Энрике опроверг плохие отношения с Мбаппе: «Набрасывание говна и неприятности хорошо продаются. У меня нет проблем ни с кем из игроков»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе контент Футбол

Луис Энрике подтвердил, что у него нормальные отношения с Килианом Мбаппе.

Ранее форвард «ПСЖ» опроверг наличие проблем с главным тренером парижан.

«Конечно [у меня нет с ним проблем], но вы же знаете, что набрасывание говна и неприятности хорошо продаются. 

Правда? Кому нужна правда? У меня нет проблем ни с кем из игроков», – сказал Энрике.

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26 комментариев
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"Клоуны, ёпт", - добавил Энрике
+113
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+113
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Nabrasivanie la govna
+45
0
+45
а Энрике неплохо прикладывает жургналюг)
+30
0
+30
Ответ Arthurino
Nabrasivanie la govna
Na ventilyator
+14
0
+14
Тест.
В любом СМИ, включая этот сайт, "набрасывание говна и неприятности хорошо продаются".
+8
0
+8
Неплохой слоган для Спорца )
+6
0
+6
Ответ Semkah
"Клоуны, ёпт", - добавил Энрике
Дома сидите, если такие вопросы есть
+6
0
+6
Ответ Arthurino
Nabrasivanie la govna
Спасибо, а то гуглить полез, как это по испански))
+5
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+5
Мбаппе вчера все всем доказал)
+4
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Так и сказал?
+2
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+2
Походу сегодня целый день будут обрубки из этого вью постить, оно довольно развернутое.
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Ответ King_X
Да ладно вам Важничал две недели про форму Киллиана, про "учиться играть без него", "я тренер и так вижу" А после матча, где Мбаппе затащил - сразу переобулся, мол, проблем не было ни личных, никаких, все путем, мы его любим и ценим)) Когда Гарсию Эрика вместо Рамоса брал, тож проблем не видел и все хорошо было типа
А "учиться играть без (одного из сильнейших игроков" надо в самых важных матчах? Ведь есть матчи с меньшей важностью, чем ЛЧ, где дают возможность проявить себя разным игрокам и выстраивают/налаживают командные взаимодействия.
В чем противоречие?
+2
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Ответ -DF-
Неплохой слоган для Спорца )
Гениально!
Спортс.ру - "Набрасывание говна и неприятности хорошо продаются!"
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Ответ Johnie
Так и сказал?
Гугл так перевел: «Очевидно, но вы знаете, что продается то, что бросается дерьмом и создает проблемы..."
Редакторы довольно неплохо перевели.
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Скептически многие относились к Энрике, но программу минимум для ПСЖ он уже даже перевыполнил: чемпионство во Франции есть (ну или будет, это формальность уже) и четвертьфинал ЛЧ (что, возможно, еще и не предел - все зависит от жеребьевки теперь).
Уже точно не хуже предшественников испанец, что не так уж мало.
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Ответ Arthurino
Nabrasivanie la govna
Не "la", а "le"!
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Это он Спортс описал?
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От души высказался журналистикам.
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Ответ Евгений Куинджи
Мбаппе вчера все всем доказал)
Что он не говно, добавил Слуцкий
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Подальше от вентилятора)
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Ответ Johnie
Так и сказал?
Да, echar mierda, ровно так и сказал.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Французский журналист Энрике: вы имеете ввиду... кА-кА-шкЯ? Энрике: ви!
Там журналист испанский.
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