Аллегри об 1:2 от «Наполи»: «У «Юве» был один из самых молодых стартовых составов в истории. Мы получили опыт игры на таком уровне»
Массимилиано Аллегри оценил поражение от «Наполи» (1:2) в Серии А.
«Ребята играли очень хорошо, у нас были хорошие возможности, чтобы забить, но мы их не использовали. Это часть процесса роста – в больших матчах нужно находить баланс.
Не думаю, что у «Наполи» было много явных голевых моментов, просто мы упустили большинство своих шансов. Также мы упрямо пытались пробиться через центр вместо того, чтобы растянуть игру во фланги.
Жаль, что уезжаем с пустыми руками, зато мы получили опыт игры на таком уровне. В некоторых ситуациях нужно было быть более бдительными.
Думаю, это был один из самых молодых стартовых составов за всю историю «Ювентуса» (средний возраст – 26 лет и 14 дней – прим. Sports.ru), а это значит, что мы работаем хорошо. Наша задача – помогать молодым игрокам расти, чтобы они были готовы к следующему сезону», – сказал главный тренер «Ювентуса».