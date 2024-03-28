Дмитрий Шнякин: «Самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Люди думают, что умеют шутить и комментировать»

Теги премьер-лига Россия телевидение болельщики Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал, пишут ли ему позитивные комментарии.

– Как часто пишут приятное?

– Моя теория – если человеку все нравится, он потребляет контент и довольный идет дальше.

А вот если человеку не нравится, он с гораздо большей вероятностью [остановится и] напишет.  

– Почему так происходит?

– Наша работа позволяет общаться с селебрити.

Общаясь с ними, я спрашиваю: «Ребят, а что у вас с комментариями и реакциями?» Оказалось, самые токсичные аудитории – у комиков и комментаторов. Догадаешься почему? 

– Не представляю.

– Потому что все люди думают, что умеют шутить и комментировать. Пение и другие вещи – это уже сложнее. Даже футбол более специфичный, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в интервью Sports.

«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный какой то мужичок с великим самомнением о себе
+33
-3
+30
Я не умею комментировать, впрочем как и шнякин только он это не признает
+31
-2
+29
Сколько самомнения. С чего вдруг у наших комментаторов некоторых, преимущественно бездарных, такое непомерное чувство собственной важности?!
+25
-1
+24
Шнякин, я комментировать не умею. Но и ты тоже
+12
0
+12
Шнягин шляпа
+11
-1
+10
мда, Остапа понесло!
он думает, что создает какой то «контент», озвучивая происходящее на поле в течении 90 минут и чаще всего, делая это довольно отвратительно!
самомнения и нарциссизма ему не занимать.
+10
-2
+8
Ответ Эндрю81
//если человеку все нравится, он потребляет контент и довольный идет дальше. Проблема (и в каком-то плане беда) Шнякина в том, что он будучи комментатором-потребителем и своих слушателей-зрителей держит за тупое потребляющее стадо. И искренне удивляется, когда люди познавшие: Маслаченко, Уткина, Розонова не находятся с ним на одной волне, методично жующих информационную жевачку свиней - они другие. Требовательные. И не потребляющие фастфудный полуфабрикат из картонной коробки, а соизволяющие откушать полноценное приготовленное блюдо пусть и на простой, но тарелке и не руками, а вилкой с ножом. Ему просто это не понять.
Перечисленные вами комментаторы знали, что главное в эфире - игра. О ней нужно рассказывать. Если игра интересная - нужно ей не мешать, если скучная - то их работа заинтересовать.

Современное поколение комментаторов, преимущественно Матч ТВ, почему-то считают что они важнее самой игры. Что их мнение в целом кому-либо интересно. Особенно это странно в 21 веке, когда все и так получают максимальное количество информации.
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что то сегодня Шнякина чересчур много.
Ему Тина дедлайн поставила. Если под новостью про него будет два хвалебных коммента, то его оставляют.
Один - оставляют Нагучева.
Ноль - оставляют двоих после взаимного секса.
Почему оба при работе - непонятно....
+7
0
+7
Дмитрий в своём желании понравиться похож на Сашку Курицына 😁
+6
0
+6
А шмякин у нас комик и комментатор в одном лице
+4
0
+4
Что то сегодня Шнякина чересчур много.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что то сегодня Шнякина чересчур много.
скорее всего у него взяли интервью, которое скоро выкатят, но по своей привычке сначала накидают 30 отрывков отдельными новостями
+3
0
+3
//если человеку все нравится, он потребляет контент и довольный идет дальше.

Проблема (и в каком-то плане беда) Шнякина в том, что он будучи комментатором-потребителем и своих слушателей-зрителей держит за тупое потребляющее стадо.
И искренне удивляется, когда люди познавшие: Маслаченко, Уткина, Розонова не находятся с ним на одной волне, методично жующих информационную жевачку свиней - они другие. Требовательные. И не потребляющие фастфудный полуфабрикат из картонной коробки, а соизволяющие откушать полноценное приготовленное блюдо пусть и на простой, но тарелке и не руками, а вилкой с ножом.
Ему просто это не понять.
+8
-5
+3
Некоторые комментаторы тоже отчего-то думают, что умеют комментировать
+2
0
+2
Спортс, пожалей Шнягина, а то он не спит и все комменты о себе читает.
+2
0
+2
У комиков и комментаторов не токсичные аудитории. У них аудитории, которые комикам надо смешить, а комментаторам для них комментировать игру. То есть делать не то, что Шнякин самодовольно считает профессионализмом
+2
0
+2
Самая токсичная аудитория - это такие чсвшники как Шнякин и ему подобные
+5
-3
+2
Хорошо что Шнякин просто клоун…
+1
0
+1
Димка, родной, ну ты же вот прям озвучил свою главную проблему)) тебе кажется, что ты умеешь комментировать и шутить)
+1
0
+1
Ответ Эдуард Романов
Безумный какой то мужичок с великим самомнением о себе
Чел просто любит внимание к себе и неважно какое. Скорее всего, там какие-то глубокие комплексы.
+1
0
+1
Ответ TaR
Перечисленные вами комментаторы знали, что главное в эфире - игра. О ней нужно рассказывать. Если игра интересная - нужно ей не мешать, если скучная - то их работа заинтересовать. Современное поколение комментаторов, преимущественно Матч ТВ, почему-то считают что они важнее самой игры. Что их мнение в целом кому-либо интересно. Особенно это странно в 21 веке, когда все и так получают максимальное количество информации.
Мужик, ты просто всё мои мысли воспроизвёл на свет, вот всегда бы так, даже печатать не нужно)
+1
0
+1
Ответ dem
Хорошо что Шнякин просто клоун…
То есть комментатор и клоун в одном лице. Бинго!!!🙃
+1
0
+1
Вся эта новая комментаторская школа все никак не поймет, что народ включает футбольный матч ради ФУТБОЛА, а не ради комментатора. Комментатор - официант в данном событии, должен сделать мой вечер идеальным и комфортным. А такие вот шняки, плюхаются к тебе за стол и начинают рассказывать свои истории, мнение и стараются быть главной персоной вечера, когда их об этом никто не просил.

Если бы на тв был доступен интершум и можно было бы увидеть статистику, кто смотрит со шнякиным и с интершумом конкретный матч, то все вопросы бы отпали.

И да, народ в комментах шутит огненно. 🔥
+2
-1
+1
с токсичными комментариями как с контентом... прочитал и пошёл дальше
а токсичных комментаторов приходится слушать девяносто минут...
+2
-1
+1
Шнякин ничем не отличается от всех, он тоже думает что умеет комментировать.
+4
-3
+1
в россии проблема не в том,
что все люди думают, что умеют шутить и комментировать,
а в том, что малообразованные бездари,
саранчой заполонившие телевидение и интернет,
думают(!)
что они умеют шутить и комментировать...
отрицательный отбор фундаментальная российская скрепа!
весь камеди-клаб не стоит и одной миниатюры жванецкого,
и все птенцы гнезда уткина не стоят и одной фразы озерова...
0
0
0
Нормальные комментаторы были на НТВ плюс, дальше шняга полная
0
0
0
Шнягин тоже думает, что умеет комментировать.
0
0
0
Шнягин тоже думает, что умеет комментировать
0
0
0
у Спортса два дежурных фрика, Мостовой и Шнякин
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий