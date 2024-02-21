Джоуи Бартон: «Барса» – лучшая и самая высокооплачиваемая женская команда. Она бы не удержалась и в 5-м дивизионе Англии»
Джоуи Бартон убежден, что ведущая женская команда провалится в мужском футболе.
«Барселона» – лучшая женская команда, а также самая высокооплачиваемая. Но она не смогла бы выиграть и Национальную конференцию (5-й дивизион Англии – Sports.ru). Она бы не удержалась там.
Ни одна женская команда, матчи которой я смотрю, не осталась бы в Национальной конференции», – заявил экс-хавбек «Манчестер Сити» в своем подкасте.
Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»
Дело-то не в этом.
Пусть играют себе. Женский футбол понемногу прогрессирует, становится более техничным и...зрелищным.
До мужского конечно никогда не достанет, но гнобить-то зачем?
Какая-нить любительская мужская команда может аннигилировать все, что движется в чемпионате города или даже края, но на фоне любой профессиональной команды сильно уступит в плане скоростей и интенсивности.
Тут та же история. Мужским команда не надо фолить и играть грубо, женская Барса просто не будет успевать за темпом игры. И не только против любого клуба АПЛ, но и против команд из низших лиг тоже.
думаю за последнее время самый большой вклад в развитие футбола внесли EA sports, добавив их в ультимейт Тим в фифе.
Теперь каждый игрок в фифу знает кто такая Путельяс, Керр, Бонмати и т.д
У меня даже появилось желание посмотреть финал женской ЛЧ и следующий ЧМ)))
Футболистки требуют равных ЗП с футболистами при этом ни имея и близкого ни уровня футбола, ни уж тем более аудитории.
Но тебе лишь бы чего-то ляпнуть и заслуженно ограсти минусов.
Когда футболистки с хорошим бюстом, то смотреть можно.