Быстров о Промесе: «Если я кому-то что-то дал, значит, я наркодилер? Четыре года вели следствие! То, что родственники говорят, – это за бабло»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Владимир Быстров высказался о деле Квинси Промеса .

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

Напомним, что Промес получил два уголовных срока в Нидерландах – 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата и 6 лет за наркотрафик.

– Не верите в вину Промеса?

– Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!

То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.

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89 комментариев
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Феерический дегенерат
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Кому-то что-то дал, на прослушку случайно наговорил, с ножом случайно шёл, теперь ещё и в ДТП подставу попал
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Володька, если ты дал денег на партию наркотиков, в расчёте получить огромную прибыль, то да, ты наркодилер.
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Ответ Alex S
Кому-то что-то дал, на прослушку случайно наговорил, с ножом случайно шёл, теперь ещё и в ДТП подставу попал
Жена у него ещё на кулак упала
+131
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Ну в интеллекте Быстрова я не сомневался
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Ответ Дядя ТУРА
Феерический дегенерат
Одним словом Володька.
+91
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Вот Володька молодец! Быстро во всем разобрался. Ему бы следователем в Нидерландах работать или судьёй в Гаагском суде. Короче, взять всё и поделить!)
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«Если у меня кто-то взял кошелёк, это значит, что он вор?», - добавил Быстров
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Топ шиза, тут даже комментировать нечего
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Не переживай ты так.
Найдешь себе другого поставщика.
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Ответ Наталья Ларионова
Володька, если ты дал денег на партию наркотиков, в расчёте получить огромную прибыль, то да, ты наркодилер.
А если возле интересного клуба раздали лещей, то это была борьба с пропагандой ЛГБТ🤓
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Похоже Промес ему обещал подвезти что-то.
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Ничего себе, четыре года какое-то дело вели. Такой уровень концентрации и организации людских масс недостижим для лужского интеллектуала.
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Ответ Кирилл Дёминский
«Если у меня кто-то взял кошелёк, это значит, что он вор?», - добавил Быстров
может он просто взял его чтобы я не потерял...)))))))
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+13
Ответ Alex S
Кому-то что-то дал, на прослушку случайно наговорил, с ножом случайно шёл, теперь ещё и в ДТП подставу попал
Рудик неуиноуен !
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+13
Чикатило ловили больше 10 лет. Невиновен по Володьке.
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Ответ Андоррский почтальон
Вот Володька молодец! Быстро во всем разобрался. Ему бы следователем в Нидерландах работать или судьёй в Гаагском суде. Короче, взять всё и поделить!)
Адвокатом Промеса.)
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Да, Володя, если ты кому-то что-то дал, то ты наркодилер. Точнее, языком российского закона, распространитель.
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Какое же позорище этот Быстров
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Ответ Schiaff1no
Ну в интеллекте Быстрова я не сомневался
в его отсутствии*
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Ну если ты дал тонну кокаина кому-то, то да, ты наркодилер)))🤡🤡🤡
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Ответ Owen_the_Simple
Больше всего мне понравилось как Вилей Фокс тут написал "Промес не торговец. Он баблом вложился".
Инвестор)
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Володька просто привык, что когда ты с деньгами тебе все можно и не видит в этом ничего плохого.
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😂😂😂
https://m.vk.com/video303443991_456239121
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Буратина рассуждает
+4
0
+4
Ответ Owen_the_Simple
Жена у него ещё на кулак упала
Избила лицом кулаки бедолаге, негодяйка😡
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Смотря что дал и смотря кому дал
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Ну если не за бабло эти ребята высказываются в поддержку Промеса, то у них беды с башкой и уже надоело читать эту шизу.
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Как же они позорят Спартак, просто слов нет
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Кошелек Дзюбе дал
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