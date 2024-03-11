Карло Анчелотти: «Ла Лига намного лучше АПЛ в плане тактики»

Карло Анчелотти описал разницу между чемпионатами Англии и Испании.

– сказал, что Ла Лига и АПЛ – это день и ночь. А вы что думаете?

– Они разные. Это не значит, что одна лига лучше или хуже другой. В АПЛ меньше тактики. С точки зрения тактики испанская лига намного превосходит английскую.

Если говорить об интенсивности, ритме – возможно, в этом АПЛ лучше. Но в более качественная тактика, – сказал главный тренер « », ранее работавший в «Челси» и «Эвертоне».