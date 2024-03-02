Быстров о Промесе: «Если я кому-то что-то дал, значит, я наркодилер? Четыре года вели следствие! То, что родственники говорят, – это за бабло»

Владимир Быстров высказался о деле Квинси Промеса .

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

Напомним, что Промес получил два уголовных срока в Нидерландах – 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата и 6 лет за наркотрафик.

– Не верите в вину Промеса?

– Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!

То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» .

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Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много