Борис Ротенберг стал заместителем гендиректора «Локомотива»: «Его подход к работе достаточно основательный»

Борис Ротенберг-младший получил новую должность в «Локомотиве».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что 37-летний бывший игрок железнодорожников стал заместителем генерального директора.

– За что сейчас отвечает в « » Борис Ротенберг?

– Его основная задача – развитие молодых игроков. Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба.

Под руководством Бориса академия, молодежка, команда девушек в академии, женская молодежная команда. Два отделения – Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный – как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба, – сообщил Нагорных.

Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года. С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник провел 17 матчей за клуб во всех турнирах.

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