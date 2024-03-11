Карло Анчелотти: «Ла Лига намного лучше АПЛ в плане тактики»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Родри Футбол

Карло Анчелотти описал разницу между чемпионатами Англии и Испании.

Родри сказал, что Ла Лига и АПЛ – это день и ночь. А вы что думаете?

– Они разные. Это не значит, что одна лига лучше или хуже другой. В АПЛ меньше тактики. С точки зрения тактики испанская лига намного превосходит английскую.

Если говорить об интенсивности, ритме – возможно, в этом АПЛ лучше. Но в Испании более качественная тактика, – сказал главный тренер «Реала», ранее работавший в «Челси» и «Эвертоне».

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, конечно, видели твою супер тактику в Эвертоне
+81
-20
+61
Конечно круче.
Круче для Анчи.
Здорово что тут нету Пепа и Клопа, да хоть даже доминатора Артеты.
Фактически из авторитетных коучей в Ла Лиге только Симеоне оппонирует Анчи. И тот так и не смог сделать шаг вперед над собой десятилетней давности.
+48
-5
+43
Да и толку если ее скучно смотреть а клубы разоряются
+25
-5
+20
Ответ Topar Topovic
Какая там тактика-либо Реал чемп либо Барселона
Другое же дело АПЛ, или Манчестер Сити или Сити Манчестер.😁😁😁
+27
-13
+14
Ответ DimaBayern
Как дела у Брайтона, Ньюкасла, который по мнению многих фанатиков, должен выигрывать группу смерти?
Дак я их и не называл, если ты не заметил. Но если уж и пошло на то, то в группе смерти была команда из Франции, Италии, и Германии, а не из Ла Лиги.
+9
0
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ригоберку уже стебут не только фанаты реала, а вообще все.
настолько смешно
+8
-1
+7
Ответ Rio (BLR)
Конечно круче. Круче для Анчи. Здорово что тут нету Пепа и Клопа, да хоть даже доминатора Артеты. Фактически из авторитетных коучей в Ла Лиге только Симеоне оппонирует Анчи. И тот так и не смог сделать шаг вперед над собой десятилетней давности.
Абсолютно верно
+7
-1
+6
Бред
+10
-5
+5
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Да и на Этихаде тоже продемонстрировал всё тактическое преимущество команды из Ла Лиги над командой из АПЛ.
Анчелотти реально считает, что в АПЛ сейчас команды-бегунки?
Если не ошибаюсь, сейчас из 20 тренеров в АПЛ британских около 5. Все остальные это бельгийцы, французы, испанцы, датчане, португальцы.
Видимо по мнению Анчелотти все они испытывают проблемы с тактикой.
+9
-6
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Риго у тебя в последнее время какая-то зацикленность на коричневом и коричневых шортах, наводит на дурные мысли. Надеюсь, что с тобой все хорошо.
+8
-5
+3
так вот в чём причина обсёра в АПЛ. Про период в Эвертоне даже вспоминать не хочется.
+3
0
+3
Пусть возвращается в апл, снова напихают по самые помидоры
+4
-1
+3
АПЛ богаче, ярче, с точки зрения тактики, то там Сити, Ливерпуль и Арсенал никому в плане тактики из Ла Лиги не уступит.
+7
-5
+2
Ответ Rio (BLR)
Конечно круче. Круче для Анчи. Здорово что тут нету Пепа и Клопа, да хоть даже доминатора Артеты. Фактически из авторитетных коучей в Ла Лиге только Симеоне оппонирует Анчи. И тот так и не смог сделать шаг вперед над собой десятилетней давности.
Го в суперлигу раз на раз, Фло создал.
+3
-1
+2
Ответ Дима
ригоберку уже стебут не только фанаты реала, а вообще все. настолько смешно
ну так 🤡 он же и в Африке🤡. он всех в ЧС кидает, чтобы меньше стебали его.
+3
-1
+2
Ответ zzzeeerrrooo
3 испанца в топ 4 АПЛ
