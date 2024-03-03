«Реал» пропустил 2 гола от «Валенсии» за 3 минуты после потерь на своей половине. Винисиус упустил мяч после неточной диагонали Вальверде и отбора, затем Яремчук перехватил пас Карвахаля в свою штрафную

«Реал» пропустил 2 гола за 3 минуты в 1-м тайме матча с «Валенсией».

Команды встречаются на «Месталье» в рамках 27-го тура .

27-й минуте счет открыл . В начале голевой атаки «Валенсии» отдал неточную диагональную передачу на половине поля «Реала», в результате чего мяч достался хозяевам. Винисиус Жуниор отобрал мяч сбоку от штрафной мадридцев, но сразу же потерял его – Димитри Фулькье перевел мяч на дальнюю штангу, и Дуро замкнул головой передачу .

Уже на 30-й минуте забил второй гол в ворота «Реала», перехватив мяч после передачи Даниэля Карвахаля в штрафную «Реала».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).