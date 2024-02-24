Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ: «Не в плане престижа, а для развития клуба»

Бен Чилуэлл считает, что для «Челси» победа в Кубке лиги важнее успеха в ЛЧ.

«Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что [Кубок лиги], пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.

У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.

Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед», – сказал защитник «синих».

Напомним, завтра « » в финале Кубка лиги сыграет с «Ливерпулем».