В бундеслиге и в Лиге 1 тоже испанцы, но в самой Ла Лиге итальянец)
+2
0
+2
Поэтому в Англии у тебя ниче не получилось) попахивает лицемерочкой
+5
-3
+2
Ответ Роман Крылов
АПЛ и Ла Лига бесспорно две самые сильные лиги в мире .
ла лига абсолютно не самая сильная лига
+7
-5
+2
Ответ corazon blanco
Риго у тебя в последнее время какая-то зацикленность на коричневом и коричневых шортах, наводит на дурные мысли. Надеюсь, что с тобой все хорошо.
он уже заказал себе спец комплект, с подливой на шортах.
+3
-1
+2
Кто будет смотреть твою тактику ,если Лол лига скукоьище
+4
-2
+2
Ну пожалуйста хватит пытаться черное называть белым.
В Ла лиге лучше тактика. Не смеши мои носки мистер Анчелоти
Покажите ему игру Ливерпуль-Ман сити
+3
-1
+2
Ответ Alihan Abdiraikhanov
Ну пожалуйста хватит пытаться черное называть белым. В Ла лиге лучше тактика. Не смеши мои носки мистер Анчелоти Покажите ему игру Ливерпуль-Ман сити
Можно показать игру Бернли - Кристэл Пэлас. Тоже клубы из АПЛ.
+1
0
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Да, конечно, видели твою супер тактику в Эвертоне
Учитывая где был Эвертон при нем и где он сейчас ,то да , тактик он хороший .
+3
-2
+1
Ответ DimaBayern
Фаны АПЛ после вылета из еврокубков: ПАДУМАЕШЬ ЛИГА ЕВРОПЫ. НИКОМУ НЕ СДАЛСЯ ЭТОТ НИНУЖНЫЙ ТУРНИР! ТОЖЕ САМОЕ И ЛК, И ЛЧ! НАМ ВАЖНА АПЛ! А по сути это признак слабости! Слабости признаться в себе, что клубы из этого чемпионата облажались в еврокубках! Слабости признаться в том, что команды из этого чемпионата могут и проиграть командам из слабых лиг! Слабости признаться в том, что в некотором плане это позор, который заключается в том, что вы проиграли команде, состав которой в разы дешевле команды АПЛ, состав которой раскупят те же клубы АПЛ, тем самым прикрывая эту слабость, мол, мы богатые и нам пофигу! Вот интересно, что фаны АПЛ будут говорить, если Арсенал (лидер АПЛ на данный момент) завтра вылетит от Порту - команды, чей состав в разы дешевле и не входит в топ-5 лиг? Разве поклонники АПЛ не хотят успеха команды АПЛ на евроарене? Именно результаты в еврокубках показывают силу лиг, а не имя!
Календарь Лиги Европы или, прости господи Лиги конференций очень плохо соотносится с календарем АПЛ - там более-менее нормально с Лигой чемпионов. И когда стоит выбор - удачное выступление в ЛЕ или вылет АПЛ, любой клуб решает этот вопрос однозначно.
+1
0
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Да, конечно, видели твою супер тактику в Эвертоне
Так он это и имел ввиду, что на одной тактике в АПЛ не уедешь, там взрывной футбол, а в Ла лиге скорость меньше, соотвественно, и для тактики находится гораздо больше вариантов
+2
-1
+1
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий удален модератором
детская травма?)
+1
0
+1
Ответ meringue
Другое же дело АПЛ, или Манчестер Сити или Сити Манчестер.😁😁😁
тактика в апл клуб государство платит платит апл очень большие деньги как спонсор а те за это очень лояльное судейство а -ля вчера
+2
-1
+1
Ответ Topar Topovic
Какая там тактика-либо Реал чемп либо Барселона
Сколько чемпов было в Англии за последние лет 5? Слабый аргумент за АПЛ.
+5
-4
+1
Физрук со своей тактикой Эвертон чуть в Шип не отправил. не говоря о том что глоры Реала пережили на Этихаде
+3
-2
+1
реалмадрид - самый коррумпированный клуб в мире, аффелированный с властями испании, барса - не менее коррумпированна с властями каталонии, собственно как и звенит городакоторогонет с властями страны которой нет аналогов...
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий