Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барсой»
Максим Митрофанов рассказал, как «Барселона» пыталась купить Андрея Аршавина.
– Пару лет назад к нам в гости приходил Аршавин и рассказал прекрасную историю, как его в 2008 году хотела купить «Барселона».
– Хорошая история, да.
– А вы взамен попросили Месси.
– Было дело.
– Вы так и ответили «Барселоне»?
– Да.
– Ну это же не очень адекватно.
– Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной».
Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.
– А продать дороже 15 млн евро было нельзя?
– «Барселона» заняла жесткую позицию: 15 млн – и все: «За 17 млн у нас есть игрок лучше».
Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 млн разницы! – сказал бывший гендиректор «Зенита».
Ответ "А дайте нам Месси, ыыыыы" скорее передает месседж "Мы ****** клоуны".
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