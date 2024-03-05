100 фанатов «Лацио» славили Муссолини и скандировали фашистские кричалки в мюнхенской пивной, где Гитлер основал НСДАП

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Политика контент Футбол

100 фанатов «Лацио» восхваляли Бенито Муссолини в мюнхенском пивном ресторане.

Как передает La Gazzetta dello Sport, накануне встречи римского клуба с «Баварией» в Лиге чемпионов около сотни болельщиков собрались в «Хофбройхаусе». Они скандировали фашистские кричалки, посвященные лидеру Национальной фашистской партии, а также использовали так называемый римский салют.

«Хофбройхаус» известен в том числе тем, что здесь 24 февраля 1920 года состоялось собрание, на котором Адольф Гитлер предложил переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также огласил программу «25 пунктов».

Матч «Лацио» против «Баварии» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую трансляцию игры.

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91 комментарий
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Ох уж эти фанаты Лацио)))) Самые толерантные фанаты в мире))) 😅😅😅😅😅😅
+83
-2
+81
Там Ленин тоже был. Пиво пил, сосисками закусывал. Надо коммунистам там тоже собираться.
А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
+72
-5
+67
Фанаты «Лацио»: наш клуб не имеет ничего общего с фашизмом!
Также фанаты «Лацио»:
+53
-3
+50
Ответ НеПотерплю!
Там Ленин тоже был. Пиво пил, сосисками закусывал. Надо коммунистам там тоже собираться. А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
Любой, кто был в Мюнхене, посещал это место. Не какие-то задворки, а огромная пивнуха на главной площади
+44
-1
+43
тут проблема не сколько в ультрас конкретно Лацио, а в том что ультрас любого клуба сами по себе на 95% быдло, которое в общественные места нельзя пускать
+25
-6
+19
Слова поддержки? Грустно все это….
+19
-2
+17
игра покажет, кто ближе к солнцу ))
+12
0
+12
Ответ НеПотерплю!
Ага, а Австрию, где родился этот австрийский художник вообще сравняем с землёй. Также уничтожим штат (или город), где родился президент США, который приказал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И т.д. и т.п.. Ты сам то понял, что вопрос твой ...... ???
я то понял свой вопрос: есть два здания, одно где родился человек Гитлер - уничтожили, чтобы там не собирались маленькие нацики. Второе, где родился политик Гитлер, продолжает гордо открывать свои двери для них. Непоследовательно.
А твои примеры с масштабизацией не корректны.
+11
-4
+7
Ответ Ник Гре
Обструкция и гневное осуждение от УЕФА и т.п., не более. Фанаты "Лацио" изначально и постоянно таковы, и ничего, всё пучком...
Если учесть перевод слова fascis, коммент становится интереснее
+6
0
+6
Ответ НеПотерплю!
Там Ленин тоже был. Пиво пил, сосисками закусывал. Надо коммунистам там тоже собираться. А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
С Крупской
+6
-1
+5
Ответ papa buba diop
Присоединяюсь к комменту. При нас местный оркестр играл военные марши Советского Союза и военные песни от платочка до смуглянки. И что удивило минимальный размер кружки - 1 литр. Кстати, Муссолини болел за Пескару и пескарей)))
За Болонью он болел
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Идиоты, что тут скажешь. А самое веселое, что кроме кричалочек эти отморозки ни на что не способны. Просто шум
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Ответ Рокко Сиффредди
С Крупской
Поставил плюс за знание истории)) Говорим Ленин - знаем, рядом Крупская!))
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Ответ Клей Томпсон
а почему дом, в котором родился маленький несознательный мальчик снесли ##### а пивную, в которой ветеран войны склепал свою партию и озвучил взгляды оставили как достопримечательность?
Ага, а Австрию, где родился этот австрийский художник вообще сравняем с землёй. Также уничтожим штат (или город), где родился президент США, который приказал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И т.д. и т.п..
Ты сам то понял, что вопрос твой ...... ???
+9
-5
+4
Ответ Niab
тут проблема не сколько в ультрас конкретно Лацио, а в том что ультрас любого клуба сами по себе на 95% быдло, которое в общественные места нельзя пускать
но стоит только завести речь о фан айди, как они превращаются в эльфов со светлыми лицами, без которых атмосфера не та и футбол – не футбол 😏
+5
-1
+4
Веселые ребята.
+7
-4
+3
Ответ НеПотерплю!
Там Ленин тоже был. Пиво пил, сосисками закусывал. Надо коммунистам там тоже собираться. А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
Присоединяюсь к комменту. При нас местный оркестр играл военные марши Советского Союза и военные песни от платочка до смуглянки. И что удивило минимальный размер кружки - 1 литр. Кстати, Муссолини болел за Пескару и пескарей)))
+6
-3
+3
Обструкция и гневное осуждение от УЕФА и т.п., не более.
Фанаты "Лацио" изначально и постоянно таковы, и ничего, всё пучком...
+7
-4
+3
И все равно Forza SS Lazio!
+8
-5
+3
Ответ гилберт
Веселые ребята.
Невероятно тупые ребята, я бы так сказал.
+3
0
+3
Ответ Никита Михайлов
Ох уж эти фанаты Лацио)))) Самые толерантные фанаты в мире))) 😅😅😅😅😅😅
От сердца к солнцу )))
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0
+2
Ответ НеПотерплю!
Там Ленин тоже был. Пиво пил, сосисками закусывал. Надо коммунистам там тоже собираться. А вообще, без шуток, зачётное место. Оттуда я ушёл качаясь))
Был там в прошлом году! Самое вкусное пиво, которое я когда-либо пил в своей жизни!)
+2
0
+2
Главное, чтобы Ильина не цитировали!!!
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-2
+2
Рим за три дня?🤔
+6
-4
+2
Пересчитали всех.
Пели и пели. Их страна, что хотят, то поют.
+4
-2
+2
Ответ Psicho
За Болонью он болел
Ленин?
+2
0
+2
Ирридучибили короче не распустили нифига. Diablo vive!
+1
0
+1
ничего себе перфоманс!

Учитель истории: садитесь "5"
+1
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+1
Ди Каньо с ними зиганул?
+2
-1
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Так а денацификацию уже начали?
+1
0
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