Аршавин о налоге на легионеров: «Уже не знают, за что деньги содрать?! Российские игроки будут стоить еще дороже, а их цены и так перегреты»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Андрей Аршавин высказался о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.

«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила – то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги.

Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить еще дороже. А их цены и так на рынке перегреты», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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20 комментариев
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Недавно Аршавин лично общался с Путиным, но речь там зашла про "русский аналог компьютерной игры FIFА".
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Супер нововведение! Государство дает деньги клубам и оно забирает😂😂😂 как бюджетники платят налог с зп. Просто смех
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Ну вот и нужно было, г-ин Аршавин, Путину сказать об этом - что не нужен лимит на легионеров в РПЛ, что не нужны в росфутболе разные глупые ограничения, что нужно пиво на стадионах продавать, что фан айди нужно отменить. А не про футбольные симуляторы сказки рассказывать.
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Ответ Evgeny Valyaev
Ну вот и нужно было, г-ин Аршавин, Путину сказать об этом - что не нужен лимит на легионеров в РПЛ, что не нужны в росфутболе разные глупые ограничения, что нужно пиво на стадионах продавать, что фан айди нужно отменить. А не про футбольные симуляторы сказки рассказывать.
а путин тут причем???
Государство не должно по правилам фифы вмешиваться в дела футбольных союзов
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Ответ Н.Ф.
Недавно Аршавин лично общался с Путиным, но речь там зашла про "русский аналог компьютерной игры FIFА".
дак он встретился с ним на "играх будущего" где все разговоры шли о подобном, как можно было на такой встрече спросить просто о футболе и тем более о налогах на легионеров? это тоже самое что спросить "у меня в подъезде сут каждый день, это американцы?"
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Предлагаю такой лимит - за каждого воспитанника клубам выплачиваются большие суммы (за переходы, ежегодно, за выходы/минуты), бюджетные клубы существуют только за счёт этого и спонсоров. А не бюджетные пусть творят че хотят.
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Так и есть, очередной денежный фильтр под лозунгом развития российского футбола.
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Так был уже налог на иностранных тренеров.Кто знает,куда пошли эти деньги? Методички не предлагать!
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Ответ CaSpeR-13
а путин тут причем??? Государство не должно по правилам фифы вмешиваться в дела футбольных союзов
Наверное поэтому на вопрос о существовании фан айди чиновники отвечают: мы понимаем, но Путин так решил
Только что же было чье-то интервью
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frindly fire)
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За каждое такое предложение должен отвечать конкретный человек что бы потом можно было спросить.А так прокатило или не прокатило какая разница.
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Перегреты цены в европке, где в тамошних распиаренных псевдофутбольных лигах уже норма выкинуть 50-100 лимонов за неликвид, который в сильнейшей лиге мира - РПЛ бы даже в запасе не удержался.
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Ответ Н.Ф.
Недавно Аршавин лично общался с Путиным, но речь там зашла про "русский аналог компьютерной игры FIFА".
Побуду душным стариком, но игру по КХЛ я до сих пор жду.😅
А спортивный развивальщик, кроме высказываний прессе, никак повлиять не может на ситуацию, жаль.
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Андрюха, ты в место того чтобы про налоги, фануйди и прочие полезные вещи, зачем-то про аналог фифы говорил....
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Первой лигой занялись бы лучше. Такой дуростью занимаются.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Наверное поэтому на вопрос о существовании фан айди чиновники отвечают: мы понимаем, но Путин так решил Только что же было чье-то интервью
Не совсем так. Сказано, что вреда для российского футбола нет, потому что это указ президента.
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Ответ CaSpeR-13
а путин тут причем??? Государство не должно по правилам фифы вмешиваться в дела футбольных союзов
Это поэтому у нас фануйди? Ограничение на легионеров? И многое другое. ФИФА запрещает прямые вмешательства в соревнования, за исключением требований в соответствии с законами.
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