«Португеза» – «Палмейрас», Эндрик в старте. Смотрите матч на Sports.ru в прямом эфире с комментарием Лукомского
«Палмейрас» играет с «Португезой» в перенесенном матче 5-го тура Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает матч в прямом эфире, комментирует игру Вадим Лукомский.
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- Дата проведения
- 29 февраля, 01.30, «Estadio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte»
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Португеза –
Томазелла, Таллес, Робсон Жуниор, Кинтана, Патрик, Эдуардо, Джованни Аугусто, Рикардиньо, Антунес, Виктор Андраде, Масею.
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Палмейрас –
Уэвертон, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Кайо Паулиста, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Лопес, Эндрик.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Чемпионата Паулиста
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