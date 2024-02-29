«Португеза» – «Палмейрас», Эндрик в старте. Смотрите матч на Sports.ru в прямом эфире с комментарием Лукомского

«Палмейрас» играет с «Португезой» в перенесенном матче 5-го тура Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире, комментирует игру Вадим Лукомский.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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