Борис Игнатьев о турне России U21 в Уругвае: «Надо цепляться за любую возможность сыграть с классным соперником» 

Борис Игнатьев высказался о турне сборной России U21 в Уругвае.

«Даже поражение в последней игре не меняет общей картины. Главное, что наши ребята провели хорошие спарринги с классными южноамериканскими соперниками. Там всегда была очень сильная школа, играют техничные ребята. И на их фоне чрезвычайно полезно проверить себя.

Причем это касается не только тех, кто мало играет в РПЛ, но и уже имеющих опыт во взрослом футболе вроде Лукина, Глебова, Рожкова. Так как они еще не играли в еврокубках и отборочных матчах молодежного чемпионата Европы. Поэтому надо цепляться за любую возможность сыграть с классным соперником. И они ей воспользовались, выиграв два матча из трех», – сказал экс-тренер сборной России.