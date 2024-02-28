Лучшая футболистка мира Бонмати: «Женскую лигу в Испании продвигают не так, как мы заслуживаем. Чувствую, что победа на ЧМ была напрасной»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен Айтана Бонмати Футбол

Айтана Бонмати раскритиковала организацию женских футбольных турниров в Испании.

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании заявила, что победа Испании на женском чемпионате мира 2023 года была «напрасной», поскольку в стране мало что изменилось в женской футбольной инфраструктуре.

«К сожалению, я не могу сказать, что многое изменилось. У нас есть пример англичанок – когда они выиграли Евро, мы увидели большие перемены после успеха на национальном уровне.

Это имело свои последствия. Инвестиции во внутреннюю лигу, полные стадионы, когда играет Англия. Мне этого хочется, потому что я не могу сказать, что здесь [в Испании] все так же. Здесь еще так много предстоит сделать, и я чувствую, что победа на ЧМ была напрасной.

Все начинается с грамотной организации, рекламы матчей, проведения их на адекватных стадионах, когда место проведения не меняют за неделю до игры – ведь это усложняет жизнь болельщикам.

Продвижение лиги в стране в целом не на том уровне, которого мы заслуживаем.

[Например], Испания должны были играть в Кадисе, а в итоге все поменяли на «Картуху» [в Севилье]. С мужской командой такого бы не случилось в финале Лиги Наций.

Мы должны обращать внимание на такие детали. Когда мы делаем вещи хорошо, люди реагируют», – сказала действующая обладательница «Золотого мяча» и приза ФИФА лучшей футболистке в интервью L’Equipe.

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69 комментариев
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нормально продвигают, вон чувак карьерой пожертвовал, чтобы кто-то вообще узнал, что есть женский чемпионат мира
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Кому вы нужны вообще, про вас вспоминают только из-за скандалов, ну и ещё из-за фото в купальниках
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Не напрасно в результате интриг скинули одного босса и засунули другого, теперь другой человек рулит огромными финансовыми потоками в самом богатом и популярном виде спорта в самой успешной по Еврокубкам стране мира в 21 веке, ах да, вопли шлюх пострадавших от поцелуя, это все что нужно знать о методах грызни в просвещенный Европе
+39
-5
+34
А что она ждала? Что им сразу контракты на 200млн предложат и признают лучше мужского футбола?
Женский футбол двигается ровно так, как и заслуживает. Их основные команды парни U17 раскатать могут, куда им об уровне говорить
+27
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+27
Когда-нибудь борцуны за равенство поймут, что проблема не в ущемлении или дискриминации. Стоит отметить что и такие времена были, к сожалению (как и с темнокожими например), но они давно позади.

Сейчас же проблема женского спорта в том, что он полностью как мужской. Только хуже. и ВСЁ. Не те скорости, не те удары, не тот атлетизм, не та скорость удара. Отсюда и отсутствие интереса.

Взять например женский теннис - он развивался параллельно с мужским и никому и в голову не придет сравнивать сейчас ATP и WTA по уровню игры. А деньги там начали выравнивать. Потому что это две отдельные обособленные организации. И у каждой есть свои фанаты.

Вы же буквально кричите - смотрите. мы можем как мужики! А людям этого и не нужно. Зачем смотреть на кого-то, кто как мужики, если можно включить мужиков.

Причем есть и командные виды спорта интересные, когда смотришь как девушки играют - гандбол, волейбол, водное поло.

И заметьте никто из них не противопоставляет себя такому же мужскому! Просто девчонки рубятся и всё. А в футболе и хоккее противопоставляют. Отсюда и неприятие.

Вон WNBA два года назад разработала новую PR программу, в которой отказалась от противопоставления себя мужскому баскету, а стала двигать себя как игра девочек для девочек. Ну и за 2 года у них и посещаемость бахнула на 75% вверх и телерейтинги поднялись почти в 4 раза.

