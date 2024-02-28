Лучшая футболистка мира Бонмати: «Женскую лигу в Испании продвигают не так, как мы заслуживаем. Чувствую, что победа на ЧМ была напрасной»
Айтана Бонмати раскритиковала организацию женских футбольных турниров в Испании.
Футболистка «Барселоны» и сборной Испании заявила, что победа Испании на женском чемпионате мира 2023 года была «напрасной», поскольку в стране мало что изменилось в женской футбольной инфраструктуре.
«К сожалению, я не могу сказать, что многое изменилось. У нас есть пример англичанок – когда они выиграли Евро, мы увидели большие перемены после успеха на национальном уровне.
Это имело свои последствия. Инвестиции во внутреннюю лигу, полные стадионы, когда играет Англия. Мне этого хочется, потому что я не могу сказать, что здесь [в Испании] все так же. Здесь еще так много предстоит сделать, и я чувствую, что победа на ЧМ была напрасной.
Все начинается с грамотной организации, рекламы матчей, проведения их на адекватных стадионах, когда место проведения не меняют за неделю до игры – ведь это усложняет жизнь болельщикам.
Продвижение лиги в стране в целом не на том уровне, которого мы заслуживаем.
[Например], Испания должны были играть в Кадисе, а в итоге все поменяли на «Картуху» [в Севилье]. С мужской командой такого бы не случилось в финале Лиги Наций.
Мы должны обращать внимание на такие детали. Когда мы делаем вещи хорошо, люди реагируют», – сказала действующая обладательница «Золотого мяча» и приза ФИФА лучшей футболистке в интервью L’Equipe.
Женский футбол двигается ровно так, как и заслуживает. Их основные команды парни U17 раскатать могут, куда им об уровне говорить
Сейчас же проблема женского спорта в том, что он полностью как мужской. Только хуже. и ВСЁ. Не те скорости, не те удары, не тот атлетизм, не та скорость удара. Отсюда и отсутствие интереса.
Взять например женский теннис - он развивался параллельно с мужским и никому и в голову не придет сравнивать сейчас ATP и WTA по уровню игры. А деньги там начали выравнивать. Потому что это две отдельные обособленные организации. И у каждой есть свои фанаты.
Вы же буквально кричите - смотрите. мы можем как мужики! А людям этого и не нужно. Зачем смотреть на кого-то, кто как мужики, если можно включить мужиков.
Причем есть и командные виды спорта интересные, когда смотришь как девушки играют - гандбол, волейбол, водное поло.
И заметьте никто из них не противопоставляет себя такому же мужскому! Просто девчонки рубятся и всё. А в футболе и хоккее противопоставляют. Отсюда и неприятие.
Вон WNBA два года назад разработала новую PR программу, в которой отказалась от противопоставления себя мужскому баскету, а стала двигать себя как игра девочек для девочек. Ну и за 2 года у них и посещаемость бахнула на 75% вверх и телерейтинги поднялись почти в 4 раза.
А эти все возмущаются...
Эти спортсменки хоть какое то базовое образование получают ?)
Да ведь это даже хуже, чем следить в прямом эфире за поединком Текстильщик - Муром!
Нормальным белым гетеро мужикам скоро страшно на улицу из-за этих зомби будет выходить
Женская сборная Австралии проиграла 15-летним юношам
Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла»
из статьи 2020 года:
Женская сборная США (действующий чемпион мира) три года назад пустила 5 голов от юношей команды U15. Болельщики шутили над равноправием, а в медиа призвали считать игру несерьезной.
женский футбол просто неинтересно смотреть, низкие скорости, удары слабее чем у Лёхи со двора, а вратари частенько пропускают нелепые мячи