Булыкин за назначение Моуринью в сборную России: «Он может многое дать нашему футболу. Выстроить всю вертикаль сборных» 

Дмитрий Булыкин высказался за назначение Жозе Моуринью в сборную России.

«Я бы хотел, чтобы возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболу.

Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем — почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер — это всегда интересно», — сказал экс-футболист сборной России.