Тен Хаг про 1:2 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер, заслуженно сравнял счет и шел за победой до ошибки в конце игры»

Эрик тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма» (1:2).

«В конце « » ввел мяч из аута в углу поля, мы стали оказывать на игроков давление, но один наш футболист неправильно занял позицию.

Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.

Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а затем пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями.

У нас возникали проблемы из-за действий соперника на нашем левом фланге. Но мы правильно отреагировали и поняли, как с этим бороться, как выходить из обороны. Как только мы это сделали, у нас стало получаться больше, мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты.

Состав, который мы сегодня выставили, должен был принести победу. Мы медленно начинали обе половины игры – надо быть готовыми играть сразу после свистка. За это следует покритиковать. Однако команда проявила характер в обоих таймах», – сказал главный тренер « ».