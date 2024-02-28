Лучшая футболистка мира Бонмати: «Женскую лигу в Испании продвигают не так, как мы заслуживаем. Чувствую, что победа на ЧМ была напрасной»

Айтана Бонмати раскритиковала организацию женских футбольных турниров в Испании.

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании заявила, что победа Испании на женском чемпионате мира 2023 года была «напрасной», поскольку в стране мало что изменилось в женской футбольной инфраструктуре.

«К сожалению, я не могу сказать, что многое изменилось. У нас есть пример англичанок – когда они выиграли Евро, мы увидели большие перемены после успеха на национальном уровне.

Это имело свои последствия. Инвестиции во внутреннюю лигу, полные стадионы, когда играет Англия. Мне этого хочется, потому что я не могу сказать, что здесь [в Испании] все так же. Здесь еще так много предстоит сделать, и я чувствую, что победа на ЧМ была напрасной.

Все начинается с грамотной организации, рекламы матчей, проведения их на адекватных стадионах, когда место проведения не меняют за неделю до игры – ведь это усложняет жизнь болельщикам.

Продвижение лиги в стране в целом не на том уровне, которого мы заслуживаем.

[Например], Испания должны были играть в Кадисе, а в итоге все поменяли на «Картуху» [в Севилье]. С мужской командой такого бы не случилось в финале Лиги Наций.

Мы должны обращать внимание на такие детали. Когда мы делаем вещи хорошо, люди реагируют», – сказала действующая обладательница «Золотого мяча» и приза ФИФА лучшей футболистке в интервью L’Equipe.