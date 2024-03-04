Аллегри об 1:2 от «Наполи»: «У «Юве» был один из самых молодых стартовых составов в истории. Мы получили опыт игры на таком уровне» 

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил поражение от «Наполи» (1:2) в Серии А.

«Ребята играли очень хорошо, у нас были хорошие возможности, чтобы забить, но мы их не использовали. Это часть процесса роста – в больших матчах нужно находить баланс.

Не думаю, что у «Наполи» было много явных голевых моментов, просто мы упустили большинство своих шансов. Также мы упрямо пытались пробиться через центр вместо того, чтобы растянуть игру во фланги.

Жаль, что уезжаем с пустыми руками, зато мы получили опыт игры на таком уровне. В некоторых ситуациях нужно было быть более бдительными.

Думаю, это был один из самых молодых стартовых составов за всю историю «Ювентуса» (средний возраст – 26 лет и 14 дней – прим. Sports.ru), а это значит, что мы работаем хорошо. Наша задача – помогать молодым игрокам расти, чтобы они были готовы к следующему сезону», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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13 комментариев
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26 лет, видимо, для старой синьоры действительно очень молодой😄
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Ещё в январе казалось будет отличная борьба за скудетто, и вдруг Юве просто самоликвидировался, начав сливать как последний аутсайдер всем подряд. Здесь нужны уже радикальные перемены
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Посмотрел на Клоппа,но к сожалению до уровня Клоппа ,Аллегро не дотягивает и половины
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ну, если для Аллегри проблема выиграть у Эмполи и Удинезе у себя дома, то и Наполи, хоть и тоже проблемный, станет крепостью в походе не то что за титулами, в просто перекрывает кислород
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слив сезона очевидный, дай бог остаться в четвёрке.
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Не всё так плохо, он хочет сказать
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Аллегри как всегда не оригинален. Такое ощущение, что он задачи на этот сезон уже все свои выполнил.....)))
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Уже разобранный Наполи не может обыграть
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Влахович запарол 2 3 момента, у Ювентуса много было моментов чтобы забивать, Ювентус играл более атакующий футбол которого мы не увидели за весь сезон, я считаю что отсутствие некоторых игроков у Ювентуса сказалась в матче, жаль что проиграли.
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Такие отмазки может говорить Гасперини,молодая команда ,но никак не команда уровня Ювентуса.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ещё в январе казалось будет отличная борьба за скудетто, и вдруг Юве просто самоликвидировался, начав сливать как последний аутсайдер всем подряд. Здесь нужны уже радикальные перемены
Никогда не было такого чувства, так как Ювентус просто на карте выигрывал большую часть матчей. Им с такой игрой, в четвёрке бы удержаться.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ещё в январе казалось будет отличная борьба за скудетто, и вдруг Юве просто самоликвидировался, начав сливать как последний аутсайдер всем подряд. Здесь нужны уже радикальные перемены
какая борьба? удача, не более! в 4-5 игр победные голы были забиты около 90 минуты, на это ни кто внимания не обращал, и очков 8 минимум юве перебрал за первую половину… вот теперь результат по игре
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Ответ Святослав Федорович
26 лет, видимо, для старой синьоры действительно очень молодой😄
Можно сказать только первые шаги в жизни делают 😃
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