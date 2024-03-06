Энрике опроверг плохие отношения с Мбаппе: «Набрасывание говна и неприятности хорошо продаются. У меня нет проблем ни с кем из игроков»

Луис Энрике подтвердил, что у него нормальные отношения с Килианом Мбаппе.

Ранее форвард « » опроверг наличие проблем с главным тренером парижан.

«Конечно [у меня нет с ним проблем], но вы же знаете, что набрасывание говна и неприятности хорошо продаются.

Правда? Кому нужна правда? У меня нет проблем ни с кем из игроков», – сказал .