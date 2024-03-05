100 фанатов «Лацио» славили Муссолини и скандировали фашистские кричалки в мюнхенской пивной, где Гитлер основал НСДАП
100 фанатов «Лацио» восхваляли Бенито Муссолини в мюнхенском пивном ресторане.
Как передает La Gazzetta dello Sport, накануне встречи римского клуба с «Баварией» в Лиге чемпионов около сотни болельщиков собрались в «Хофбройхаусе». Они скандировали фашистские кричалки, посвященные лидеру Национальной фашистской партии, а также использовали так называемый римский салют.
«Хофбройхаус» известен в том числе тем, что здесь 24 февраля 1920 года состоялось собрание, на котором Адольф Гитлер предложил переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также огласил программу «25 пунктов».
Матч «Лацио» против «Баварии» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую трансляцию игры.
А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
Также фанаты «Лацио»:
А твои примеры с масштабизацией не корректны.
Ты сам то понял, что вопрос твой ...... ???
Фанаты "Лацио" изначально и постоянно таковы, и ничего, всё пучком...
Пели и пели. Их страна, что хотят, то поют.
Учитель истории: садитесь "5"