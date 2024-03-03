«Реал» 21 матч не проигрывает в Ла Лиге. У команды Анчелотти одно поражение за 27 туров
«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 21 матча.
Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в 27-м туре.
Мадридцы потерпели лишь одно поражение в чемпионате – от «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 15 побед и 6 ничьих.
В следующем туре «Реал» примет «Сельту» – это произойдет 10 марта.
Нет, правда, что это было, ****ь? :D
Во-вторых, сколько раз футболисты Валенсии не давали ввести мяч в игру. Ноль реакции арбитра. Буквально запомнился момент, где Реал должен исполнить штрафной, и трижды футболисты Валенсии выкидывают мяч.
В-третьих, ТРИЖДЫ уго дуро падает в штрафной скидывая руки вверх, трижды пенальти не дают и трижды он уходит смеясь. И даже вонючей желтой не дали
Надеюсь, судье прилетит по жизни также, как он сегодня судил)