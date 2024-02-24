Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ: «Не в плане престижа, а для развития клуба»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Бен Чилуэлл Футбол

Бен Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ.

«Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что [Кубок лиги], пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.

У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.

Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед», – сказал защитник «синих».

Напомним, завтра «Челси» в финале Кубка лиги сыграет с «Ливерпулем».

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15 комментариев
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Болелы Челси со спортс ру времен Абрамовича очень были токсичны! Сейчас все разбежались (или сменили ники ю, Должун привет) клуб проходит очистку от глоров!
Успехов синим в развитии.
+12
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Странно слышать от Чилуэлла весьма противоречивые мысли. Как для престижа и развития клуба какой- то третьесортный Кубок важнее ЛЧ?
Сказал бы просто, что этот Кубок важен для нашей молодой команды, для ее развития. Не упоминая ЛЧ, которую нам в этом сезоне не видать по итогам АПЛ.
В финале ждём победу!
Давайте, выгрызайте каждый участок поля, раз этот трофей 🏆 для вас важнее важного!!!
Кстати, для нас он очень важен, равно как и ЛЧ 🏆
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+2
Ответ therealgreenman
3 года назад: выиграть АПЛ, выиграть ЛЧ Сегодня: кубок лиги значимей ЛЧ ( о ней даже можно и не думать) Печально это всё конечно, АПЛ от этого не выигрывает, Челси нужен в гонке АПЛ
3 года назад Челси не выигрывал апл
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Кубок Матч ТВ еще больше развития придаст
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0 шансов даже против 2 состава ливера
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Знатоки футбола, подскажите, за победу в КАЛе сейчас дается прямая путевка в ЛК или ЛЕ?
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В логичности Чилуэллу не откажешь. Достаточно трудно выиграть Лигу Чемпионов в сезоне, когда Челси в ней не играет 🤷🏻‍♂️
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Выдал базу. Турнир в котором участвуешь - всегда значимей того, в который не отобрался 👍
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Ответ Память Навального
3 года назад Челси не выигрывал апл
Я имел в виду задачи клуба
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Ответ therealgreenman
3 года назад: выиграть АПЛ, выиграть ЛЧ Сегодня: кубок лиги значимей ЛЧ ( о ней даже можно и не думать) Печально это всё конечно, АПЛ от этого не выигрывает, Челси нужен в гонке АПЛ
И щас они могут выиграть ЛЧ если им везёт. ЛЧ выиграют не благодаря красивую, там нужно удача. И в тот год они выиграли благодаря удачи. Так что ничего не изменилось
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Ответ Футбол_это_жизнь
Болелы Челси со спортс ру времен Абрамовича очень были токсичны! Сейчас все разбежались (или сменили ники ю, Должун привет) клуб проходит очистку от глоров! Успехов синим в развитии.
привет, футьол
+1
-1
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Ответ Футбол_это_жизнь
Болелы Челси со спортс ру времен Абрамовича очень были токсичны! Сейчас все разбежались (или сменили ники ю, Должун привет) клуб проходит очистку от глоров! Успехов синим в развитии.
да брось , как раз таки их меньше если сравнивать с реалом, барсой, мю, Баварией и других популярных клубов
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Ответ ML26
Знатоки футбола, подскажите, за победу в КАЛе сейчас дается прямая путевка в ЛК или ЛЕ?
ЛК
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