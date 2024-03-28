Дмитрий Шнякин: «Самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Люди думают, что умеют шутить и комментировать»
Дмитрий Шнякин рассказал, пишут ли ему позитивные комментарии.
– Как часто пишут приятное?
– Моя теория – если человеку все нравится, он потребляет контент и довольный идет дальше.
А вот если человеку не нравится, он с гораздо большей вероятностью [остановится и] напишет.
– Почему так происходит?
– Наша работа позволяет общаться с селебрити.
Общаясь с ними, я спрашиваю: «Ребят, а что у вас с комментариями и реакциями?» Оказалось, самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Догадаешься почему?
– Не представляю.
– Потому что все люди думают, что умеют шутить и комментировать. Пение и другие вещи – это уже сложнее. Даже футбол более специфичный, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в интервью Sports.
«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает
он думает, что создает какой то «контент», озвучивая происходящее на поле в течении 90 минут и чаще всего, делая это довольно отвратительно!
самомнения и нарциссизма ему не занимать.
Современное поколение комментаторов, преимущественно Матч ТВ, почему-то считают что они важнее самой игры. Что их мнение в целом кому-либо интересно. Особенно это странно в 21 веке, когда все и так получают максимальное количество информации.
Один - оставляют Нагучева.
Ноль - оставляют двоих после взаимного секса.
Почему оба при работе - непонятно....
Проблема (и в каком-то плане беда) Шнякина в том, что он будучи комментатором-потребителем и своих слушателей-зрителей держит за тупое потребляющее стадо.
И искренне удивляется, когда люди познавшие: Маслаченко, Уткина, Розонова не находятся с ним на одной волне, методично жующих информационную жевачку свиней - они другие. Требовательные. И не потребляющие фастфудный полуфабрикат из картонной коробки, а соизволяющие откушать полноценное приготовленное блюдо пусть и на простой, но тарелке и не руками, а вилкой с ножом.
Ему просто это не понять.
Если бы на тв был доступен интершум и можно было бы увидеть статистику, кто смотрит со шнякиным и с интершумом конкретный матч, то все вопросы бы отпали.
И да, народ в комментах шутит огненно. 🔥
а токсичных комментаторов приходится слушать девяносто минут...
что все люди думают, что умеют шутить и комментировать,
а в том, что малообразованные бездари,
саранчой заполонившие телевидение и интернет,
думают(!)
что они умеют шутить и комментировать...
отрицательный отбор фундаментальная российская скрепа!
весь камеди-клаб не стоит и одной миниатюры жванецкого,
и все птенцы гнезда уткина не стоят и одной фразы озерова...