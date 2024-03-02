Быстров о Промесе: «Если я кому-то что-то дал, значит, я наркодилер? Четыре года вели следствие! То, что родственники говорят, – это за бабло»
Владимир Быстров высказался о деле Квинси Промеса .
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
Напомним, что Промес получил два уголовных срока в Нидерландах – 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата и 6 лет за наркотрафик.
– Не верите в вину Промеса?
– Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!
То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.
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