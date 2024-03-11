Карло Анчелотти: «Ла Лига намного лучше АПЛ в плане тактики»
Карло Анчелотти описал разницу между чемпионатами Англии и Испании.
– Родри сказал, что Ла Лига и АПЛ – это день и ночь. А вы что думаете?
– Они разные. Это не значит, что одна лига лучше или хуже другой. В АПЛ меньше тактики. С точки зрения тактики испанская лига намного превосходит английскую.
Если говорить об интенсивности, ритме – возможно, в этом АПЛ лучше. Но в Испании более качественная тактика, – сказал главный тренер «Реала», ранее работавший в «Челси» и «Эвертоне».
Круче для Анчи.
Здорово что тут нету Пепа и Клопа, да хоть даже доминатора Артеты.
Фактически из авторитетных коучей в Ла Лиге только Симеоне оппонирует Анчи. И тот так и не смог сделать шаг вперед над собой десятилетней давности.
настолько смешно
Анчелотти реально считает, что в АПЛ сейчас команды-бегунки?
Если не ошибаюсь, сейчас из 20 тренеров в АПЛ британских около 5. Все остальные это бельгийцы, французы, испанцы, датчане, португальцы.
Видимо по мнению Анчелотти все они испытывают проблемы с тактикой.
В Ла лиге лучше тактика. Не смеши мои носки мистер Анчелоти
Покажите ему игру Ливерпуль-Ман сити