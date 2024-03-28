Родри ровно год не проигрывает в матчах за клуб и сборную. Последнее поражение было 28 марта 2023-го – тогда Испания проиграла Шотландии в отборе на Евро

Родри не проигрывает в матчах за клуб и сборную 365 дней подряд.

В товарищеском матче против сборной Бразилии во вторник (3:3) полузащитник « » и сборной сделал дубль.

Последнее поражение случилось 28 марта прошлого года – тогда Испания проиграла Шотландии в квалификации Евро-2024 (0:2). После этого полузащитник провел без поражений 64 матча за клуб и сборную во всех турнирах.