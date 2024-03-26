Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барсой»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Ла Лига Максим Митрофанов Александр Дюков Чемпионат.com деньги Футбол

Максим Митрофанов рассказал, как «Барселона» пыталась купить Андрея Аршавина.

– Пару лет назад к нам в гости приходил Аршавин и рассказал прекрасную историю, как его в 2008 году хотела купить «Барселона».

– Хорошая история, да.

– А вы взамен попросили Месси.

– Было дело.

– Вы так и ответили «Барселоне»?

– Да.

– Ну это же не очень адекватно.

– Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной».

Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

– А продать дороже 15 млн евро было нельзя?

– «Барселона» заняла жесткую позицию: 15 млн – и все: «За 17 млн у нас есть игрок лучше».

Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 млн разницы! – сказал бывший гендиректор «Зенита».

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42 комментария
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За 2 млн лишили лучшего воспитанника мечты
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Доходчиво объяснили, что они идиоты
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Так это ж не Барса пожадничала, а вам 2 ляма уступить жалко было ради мечты своего лучшего воспитанника. Но зато, директор весь Д’Артаньян, аж саму Барсу опрокинул, не дрогнул, а они все там тридварасы. Вот сам думает что несёт? Какими чудаками себя выставляли прося Месси, который уже тогда в когорте суперзвёзд затесался, не думал?
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Ответ Рамис Гилязетдинов
За 2 млн лишили лучшего воспитанника мечты
если бы было предложение аршавин поставил бы вопрос ребром, задним числом все можно сказать
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Если что, то же самое можно донести фразой "Спасибо за ваше предложение, но мы дешевле 17 млн продать не готовы. Все запросы на сумму ниже 17 млн будут отклонены".

Ответ "А дайте нам Месси, ыыыыы" скорее передает месседж "Мы ****** клоуны".
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Идиоты
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Очень жаль, что Аршавин не попал в ту Барсу. Он прекрасно бы влился в команду.
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Ответ Рамис Гилязетдинов
За 2 млн лишили лучшего воспитанника мечты
Ну он мог сам доплатить 2 млн евро ради мечты
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А для чего это сейчас? Показать что Аршавин был очень крутым, или какими вы были идиотами?
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Ну и сразу виден какой-то комплекс перед "Барселоной". Вместо того, чтобы обсуждать альтернативные взаимовыгодные варианты, встали в позу. Могли бы заключить хорошую сделку с большим клубом, вместо этого кичатся тем, что выставили идиотские ответные требования. Зато самой "Барсе" нос утерли, ага.
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Может и к лучшему, Аршавин мог повторить судьбу Глеба и быть в Барселоне далбним лавочником, а так и покер на Энфилде и много голов за Арсенал:)
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Есть такая штука - бизнес. Всё кто тут всякую дичь пишут ни черта в этом не понимают
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Помню Дортмунд просил у Мю две нефтяные вышки за Суботича😁
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Вы и дрожали-с, вы,батюшка, своей реакцией себя и выдали-с
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звучит как ужасных размеров комплексы :(
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Снова пацанская риторика, какой стыд
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Ответ Melnikov1968
А для чего это сейчас? Показать что Аршавин был очень крутым, или какими вы были идиотами?
ну то что за Зенит мог играть Месси, но что-то пошло не так
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Ответ Рамис Гилязетдинов
За 2 млн лишили лучшего воспитанника мечты
Ну и сидел бы он в Барсе на скамейке изредка выходя на 10 минут в конце
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Ответ Рамис Гилязетдинов
За 2 млн лишили лучшего воспитанника мечты
Так возможно они имели ввиду, что и 17 как-то мало для Аршавина!?
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Ответ Михаил Опякин
Доходчиво объяснили, что они идиоты
сколько денег сделала ваша компания по мсфо в 2023 году?
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Ответ Михаил Опякин
Доходчиво объяснили, что они идиоты
Жёстко ты про себя
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Ответ Melnikov1968
А для чего это сейчас? Показать что Аршавин был очень крутым, или какими вы были идиотами?
Почему сейчас, эта история была известна всем кто следил сразу, по моему, в том же году
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Ответ AlexanderRUS
Почему сейчас, эта история была известна всем кто следил сразу, по моему, в том же году
Я имею ввиду, для чего это вспоминать? Прошло уже лет 15.
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Зато понтанулись
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Шава и Лео, связка на все времена, чивоуштам

бгг
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Аршавин огромную пользу Зениту своей игрой принес, вполне заслуживал, что бы ему навстречу пошли и отпустили за 15 в Барсу, а не за деньгами гнались.
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Митрофанов, Дюков - кто-то еще сомневается в их неадеквате?
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аршашка пыль Месси
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надеюсь и ЦСКА в ситуации с Круговым и Чаловым всё достаточно доходчиво объяснил...
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Мало того, что идиоты, так ещё и напоказ это выставляют. "Зенит" от этой сделки очень сильно выиграл бы в имиджевом плане, не говоря уже о мечте Аршавина, да и 15 миллионов по тем временам не сказать, что мизерная сумма.
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