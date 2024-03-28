Родри ровно год не проигрывает в матчах за клуб и сборную. Последнее поражение было 28 марта 2023-го – тогда Испания проиграла Шотландии в отборе на Евро
Родри не проигрывает в матчах за клуб и сборную 365 дней подряд.
В товарищеском матче против сборной Бразилии во вторник (3:3) полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании сделал дубль.
Последнее поражение Родри случилось 28 марта прошлого года – тогда Испания проиграла Шотландии в квалификации Евро-2024 (0:2). После этого полузащитник провел без поражений 64 матча за клуб и сборную во всех турнирах.
Сорри за занудство, но 366 дней, год високосный)