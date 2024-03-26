Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барсой»

Максим Митрофанов рассказал, как «Барселона» пыталась купить Андрея Аршавина.

– Пару лет назад к нам в гости приходил и рассказал прекрасную историю, как его в 2008 году хотела купить «Барселона».

– Хорошая история, да.

– А вы взамен попросили .

– Было дело.

– Вы так и ответили «Барселоне»?

– Да.

– Ну это же не очень адекватно.

– Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала « ». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной».

Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к . Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

– А продать дороже 15 млн евро было нельзя?

– «Барселона» заняла жесткую позицию: 15 млн – и все: «За 17 млн у нас есть игрок лучше».

Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 млн разницы! – сказал бывший гендиректор « ».