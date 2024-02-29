«Португеза» – «Палмейрас», Эндрик в старте. Смотрите матч на Sports.ru в прямом эфире с комментарием Лукомского

Теги Палмейрас Португеза чемпионат Паулиста онлайны Эндрик Футбол

«Палмейрас» играет с «Португезой» в перенесенном матче 5-го тура Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире, комментирует игру Вадим Лукомский.

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Португеза – Палмейрас 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 февраля, 01.30, «Estadio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte»
Онлайн матча
ПортугезаТомазелла, Таллес, Робсон Жуниор, Кинтана, Патрик, Эдуардо, Джованни Аугусто, Рикардиньо, Антунес, Виктор Андраде, Масею.
ПалмейрасУэвертон, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Кайо Паулиста, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Лопес, Эндрик.
Предупреждения:
Таллес (21), Масею (35).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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