоб нашу сборную тренировать
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Выходные видимо прошли хорошо. Вертикаль может в сборной построить условный Личка. Маур лишь сможет натурализовать кучу игроков, которых он тренировал когда то и тех не брали в свои сборные.
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Раз пошла такая пьянка, может еще помечтаем Змея Горыныча тренером РФ-сборной взять? Будет в три глотки игроков хаить, заставит быстрее бегать, выкладываться.
Он кто по национальности вообще? Русский точно знает.
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с утречка уже отметили 1е апреля
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Всерьёз этот бред обсуждают?
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Как он может выстроить вертикаль сборных если он никогда не тренировал эту самую сборную:))) Было в семье 3 сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, а младший был футболистом.
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Все закончится жалобами, что у него нет Холанда, Мбаппе, и судьи три-два-разы.
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Блин, перестаньте хоть где-нибудь в стране выстраивать вертикаль...
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А когда он выстраивал вертикаль сборных? Ощущение,при чем не в первом уже интервью Булыкина,что он живёт в каком то свои мире фантазий,а ведь когда то он пытался залезть в депутатское кресло,представляю какие законы он пытался бы продвинуть
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Моур мечтает сразиться с Ефиопией...с ней он ещё не играл
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Лет 29 смотрю футбол, читаю про него, слежу и всё время у нас какую-то вертикаль в футболе строят. )
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