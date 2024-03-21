Дмитрий Губерниев: «На сборной России сейчас важнейшая социальная функция. Важно доказать, что футбол в стране остался»
Дмитрий Губерниев высказался о функции сборной России перед игрой с Сербией.
«Выбирать нам не приходятся, слава Богу, сербы согласились с нами сыграть. На безрыбье и рак – рыба. Но Сербия – это хорошая проверка сил.
Надеюсь, что команда будет мотивирована и покажет себя. Ваньку валять уже не красиво, как это было в одном из предыдущих матчей.
Конечно, у нашей сборной есть шансы, надо просто играть в футбол. Не мучиться и получать удовольствие.
Потому что сейчас игра за себя и за того парня. Важно показать себя болельщикам и доказать, что футбол в стране остался. Надеемся, что люди придут и поддержат. На нашу сборную сейчас ложится важнейшая социальная функция», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
Sports проведет онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:00.
При чем тут сборная, какие там спортивные задачи? Выдернули игроков из клубов, главное, чтобы не поломали никого.
Народ все видит,его не обманиш!)))
Но вот в ожиданиях сплошные метания. То результат не важен, а главное - "наиграть" сборную.
Два года "наигрывали" - и вдруг - неважно, что там "наиграли", это никому не интересно - важно показать, что "футбол в России жив" ))