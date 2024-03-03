«Реал» 21 матч не проигрывает в Ла Лиге. У команды Анчелотти одно поражение за 27 туров

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Футбол

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в 27-м туре.

Мадридцы потерпели лишь одно поражение в чемпионате – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 15 побед и 6 ничьих.

В следующем туре «Реал» примет «Сельту» – это произойдет 10 марта.

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95 комментариев
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Что за позорище? Свистеть в момент подачи?
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+94
Судья ублюдина
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-3
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Судья Негрейра
+55
-5
+50
Очередной клоун арбитр 🤡
+47
-2
+45
Ответ Фёдор Кузнецов
Что за позорище? Свистеть в момент подачи?
Это не футбол, это Ла Лига! Это позорище судейское!
+38
-1
+37
Вот этих очков может и не хватить, не понял такого действия от арбитра. При том что три минуты разбирал эпизод с возможным пенальти. Еще и две красные показал Рюдигеру и Беллингему
+37
-4
+33
Давайте, ну же, напишите, что Реал Тв ноет без повода
+35
-4
+31
Ответ Фёдор Кузнецов
Что за позорище? Свистеть в момент подачи?
Там даже не в момент подачи, а в момент полета мяча...
+31
-1
+30
Хиль Мансано украл гол
+22
-2
+20
АХАХАХАХ
Нет, правда, что это было, ****ь? :D
+24
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+20
Во-первых что за концовка, судья еще смотрел на эпизод и в момент удара отвернулся. Это не отстранить а исключить надо. Как такое может быть в высшем дивизионе
Во-вторых, сколько раз футболисты Валенсии не давали ввести мяч в игру. Ноль реакции арбитра. Буквально запомнился момент, где Реал должен исполнить штрафной, и трижды футболисты Валенсии выкидывают мяч.

В-третьих, ТРИЖДЫ уго дуро падает в штрафной скидывая руки вверх, трижды пенальти не дают и трижды он уходит смеясь. И даже вонючей желтой не дали
+20
-2
+18
Нормально так реалу подсуживают. Судья свистит когда идёт уже почти навес))
+22
-5
+17
Свисток украл три очка. Это такой позор. Хоть и недолюбливаю то, что делает клубное ТВ команды, но пусть, пусть каждый тур мочат этих скотов со свистками.
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0
+13
Ограбление века. У Реала украли чистый гол в конце.
+23
-11
+12
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
А давить через президента и главного тренера - эт норм, да?)) безнаказанно причём
+13
-5
+8
Ответ Роман
Ограбление века. У Реала украли чистый гол в конце.
Да и по пенке на Винисиусе вопросы есть, гол Беллингема чистейший. Мухтар думал сломать двоих и все будет ок? Нет, но здоровья.

Надеюсь, судье прилетит по жизни также, как он сегодня судил)
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-4
+7
Ответ Scopus
Комментарий удален пользователем
надоели ваши заготовки. до конца игры досмотри
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Так вар на пенальти еще минимум минуты 3 смотрели,как он мог вообще на 98,38 минуте свистеть,если добавили 7 в общем,+3 минуты вар смотрели в добавленное
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Ответ Tristan...
Также и первый тайм остановил, когда игроки Валенсии с мячом в штрафной Реала были
Ты зачем врёшь? Он свистнул, когда Карвахаль отбил мяч грудью за пределами штрафной
+7
-3
+4
Реал это конечно отдельная Вселенная, пздц просто, хоть 10-0 будут проигрывать, выйдет -Хоселу, Модрич, Кросс, кто угодно и решит исход в их пользу, просто нет слов 🫠, уникальная команда!!
+5
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+4
надеюсь теперь упоротым болельщикам и руководству Барсы наконец-то дойдёт что судьи в Испании не подсуживают не кому, они просто клоуны
+4
0
+4
Ответ Appa
Что кстати сделал Беллингем, почему красную дали?
послал клоуна
+4
0
+4
Какой же судья редиска это ппц, он 7 минут добавил когда команды 20+ минут без игры были. да еще и вар в дополнительное. на детектор лжи и на пенсию ..
+6
-2
+4
Ответ corazon blanco
Вот этих очков может и не хватить, не понял такого действия от арбитра. При том что три минуты разбирал эпизод с возможным пенальти. Еще и две красные показал Рюдигеру и Беллингему
Нужно подавать апелляции на карточки.
+3
0
+3
Позорнейшая кража победы у Реала!
+4
-1
+3
Ответ xDe xDe
АХАХАХАХ Нет, правда, что это было, ****ь? :D
Он в момент удара свистнул🤡
+3
0
+3
Это позор! Всё!
+3
-1
+2
да сколько можно подсуживать Реалу, хотя стоп...
+2
0
+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Что за позорище? Свистеть в момент подачи?
При этом он все прекрасно видел. Прямо в момент удара головой свистнул
+2
0
+2
Барса давит на Реал с помощи судьи
+4
-2
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