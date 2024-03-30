16-летний игрок «Реала» Яго разочарован отношением к себе и хочет уйти. Он интересен топ-клубам (Relevo)

16-летний игрок «Реала» Яго разочарован отношением к себе в клубе и хочет уйти.

По данным Relevo, атакующий полузащитник Пауло Яго сообщил своему окружению о том, что хочет сделать ставку на другой проект, где на него будут рассчитывать.

Футболист сборной Испании U17 разочарован тем, как к нему относятся в мадридском клубе. Его контракт с « » рассчитан до завершения сезона-2024/25.

На счету игрока пока нет игр за основу клуба или дубль. Кроме того, в этом сезоне он не всегда попадал в состав юниорской команды до 19 лет, которую тренирует .

Сообщается, что интерес к Яго проявляют топ-клубы из Германии, Франции, Англии и Испании.