Булыкин за назначение Моуринью в сборную России: «Он может многое дать нашему футболу. Выстроить всю вертикаль сборных»
Дмитрий Булыкин высказался за назначение Жозе Моуринью в сборную России.
«Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболу.
Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем — почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер — это всегда интересно», — сказал экс-футболист сборной России.
И я не понимаю, есть ли в нашем футболе какая-то тактика, которой придерживаются.
Фабио, Дик и Леонтич не дадут соврать..🤥
Если нет никакой разницы, зачем платить меньше..?🤑🤑🤑
Нафиг он сейчас не нужен
Он кто по национальности вообще? Русский точно знает.