«Реал» пропустил 2 гола от «Валенсии» за 3 минуты после потерь на своей половине. Винисиус упустил мяч после неточной диагонали Вальверде и отбора, затем Яремчук перехватил пас Карвахаля в свою штрафную

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Месталья Даниэль Карвахаль Роман Яремчук Федерико Вальверде Уго Дуро Франсиско Перес Футбол

«Реал» пропустил 2 гола за 3 минуты в 1-м тайме матча с «Валенсией».

Команды встречаются на «Месталье» в рамках 27-го тура Ла Лиги.

27-й минуте счет открыл Уго Дуро. В начале голевой атаки «Валенсии» Федерико Вальверде отдал неточную диагональную передачу на половине поля «Реала», в результате чего мяч достался хозяевам. Винисиус Жуниор отобрал мяч сбоку от штрафной мадридцев, но сразу же потерял его – Димитри Фулькье перевел мяч на дальнюю штангу, и Дуро замкнул головой передачу Франсиско Переса.

Уже на 30-й минуте Роман Яремчук забил второй гол в ворота «Реала», перехватив мяч после передачи Даниэля Карвахаля в штрафную «Реала».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).

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23 комментария
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Ответ Bazilic
Но все равно отскочит на последних минутах
В футбол играют 90 минут, по твоей логике Валенсия не должна была забивать в первом тайме, в начале не считается ,типа мы не размялись..
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Кто нибудь накидайте ригэбуру плюсов,чел ведь старается)
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Ответ Fan of Sport
Винисиус очень грязный игрок, с этим уже ничего не поделать, не изменится он. К нему и Родриго присоединиться видимо хочет, зачем он без причины начал провоцировать Гайя, до этого умышленно сфолил? Какой контраст между ними и тем же Тчуамени или Менди
Одним словом, это игроки Реала….. они всегда были такими, как и сама команда
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Жалко "мышек", хорошо играли
Совсем немного не хватило
Диакаби здоровья!
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Спорт явно знает больше, чем мы.. https://imgur.com/a/pqkocOI
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Крутой матч, Диакаби здоровья, перелом жесточайший
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Судья ..андон! Свистел в момент атаки. 2:3 должно быть. Там носилки только выносили 3-4 минуты!
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Ответ JENNINGS
Прекрасный пас Карвахаля в стиле Романа Зобнина!👍
Когда пропускали второй 😂
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Ответ Maksim1302
Одним словом, это игроки Реала….. они всегда были такими, как и сама команда
Ну не все и не всегда, тоже не преувеличивай
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Ответ Strike36
Ну не все и не всегда, тоже не преувеличивай
Почти всегда и почти все
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