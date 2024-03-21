Дмитрий Губерниев: «На сборной России сейчас важнейшая социальная функция. Важно доказать, что футбол в стране остался»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Дмитрий Губерниев товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о функции сборной России перед игрой с Сербией.

«Выбирать нам не приходятся, слава Богу, сербы согласились с нами сыграть. На безрыбье и рак – рыба. Но Сербия – это хорошая проверка сил.

Надеюсь, что команда будет мотивирована и покажет себя. Ваньку валять уже не красиво, как это было в одном из предыдущих матчей.

Конечно, у нашей сборной есть шансы, надо просто играть в футбол. Не мучиться и получать удовольствие.

Потому что сейчас игра за себя и за того парня. Важно показать себя болельщикам и доказать, что футбол в стране остался. Надеемся, что люди придут и поддержат. На нашу сборную сейчас ложится важнейшая социальная функция», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Sports проведет онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:00.

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18 комментариев
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Кому доказать? "Им"? Или " нам"? Блин, грустно от всех этих ваших "доказательств".Капец как скучаю от наших позорных вылетов из всяких квалификаций еврокубков или же отборов на ЧЕ и ЧМ. И это не троллинг. Реально скучаю
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По большому счету без участия в международных турнирах на сборную начхать. Меня Динамо Брянск интересует гораздо больше. А футбол в стране был и будет, он начинается с любителей, и сборная тут ни при чем.
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Футбол в стране прекрасно видно по клубам. В Воронеже, например, в Самаре, в СПб. В Москве видно не очень...
При чем тут сборная, какие там спортивные задачи? Выдернули игроков из клубов, главное, чтобы не поломали никого.
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Говорит он, а стыдно нам
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Это ВАМ надо кому-то чето доказывать.
Народ все видит,его не обманиш!)))
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Кому и зачем?
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А он был?
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То что мертво, умереть не может
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Уже третий год приходится доказывать, что все как раньше и даже лучше. И чем дальше - тем сильнее.
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Ответ Alexandr Bychkov
А если сейчас получат 0-7?
То сербы не получат премиальные за победу.
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Футбол-то остался, бутсы же есть, сербы нашим не будут покупать, как нашим кому-то.

Но вот в ожиданиях сплошные метания. То результат не важен, а главное - "наиграть" сборную.

Два года "наигрывали" - и вдруг - неважно, что там "наиграли", это никому не интересно - важно показать, что "футбол в России жив" ))
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Ничего не осталось в стране.Только футбол остался.)))
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А можно жить в мире ( большом) ничего не доказывая?
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