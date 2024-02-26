Аршавин о налоге на легионеров: «Уже не знают, за что деньги содрать?! Российские игроки будут стоить еще дороже, а их цены и так перегреты»
Андрей Аршавин высказался о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.
«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила – то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги.
Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить еще дороже. А их цены и так на рынке перегреты», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Государство не должно по правилам фифы вмешиваться в дела футбольных союзов
Только что же было чье-то интервью
А спортивный развивальщик, кроме высказываний прессе, никак повлиять не может на ситуацию, жаль.