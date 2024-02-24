Тен Хаг про 1:2 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер, заслуженно сравнял счет и шел за победой до ошибки в конце игры»
Эрик тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма» (1:2).
«В конце «Фулхэм» ввел мяч из аута в углу поля, мы стали оказывать на игроков давление, но один наш футболист неправильно занял позицию.
Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.
Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а затем пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями.
У нас возникали проблемы из-за действий соперника на нашем левом фланге. Но мы правильно отреагировали и поняли, как с этим бороться, как выходить из обороны. Как только мы это сделали, у нас стало получаться больше, мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты.
Состав, который мы сегодня выставили, должен был принести победу. Мы медленно начинали обе половины игры – надо быть готовыми играть сразу после свистка. За это следует покритиковать. Однако команда проявила характер в обоих таймах», – сказал главный тренер «МЮ».
Тен Хаг два года не может поставить позиционную атаку команде, постоянные провалы в обороне. Игра скучная, унылая, за исключением пары матчей против Челси и АВ.
Я надеюсь, что это его последний год в МЮ. Летом пригласят более опытного специалиста. Тен Хаг не тянет уровень АПЛ.
Надеюсь уволят к чертям этого никчемного физрука и назначат топ тренера который приведет МЮ в топы снова
Видимо план у него такой, бодрый! Голландский!
Не было Хейлунда, было стойкое ощущение, что ничего хорошего не выйдет, т.к. забивать тупо некому. Так и получилось, кое-как заковыряли в конце, но все равно проиграли.
Не понимаю, во что играет МЮ. В атаке абсолютная комбинационная импотенция. Все держится на каких-то ситуативных эпизодах. Никакой системы и тренерской руки.
Почему не взять Зидана??? 10Хаг не тянет от слова совсем.
Без Личи,Шоу, Хейлуна просто абзац...
Долго это недоразумение депутатское будет стоять на поле? Спиннер присел спустя пол года, а этот когда?
Кроме Бруну который пахал и выдедить некого, разве что Мага.
Пусть спросит у Клоппа и Пепа каково это постоянно набирать очки невзирая на постоянные травмы игроков основы.
Никто в АПЛ Хаагу не гарантировал идеального состава.