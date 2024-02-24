Тен Хаг про 1:2 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер, заслуженно сравнял счет и шел за победой до ошибки в конце игры»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма» (1:2).

«В конце «Фулхэм» ввел мяч из аута в углу поля, мы стали оказывать на игроков давление, но один наш футболист неправильно занял позицию.

Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.

Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а затем пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями.

У нас возникали проблемы из-за действий соперника на нашем левом фланге. Но мы правильно отреагировали и поняли, как с этим бороться, как выходить из обороны. Как только мы это сделали, у нас стало получаться больше, мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты.

Состав, который мы сегодня выставили, должен был принести победу. Мы медленно начинали обе половины игры – надо быть готовыми играть сразу после свистка. За это следует покритиковать. Однако команда проявила характер в обоих таймах», – сказал главный тренер «МЮ».

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58 комментариев
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Лучший тренер в 21 веке МЮ после Фергюсона, ван Гала, Мойеса, Моуриньо, Сульшера, Рагника.
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Мю вернулся
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В прошлом году МЮ набирал очки благодаря суперформе Рэшфорда. В новом году серия побед совпала с отличной формой Хойлунда.

Тен Хаг два года не может поставить позиционную атаку команде, постоянные провалы в обороне. Игра скучная, унылая, за исключением пары матчей против Челси и АВ.

Я надеюсь, что это его последний год в МЮ. Летом пригласят более опытного специалиста. Тен Хаг не тянет уровень АПЛ.
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Не знаю что там заслужил или не заслужил МЮ, но точно можно сказать что Фулхэм заслужил победу.
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Ответ Aleksey Dolmatov
Согласен, наравне с Гиггзом и Карриком
Не оскорбляй Гиггза и Каррика, сравнением с этим недоразумением
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А когда забили 2 штуки усилиями защитников Лутона чото он не жаловался на слишком простой гол первый и второй.
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Ответ Isa Babaev
Он даже интервью дает на автомате по шаблону Надеюсь уволят к чертям этого никчемного физрука и назначат топ тренера который приведет МЮ в топы снова
Ну неее, отмазки у него одна краше другой, иногда складывается впечатление, что он за них получает зарплату.
+7
-1
+6
Ответ Роман
Лучший тренер в 21 веке МЮ после Фергюсона, ван Гала, Мойеса, Моуриньо, Сульшера, Рагника.
Согласен, наравне с Гиггзом и Карриком
+9
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+6
Он даже интервью дает на автомате по шаблону
Надеюсь уволят к чертям этого никчемного физрука и назначат топ тренера который приведет МЮ в топы снова
+9
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Бла Бла Бла, Фулхем с заслуженной победой
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Честно говоря не видно никакой тренерской руки, плана. Такое ощущение, что они просто мячик пинают на тренировках, а перед игрой тренер просто называет состав и все. Потому что любой тренер/тренерский штаб делал бы выводы, что когда один игрок настолько ужасно играет и стабильно худший в составе, но продолжает выходить в основе - это ненормально. Команда постоянно пропускает со стандартов, особенно с угловых. Но никаких улучшений. Каждый тур - снова пропускают. Любой бы тренер уже давно понял бы, что Линделеф не левый защитник. Ну почему не поставить туда левого защитника из академии? И эти странные интервью после матчей - все как под копирку.
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обожаю вьюхи этого мемного шарлатана. Жаль лето близко, а там уже уволят..
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Какой характер он увидел? Даже игрок который имеет характер - Каземиро, последние 2 игры безвольно играл.
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похоже на интервью нейросетки
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Везти всегда не может.. 80 % победных игр МЮ в этом сезоне-банальные отскоки..Игра- полная помойка.. все деревянные.. ну и лысый #####бол во главе..
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Ну это диагноз!
Видимо план у него такой, бодрый! Голландский!
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По бредовости послематчевых интервью, такое ощущение ,что идёт соревнование между Тен Хагом и Хави. Барса выиграла, думаю Хави в эти выходные избавит нас от своих излияний в прессе.
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С худшей выездной командой лиги дома отлет абсолютно по игре.

Не было Хейлунда, было стойкое ощущение, что ничего хорошего не выйдет, т.к. забивать тупо некому. Так и получилось, кое-как заковыряли в конце, но все равно проиграли.

Не понимаю, во что играет МЮ. В атаке абсолютная комбинационная импотенция. Все держится на каких-то ситуативных эпизодах. Никакой системы и тренерской руки.

Почему не взять Зидана??? 10Хаг не тянет от слова совсем.
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Блин, ну потратить столько денег и играть не понятно во что только не в футбол это позор. Тренер полный 0, работа менеджмента клуба полные 0. Убили клуб и все. И этот клоун ещё говорит , что играли не плохо , просто не повезло. Часто что-то не везёт именно ему и его команде. Выгнать его и пол команды и строить новую команду. Ну и Глейзерам пора уже уйти конечно.
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Игра полное УГ ... Игроки бегают хаотично как молекулы в воздухе.
Без Личи,Шоу, Хейлуна просто абзац...
Долго это недоразумение депутатское будет стоять на поле? Спиннер присел спустя пол года, а этот когда?
Кроме Бруну который пахал и выдедить некого, разве что Мага.
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Ответ Промах Мораты
Мю вернулся
Это точно
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Ответ Aleksey Dolmatov
Как тренеры они +- на одном уровне
Ниже Тен Хага, нет тренеров
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Ответ Роман
Лучший тренер в 21 веке МЮ после Фергюсона, ван Гала, Мойеса, Моуриньо, Сульшера, Рагника.
не. Рангника никому не перебить. абсолютный ноль.
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Ответ Роман
Лучший тренер в 21 веке МЮ после Фергюсона, ван Гала, Мойеса, Моуриньо, Сульшера, Рагника.
По отмазкам он лучше всех вместе взятых
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+1
Ответ jexOn
В прошлом году МЮ набирал очки благодаря суперформе Рэшфорда. В новом году серия побед совпала с отличной формой Хойлунда. Тен Хаг два года не может поставить позиционную атаку команде, постоянные провалы в обороне. Игра скучная, унылая, за исключением пары матчей против Челси и АВ. Я надеюсь, что это его последний год в МЮ. Летом пригласят более опытного специалиста. Тен Хаг не тянет уровень АПЛ.
Всё здравомыслящие люди надеются, на скорейшее увольнение этого неудачника
+5
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Как только пошли трудности, Эрик мгновенно сел в лужу.
Пусть спросит у Клоппа и Пепа каково это постоянно набирать очки невзирая на постоянные травмы игроков основы.
Никто в АПЛ Хаагу не гарантировал идеального состава.
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МЮ похож на больного человека, у которого иногда бывает нормальное давление.Редко, но бывает.
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Эрик, бросай этих манков нахрен и давай обратно домой в Амстердам
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Ответ Lavinka
Только пошли трудности ? Эммм , череда травм длится с начало сезона .
Как будто они только у ТХ
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ждем этого лысого у нас в Негрейре фк
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