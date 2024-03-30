16-летний игрок «Реала» Яго разочарован отношением к себе и хочет уйти. Он интересен топ-клубам (Relevo)

Теги Альваро Арбелоа Реал Мадрид Ла Лига сборная Испании U-17 возможные трансферы Реал Мадрид U-19 Футбол

16-летний игрок «Реала» Яго разочарован отношением к себе в клубе и хочет уйти.

По данным Relevo, атакующий полузащитник Пауло Яго сообщил своему окружению о том, что хочет сделать ставку на другой проект, где на него будут рассчитывать.

Футболист сборной Испании U17 разочарован тем, как к нему относятся в мадридском клубе. Его контракт с «Реалом» рассчитан до завершения сезона-2024/25. 

На счету игрока пока нет игр за основу клуба или дубль. Кроме того, в этом сезоне он не всегда попадал в состав юниорской команды до 19 лет, которую тренирует Альваро Арбелоа

Сообщается, что интерес к Яго проявляют топ-клубы из Германии, Франции, Англии и Испании. 

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65 комментариев
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Был один Яго...тоже много разговаривал...потом в лампе очутился
+45
-1
+44
Ответ Balt
Уже 16-летние выпендриваются "отношением к ним". Мне кажется современное воспитание молодёжи пошло куда то не туда. Будь я в 16 лет в Реале пахал бы за двоих чтобы в основу попасть. Ты, ёпрст, в мадридском Реале! Дело в том какой пример "звёзды" подают своими жалобами на не то отношение к ним? Дело в некой избалованности и излишествах? Дети ж как губка - всё впитывают и копируют.
так в том и дело что реал забил на своих воспитанников.да и анчелоти не умеет или не хочет с ними работать.тут как не паши на тренировках .играть все равно не будешь.это просто факт
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+35
У него агент Джафар!
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+30
Ответ Гамаль Хайдаров
просто из за финансовых возможностей Барселона вынуждена заигрывать игроков такого возраста, а он не понимает почему Реал не делает так же)
Справедливости ради барселона всю историю заигрывала 16 и 17 летних футболистов, которые в итоге становились в ряд с лучшими футболистами клуба
+33
-10
+23
На каком-то англоязычном сайте попалась статья недавно. О молодых работниках. Согласно исследованию, "зумеры" (люди, родившиеся в 00-х) в чаще всего приносят наибольшее количество неприятностей работодателям в Сев.Америке. В подавляющем большинстве случаев конфликты среди сотрудников возникают при участии зумеров, хотя бы, с одной стороны. Сами же зумеры при этом отличаются крайне низкими работоспособностью и уровнем профессиональных навыков. И, как вишенка на торте, при приеме на работу зумера многократно увеличивается вероятность того, что на компанию будет подан иск от сотрудника ;)
+32
-11
+21
Уже 16-летние выпендриваются "отношением к ним". Мне кажется современное воспитание молодёжи пошло куда то не туда. Будь я в 16 лет в Реале пахал бы за двоих чтобы в основу попасть. Ты, ёпрст, в мадридском Реале! Дело в том какой пример "звёзды" подают своими жалобами на не то отношение к ним? Дело в некой избалованности и излишествах? Дети ж как губка - всё впитывают и копируют.
+24
-11
+13
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Сколько? Всего лишь 16 же
просто из за финансовых возможностей Барселона вынуждена заигрывать игроков такого возраста, а он не понимает почему Реал не делает так же)
+20
-9
+11
Ответ Циник Петербургский
На каком-то англоязычном сайте попалась статья недавно. О молодых работниках. Согласно исследованию, "зумеры" (люди, родившиеся в 00-х) в чаще всего приносят наибольшее количество неприятностей работодателям в Сев.Америке. В подавляющем большинстве случаев конфликты среди сотрудников возникают при участии зумеров, хотя бы, с одной стороны. Сами же зумеры при этом отличаются крайне низкими работоспособностью и уровнем профессиональных навыков. И, как вишенка на торте, при приеме на работу зумера многократно увеличивается вероятность того, что на компанию будет подан иск от сотрудника ;)
Раньше, конечно, было не так. Раньше молодые специалисты сразу все знали и приходили на работу с полным набором профессиональных навыков. А, и еще, забыл, трава тоже была зеленее.
+9
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Офигеть. Уже 16-летние чего-то требуют.
+10
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Ответ Dato Akraidze
Хе )) Иньеста за основу с 18 лет (за дубль с 17) Хави за основу с 18 лет (за дубль с 17) Кркич за основу с 17 лет Адама Траоре за основу вышел в 17 лет Тьяго Алькантара за основу с 18 лет и т.д. Ну, про нынешних Бальде, Гави, Гиу, Ахомач, Демир, Деулофеу, Фати и т.д. вообще можно не писать ))
Иньеста, Хави - не в счёт, потому что с 18 лет
+8
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+7
Ответ дамьен
Комментарий скрыт
Состав где самый молодой воспитанник в основе это Карвахаль?
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В конечном итоге так и не понятно из новости чем Яго не доволен.
+8
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+6
Ответ Крэнг
Был один Яго...тоже много разговаривал...потом в лампе очутился
Да, прикольный попугай был. Как пример того что если много звиздеть и делать не обдуманные поступки будучи излишне самоуверенным то можно попасть впросак.
+7
-1
+6
Ответ Balt
Уже 16-летние выпендриваются "отношением к ним". Мне кажется современное воспитание молодёжи пошло куда то не туда. Будь я в 16 лет в Реале пахал бы за двоих чтобы в основу попасть. Ты, ёпрст, в мадридском Реале! Дело в том какой пример "звёзды" подают своими жалобами на не то отношение к ним? Дело в некой избалованности и излишествах? Дети ж как губка - всё впитывают и копируют.
Это так не работает

