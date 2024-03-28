Дмитрий Шнякин: «Самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Люди думают, что умеют шутить и комментировать»

Дмитрий Шнякин рассказал, пишут ли ему позитивные комментарии.

– Как часто пишут приятное?

– Моя теория – если человеку все нравится, он потребляет контент и довольный идет дальше.

А вот если человеку не нравится, он с гораздо большей вероятностью [остановится и] напишет.

– Почему так происходит?

– Наша работа позволяет общаться с селебрити.

Общаясь с ними, я спрашиваю: «Ребят, а что у вас с комментариями и реакциями?» Оказалось, самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Догадаешься почему?

– Не представляю.

– Потому что все люди думают, что умеют шутить и комментировать. Пение и другие вещи – это уже сложнее. Даже футбол более специфичный, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в интервью Sports.

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