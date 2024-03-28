Родри ровно год не проигрывает в матчах за клуб и сборную. Последнее поражение было 28 марта 2023-го – тогда Испания проиграла Шотландии в отборе на Евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Родри Футбол

Родри не проигрывает в матчах за клуб и сборную 365 дней подряд.

В товарищеском матче против сборной Бразилии  во вторник (3:3) полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании сделал дубль.

Последнее поражение Родри случилось 28 марта прошлого года – тогда Испания проиграла Шотландии в квалификации Евро-2024 (0:2). После этого полузащитник провел без поражений 64 матча за клуб и сборную во всех турнирах.

13 комментариев
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Возможно, что он самый совершенный опорник в футболе. Кроме огромного объема работы, прекрасных защитных навыков, он еще в каждой второй игре отличается результативным действием . Это высший класс для игрока его позиции
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Невероятно. Настоящий талисман.
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Родри не проигрывает в матчах за клуб и сборную 365 дней подряд.

Сорри за занудство, но 366 дней, год високосный)
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его наличие в составе может стать решающим в матче Манчестер Сити - Арсенал.
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Великий Чемпион
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Это уровень
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Заслужил ЗМ больше Месси в прошлом году
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Лучший игрок мира, который никогда не получит «Золотой мяч» только из-за своего амплуа
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Ответ Roman
Возможно, что он самый совершенный опорник в футболе. Кроме огромного объема работы, прекрасных защитных навыков, он еще в каждой второй игре отличается результативным действием . Это высший класс для игрока его позиции
По игре даже лучше хваленого бускетса который кроме отбора ничего не смог, а Родри реально универсал пасы, скорость, удар все на уровнем выше...
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