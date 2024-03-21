Дмитрий Губерниев: «На сборной России сейчас важнейшая социальная функция. Важно доказать, что футбол в стране остался»

Дмитрий Губерниев высказался о функции сборной России перед игрой с Сербией.

«Выбирать нам не приходятся, слава Богу, сербы согласились с нами сыграть. На безрыбье и рак – рыба. Но Сербия – это хорошая проверка сил.

Надеюсь, что команда будет мотивирована и покажет себя. Ваньку валять уже не красиво, как это было в одном из предыдущих матчей.

Конечно, у нашей сборной есть шансы, надо просто играть в футбол. Не мучиться и получать удовольствие.

Потому что сейчас игра за себя и за того парня. Важно показать себя болельщикам и доказать, что футбол в стране остался. Надеемся, что люди придут и поддержат. На нашу сборную сейчас ложится важнейшая социальная функция», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» .

Sports проведет онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:00.