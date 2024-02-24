Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ: «Не в плане престижа, а для развития клуба»
Бен Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ.
«Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что [Кубок лиги], пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.
У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.
Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед», – сказал защитник «синих».
Напомним, завтра «Челси» в финале Кубка лиги сыграет с «Ливерпулем».
Успехов синим в развитии.
Сказал бы просто, что этот Кубок важен для нашей молодой команды, для ее развития. Не упоминая ЛЧ, которую нам в этом сезоне не видать по итогам АПЛ.
В финале ждём победу!
Давайте, выгрызайте каждый участок поля, раз этот трофей 🏆 для вас важнее важного!!!
Кстати, для нас он очень важен, равно как и ЛЧ 🏆