А эти все возмущаются...
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Ответ UncleMaks
нормально продвигают, вон чувак карьерой пожертвовал, чтобы кто-то вообще узнал, что есть женский чемпионат мира
Это прям хорошо!
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Все хотят инвестиций в их вид спорта, но никто не думает о том, что инвестиции должны отбиваться, а на женском футболе этому не бывать )
Эти спортсменки хоть какое то базовое образование получают ?)
+14
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Кто вообще в здравом уме включит женский футбольный матч и будет его смотреть???
Да ведь это даже хуже, чем следить в прямом эфире за поединком Текстильщик - Муром!
+12
-1
+11
Продвигают ещё как!! Увольняют президентов и на весь мир позорят за поцелуй! При том, что девушка была не против, пока ей не сказали...
+10
0
+10
Ответ Никита Алексеев
А что она ждала? Что им сразу контракты на 200млн предложат и признают лучше мужского футбола? Женский футбол двигается ровно так, как и заслуживает. Их основные команды парни U17 раскатать могут, куда им об уровне говорить
И U16. И не то, чтобы раскатать, а деклассировать.
+9
0
+9
Никому эти "спортсменки не интересны". Если бы не было воя о феминизме, на горизонте инфополя их бы вообще никто не видел. Куда катится этот мир с дурацкой инклюзивностью, воукизмом и ЛГБТ&БЛМ& феминизмом.

Нормальным белым гетеро мужикам скоро страшно на улицу из-за этих зомби будет выходить
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На всякий случай, в Картухе играла мужская сборная Испании на Евро 2020. ))Так забавно, то футболистки недовольны стадионом, где играла испанская сборная..))
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Почему напрасно? Сплавили Рубиалеса после вечеринки в автобусе
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попробуйте надеть хиджабы, чтобы не лезли к вам целоваться
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Да, весь мир виноват, что женский футбол мало кому интересен )
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А какой ненормальный будет заниматься этим токсичным женским "футболом", после того как команда слила Рубиалеса и тренера?
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Ответ Гномович!
Между женским футболом и МЛС не вижу разницы.
Как не крути, а в МЛС у игроков бородки погуще.
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2016 год:
Женская сборная Австралии проиграла 15-летним юношам
Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла»

из статьи 2020 года:
Женская сборная США (действующий чемпион мира) три года назад пустила 5 голов от юношей команды U15. Болельщики шутили над равноправием, а в медиа призвали считать игру несерьезной.

женский футбол просто неинтересно смотреть, низкие скорости, удары слабее чем у Лёхи со двора, а вратари частенько пропускают нелепые мячи
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10 поцелуев от мужчин этой провокаторше!
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Ответ Andrey Andreev
Кому вы нужны вообще, про вас вспоминают только из-за скандалов, ну и ещё из-за фото в купальниках
И то не каждую после фото в купальниках.
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Если чтобы продвигаться тебе требуется ныть "а чем мы хуже" и выпрашивать искусственных преференций от государства и окологосударственных структур - значит никакого продвижения ты не заслуживаешь. Сама постановка вопроса абсурдна - это как если бы чемпион мира по игре на воображаемой гитаре жаловался бы, что Карлос Сантана почему-то более знаменит и получает больше денег.
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Ответ Дмитрий Рабко
Как не крути, а в МЛС у игроков бородки погуще.
Смотря на какой части тела
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Заменить шорты на юбки, а белье на стринги, футболки сделать более обтягивающими, как в волейболе, или вообще оставить только топы. Тогда посещаемость подскочит на 600%, да и инвесторы подтянутся. А так пока зрелище на любителя.
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Лучший фильм про женский спорт: "Их собственная лига" (A League of Their Own) 1992 г.
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да задолбали они уже если честно, никогда ваш вид спорта не будет интересен, хоть убейте.. лучше смотреть матч ФНЛ чем самый крутой матч в женском футболе
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То есть, наплевать тебе на победу, главное - больше рекламы и денег? В принципе, тоже выбор.
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так вы мужиков обыграйте, лига так продвинется сами офигеете.)))
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Ты сама выбрала спорт,который к женщинам никакого отношения не имеет,то же самое,как какой нить чувак,будет ныть,что никто не смотрит ЧМ по спортивным танцам
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а кто ее должен продвигать и как?
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Ответ Гномович!
Между женским футболом и МЛС не вижу разницы.
ну в приципе и то, и то убогое зрелище, четко сказал
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