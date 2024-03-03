«Реал» 21 матч не проигрывает в Ла Лиге. У команды Анчелотти одно поражение за 27 туров

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в 27-м туре.

Мадридцы потерпели лишь одно поражение в чемпионате – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 15 побед и 6 ничьих.

В следующем туре « » примет «Сельту» – это произойдет 10 марта.