Откуда ты знаешь, что ты вообще думал бы/делал бы, если был в Реале в 16?))
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Ответ Только Крылья
Ирисметов))))
Ну ты и старпёр)))
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Логично. Если реал сейчас смотрит в сторону Бразилии и покупает детей в 14-16 лет, а своему воспитаннику время не дают, у него логичный вопрос
+6
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Ответ razoblachitel
Иньеста, Хави - не в счёт, потому что с 18 лет
больше никого и нет😂
+4
0
+4
Ответ Dato Akraidze
Хе )) Иньеста за основу с 18 лет (за дубль с 17) Хави за основу с 18 лет (за дубль с 17) Кркич за основу с 17 лет Адама Траоре за основу вышел в 17 лет Тьяго Алькантара за основу с 18 лет и т.д. Ну, про нынешних Бальде, Гави, Гиу, Ахомач, Демир, Деулофеу, Фати и т.д. вообще можно не писать ))
Там написано: "в итоге становились в ряд с лучшими футболистами клуба". Кто из тобой перечисленных к таковым относятся?
+8
-4
+4
а так жесть конечно,ни одного воспитанника молодого в клубе.а болельщиков это видимо устраивает?печально.
+4
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+3
Ответ Михаил Сафонов
У него агент Джафар!
Ирисметов))))
+4
-1
+3
На каждого Яго найдется свой Абу
+5
-2
+3
А как там Аладдин поживает? К нему отношение нормальное?
+3
-1
+2
Ответ SoWeTo
Справедливости ради барселона всю историю заигрывала 16 и 17 летних футболистов, которые в итоге становились в ряд с лучшими футболистами клуба
Кроме Месси кого еще назовешь?
+6
-4
+2
Агенты разогревают ситуацию. Школьнику даже за юниоров надо играть дозировано. . А то перегрузит крестообразные связки, потом считай хана..Тем более, подавать надежды в 16 лет, это еще не означает ровным счетом ничего. Вон Кркич или Хесе даже в 20 лет еще считались восходящими заездами.
+3
-1
+2
Ответ Крэнг
Был один Яго...тоже много разговаривал...потом в лампе очутился
В ПСЖ
+3
-1
+2
Зачем эта новость вообще тут нужна? Теперь про каждого ноунейма будете писать?
+2
-1
+1
В чем проблема переехать в академию другой мадридской команды?
+1
0
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Молился ли ты на ночь?
+1
0
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Всего 16 лет(!), а уже недоволен отношением к нему?!🙃🙂 Тренируйся братишка...😉
+4
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Ачешуеть... В 16 лет чем то не доволен в Реале! Совсем уже ку-ку...
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