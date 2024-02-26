Быстров о российских футболистах: «Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним. Значит, надо палкой бить! Применять дедовские методы, которые приносили нам пользу»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия детский футбол Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров высказался об уровне российских футболистов.

«У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть. Симуляторов сейчас еще наших создадут, так они вообще не будут на тренировку выходить: «Молодые люди, можете сегодня потренироваться?» – «Да не, нафиг! У нас сегодня FIFA, финал!»

Сначала надо хоть чуть попылить на поле. Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически.

Значит, надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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40 комментариев
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Может этим кабанам не сыпать красивую жизнь за паспорт и пару каких-то более менее вменяемых действий в сезоне?
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-3
+40
Быстрова видимо много палкой били, причём только по голове
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-6
+28
Быстров тоже в какое-то популистское посмешище превратился🤡
+19
-2
+17
Быстров: "Вот меня все детство палкой били - и ничего, и ничего, и ничего, и ничего..."
+14
-2
+12
Ответ trashbox
Остаются только те, у родителей которых денег хватает на экипировку, лечение и выезды на самом деле. Это давняя уже, с 30 лет как, болезнь российского спорта, когда выбиваются не талантливые - а те, у кого на это деньги есть.
Сами с братом пострадали от этого. Дважды стал лучшим бомбардиром Южного Первенства молодежного (Краснодар, Ростов, Дагестан, Ставрополь и тд). Потом к нам пришел новый тренер, и сказал что за следующую поездку нужно 20к+ новая форма 5к (25к + 25к брата= 50к), так и завершилась карьера )
+11
0
+11
Ответ Сергей Фетисов
Вот у тех у которых нет ФИФА те и должны развиваться быстрее.Только у их родителей нет денег.Чтобы оплачивать поездки и всё прочее.Думается талантливые отсеиваются ещё юношами.Остаются только кони,которые только и носятся без мысли.
Остаются только те, у родителей которых денег хватает на экипировку, лечение и выезды на самом деле.
Это давняя уже, с 30 лет как, болезнь российского спорта, когда выбиваются не талантливые - а те, у кого на это деньги есть.
+12
-1
+11
Ответ angry horse
Быстров тоже в какое-то популистское посмешище превратился🤡
Да он всегда им был
+8
0
+8
Нефиг 17-18 летних парней заваливать баблом, причём бюджетным. Вот откуда ноги растут. Нет у них стимула тренироваться и прогрессировать, и так свое получат.
+6
0
+6
Володька с бодуна
+9
-3
+6
Ответ Ностальгическое
Может этим кабанам не сыпать красивую жизнь за паспорт и пару каких-то более менее вменяемых действий в сезоне?
Во-от! "Лимит животворящий"...
+7
-2
+5
Дед лупил Володьку палкой. Возможно даже по голове. Это, кстати, заметно...
+6
-2
+4
по вовке видно, что его палкой били)))
+5
-1
+4
Ответ che kaif
Володька с бодуна
Суда по активности, Быстров нацелил свои лыжи в штаб Спартака. Судя по последнему интервью - тренером по порке.
+5
-1
+4
Предлагаю испытать метод на Быстрове, он, конечно, не молодой кабан, но вдруг возникнут какие положительные сдвиги в его поведении.
+5
-2
+3
Типа под наркотой по городу летать без прав?
+3
0
+3
Эти хоть в ФИФУ в свободное от тренировок время рубятся, хорошо, хоть не по гей-клубам шастают, как некоторые.
+4
-1
+3
Вот у тех у которых нет ФИФА те и должны развиваться быстрее.Только у их родителей нет денег.Чтобы оплачивать поездки и всё прочее.Думается талантливые отсеиваются ещё юношами.Остаются только кони,которые только и носятся без мысли.
+3
-1
+2
Зачем палкой, какое-то средневековье, надо действовать рублём
+2
-1
+1
Ответ Сергей Фетисов
Вот у тех у которых нет ФИФА те и должны развиваться быстрее.Только у их родителей нет денег.Чтобы оплачивать поездки и всё прочее.Думается талантливые отсеиваются ещё юношами.Остаются только кони,которые только и носятся без мысли.
Там Романцев недавно про таких все сказал, которых "на тренировку привозит мама на Мерседесе". Глупо ожидать, чтобы такие тепличные птенчики могли конкурировать с нищими латиноамериканцами и африканцами, у которых это чуть ли единственный шанс вырваться со дна.
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Это где молодые проигрывают конкуренцию 35-летним? Что за чушь?
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правильно, 3,14 дить!
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Бить или не бить ? Какой же тут вопрос...
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Можно сколько угодно ругать советские спорт школы, но поколение нулевых, которое росло и училось в 90х ещё на базе старой системы, на 2 головы выше поколения Зобнинов и Суторминов
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Ответ angry horse
Быстров тоже в какое-то популистское посмешище превратился🤡
В Жириновского от футбола)
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Аршавин ему тогда на голову походу наступил,а не на грудную клетку)
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Ответ angry horse
Быстров тоже в какое-то популистское посмешище превратился🤡
Да он им всегда был, просто раньше ему эфира меньше давали, теперь клоунада в тренде стала...
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Ответ angry horse
Быстров тоже в какое-то популистское посмешище превратился🤡
Он всегда был недалеким
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Ответ Kikir
Очень субьективно и необоснованно. Чем лучше то?
Бронзу на Евро взяли
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https://m.youtube.com/shorts/OCqUdS3XDGo

Как то так.
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Черенок от швабры как вариант
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