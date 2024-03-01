Борис Ротенберг стал заместителем гендиректора «Локомотива»: «Его подход к работе достаточно основательный»

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Борис Ротенберг-младший получил новую должность в «Локомотиве».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что 37-летний бывший игрок железнодорожников стал заместителем генерального директора.

– За что сейчас отвечает в «Локомотиве» Борис Ротенберг?

– Его основная задача – развитие молодых игроков. Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба.

Под руководством Бориса академия, молодежка, команда девушек в академии, женская молодежная команда. Два отделения – Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный – как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба, – сообщил Нагорных.

Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года. С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник провел 17 матчей за клуб во всех турнирах.

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«Когда Ротенберг умывается и смотрит в зеркало, не видит пятен позора на лице. Он тот, кто нужен «Локо» на посту гендиректора». Селюк о Борисе

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45 комментариев
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Какая же талантливая эта семья Ингерманландских репатриантов, Йозе Марино есть, этот кем будет?
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+58
Постепенно подбирается к главному месту
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Исключительно за профессиональные качества, прошу заметить! 🤫
+34
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+34
Самый талантливый клан России!
+20
0
+20
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Место Леонченко
+10
0
+10
К концу сезона станет президентом и главным тренером клуба, все по конспектам брата Ромы:)
+9
0
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Какая же талантливая эта семья Ингерманландских репатриантов, Йозе Марино есть, этот кем будет?
Скотти Боумен, не меньше)
+6
0
+6
если у вас нет Ротенберга - тогда мы идём к вам 🤪
+6
0
+6
Боря - легенда!!!
+6
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Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Что пояснять? После зама только место гендира остаётся.
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Будущий главный тренер Локомотива))
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И ни разу и не блат и не сестла
+3
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Дайте ещё пару-тройку Ротенбергов для баскетбола, волейбола и фигурного катания...
+3
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+3
Какой талантливый человек
+2
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Ну наконец-то. По заветам Юрия Палыча пошёл.
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Папа пристроил , или нет , достойная кандидатура🤭
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Ответ ЕгориЙ
Юрий Палыч просто опытный тренер и знает в каком направлении ветер дует в коридорах руководства. В принципе это было ожидаемо. Главное чтобы хорошо работал и пользу приносил.
Хорош, больше не пей, реально
+1
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Легенда в кЛубе!Ну всё , держись РПЛ!
+1
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+1
Клуб накрылся медным тазом!
Скоро себя назначит главным тренером и будет сам себя же снимать!
Если кратко ждем хоккейного спеца.
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Ответ градус ненависти
Какой талантливый человек
Там вся семья таланты , без шуток , с такими друзьями и баблом сам понимаешь на сколько ты свой талант еще не реализовал!!! Ну дай бог ему преуспеть , а Локо - любим/скорбим/помним …
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Ответ Evgeny Trifonov
Какая же талантливая эта семья Ингерманландских репатриантов, Йозе Марино есть, этот кем будет?
Пацаны, ваще, качают.
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Ответ Evgeny Trifonov
Какая же талантливая эта семья Ингерманландских репатриантов, Йозе Марино есть, этот кем будет?
Аааааа, жги 😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻
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Ответ Всё знаю
Ротенберг нормального человека))))
Конечно!!! Он не виноват , папа заставил , брат посоветовал )))
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Ответ Данил Садыков
Что пояснять? После зама только место гендира остаётся.
Нуууу …
Для это парня и футбольная федерация не потолок !
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Ответ Ваганов Фидаиль
Клуб накрылся медным тазом! Скоро себя назначит главным тренером и будет сам себя же снимать! Если кратко ждем хоккейного спеца.
Это расплата за то, что Тикнизяна разрешили оставить.
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боря начал с самых низов, с замдиректора...
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Такое напоминание всем как все устроено в России…
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Хорошо, что эти талантливые дети в спорт пошли, все-таки там меньше вреда стране нанесут, это же не экономикой заниматься.
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Легенда вернулась домой
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Сколько этих братьев интересно и какой вид спорта следующий? Баскетбол, волейбол, биатлон, а может фигурное катание?
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