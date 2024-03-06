Энрике опроверг плохие отношения с Мбаппе: «Набрасывание говна и неприятности хорошо продаются. У меня нет проблем ни с кем из игроков»
Луис Энрике подтвердил, что у него нормальные отношения с Килианом Мбаппе.
Ранее форвард «ПСЖ» опроверг наличие проблем с главным тренером парижан.
«Конечно [у меня нет с ним проблем], но вы же знаете, что набрасывание говна и неприятности хорошо продаются.
Правда? Кому нужна правда? У меня нет проблем ни с кем из игроков», – сказал Энрике.
В любом СМИ, включая этот сайт, "набрасывание говна и неприятности хорошо продаются".
В чем противоречие?
Спортс.ру - "Набрасывание говна и неприятности хорошо продаются!"
Редакторы довольно неплохо перевели.
Уже точно не хуже предшественников испанец, что не так уж мало.