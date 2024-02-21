Джоуи Бартон: «Барса» – лучшая и самая высокооплачиваемая женская команда. Она бы не удержалась и в 5-м дивизионе Англии»

Теги Джоуи Бартон Барселона Ла Лига женский футбол Д5 Англия Футбол

Джоуи Бартон убежден, что ведущая женская команда провалится в мужском футболе.

«Барселона» – лучшая женская команда, а также самая высокооплачиваемая. Но она не смогла бы выиграть и Национальную конференцию (5-й дивизион Англии – Sports.ru). Она бы не удержалась там.

Ни одна женская команда, матчи которой я смотрю, не осталась бы в Национальной конференции», – заявил экс-хавбек «Манчестер Сити» в своем подкасте.

Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»

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45 комментариев
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Ну, это факт. Если 16 летняя мужская молодежка разносит основу женской сборной, о чем можно говорить?
+45
-5
+40
Ответ Stadjer
Блин, а зачем ей удерживаться в 5 мужском дивизионе? Они играют в женском чемпионате, точно так же, как женские команды по волейболу, баскету, водному поло и пр., к которым у Бартона не возникает вопросов почему-то. Ощущение, что чел просто только недавно узнал, что женщины, оказывается, тоже занимаются спортом.
Но зарплату они хотят как у мужиков.
+43
-15
+28
Блин, а зачем ей удерживаться в 5 мужском дивизионе? Они играют в женском чемпионате, точно так же, как женские команды по волейболу, баскету, водному поло и пр., к которым у Бартона не возникает вопросов почему-то. Ощущение, что чел просто только недавно узнал, что женщины, оказывается, тоже занимаются спортом.
+38
-11
+27
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
Вооооообще нет, даже близко нет. Просто посмотрите на скорости и, главное, силу ударов. Абсолютно никаких шансов у женщин, при всем к ним уважении.
+22
-2
+20
Ответ Topordo
Но зарплату они хотят как у мужиков.
Кто «они»? Спортс регулярно постит новости одних и тех же персонажей, пытаясь как будто бы сделать вид, что есть некое «системное» и необоснованное требование именно по зп. А по факту женские федерации, разумеется, хотят развития своего вида спорта, которое в конечном итоге приведет к росту доходов и, разумеется, зарплат. Вероятно, это будет небыстрый путь, но глупо ругаться на людей за то, что они хотят развития.
+27
-7
+20
Ответ Нейтральный критик
У футболисток слишком много гонора и обвиняшек. Например, 2022 год: "Женская сборная США шесть лет боролась с Федерацией футбола страны (USSF), требуя уравнять их зарплаты с мужской командой. В марте 2019-го футболистки подали в суд с обвинениями в дискриминации по половому признаку (заявление подписали все 28 игроков)".
зп именно сборным вполне можно уровнять, с учётом того что Женская сборная штатов лучшая в мире, в отличии от мужской. и собирает немало зрителей
+11
-2
+9
Да они в юношеских чемпионатах не продержатся, смысл об этом говорить
+13
-5
+8
Не понимаю хэйт Бартона. В боксе абсолютно средний боксер-мужик тоже "навтыкает" девушке-чемпиону по-полной.
Дело-то не в этом.
Пусть играют себе. Женский футбол понемногу прогрессирует, становится более техничным и...зрелищным.
До мужского конечно никогда не достанет, но гнобить-то зачем?
+13
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+7
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
Смешно.
Какая-нить любительская мужская команда может аннигилировать все, что движется в чемпионате города или даже края, но на фоне любой профессиональной команды сильно уступит в плане скоростей и интенсивности.
Тут та же история. Мужским команда не надо фолить и играть грубо, женская Барса просто не будет успевать за темпом игры. И не только против любого клуба АПЛ, но и против команд из низших лиг тоже.
+7
0
+7
Как говорится, ну и?
+6
-2
+4
Ответ Sekor
Не понимаю хэйт Бартона. В боксе абсолютно средний боксер-мужик тоже "навтыкает" девушке-чемпиону по-полной. Дело-то не в этом. Пусть играют себе. Женский футбол понемногу прогрессирует, становится более техничным и...зрелищным. До мужского конечно никогда не достанет, но гнобить-то зачем?
У футболисток слишком много гонора и обвиняшек. Например, 2022 год: "Женская сборная США шесть лет боролась с Федерацией футбола страны (USSF), требуя уравнять их зарплаты с мужской командой. В марте 2019-го футболистки подали в суд с обвинениями в дискриминации по половому признаку (заявление подписали все 28 игроков)".
+12
-8
+4
А почему нужно сравнивать ### с пальцем?
+4
-1
+3
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
Какие команды АПЛ? Что за глупости? После того как 14-летние подростки накидали кучу голов чемпионкам мира из США, лучшие представители женской Барсы, входящие в состав сборной Испании, отлетели от этих же американок в одной восьмой.
+3
0
+3
Ответ Нейтральный критик
У футболисток слишком много гонора и обвиняшек. Например, 2022 год: "Женская сборная США шесть лет боролась с Федерацией футбола страны (USSF), требуя уравнять их зарплаты с мужской командой. В марте 2019-го футболистки подали в суд с обвинениями в дискриминации по половому признаку (заявление подписали все 28 игроков)".
А итог какой?
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Чего-то как-то много англичан сегодня на ветке Барсы.
+2
0
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Джоуи подрывает определенные места определенным течениям)
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Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
нижнюю таблицу апл? закусывать надо, дядя
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Это и так понятно. Юноши выносят женские команды в одну калитку
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Ответ Аврал
А почему нужно сравнивать ### с пальцем?
Потому что решили что палец тоже орган подходящий)
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Ответ Stadjer
Блин, а зачем ей удерживаться в 5 мужском дивизионе? Они играют в женском чемпионате, точно так же, как женские команды по волейболу, баскету, водному поло и пр., к которым у Бартона не возникает вопросов почему-то. Ощущение, что чел просто только недавно узнал, что женщины, оказывается, тоже занимаются спортом.
Ну тут контекста не хватает, может ему вопрос задали, или дискуссия какая была, это ж подкаст.
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Ответ Stadjer
Блин, а зачем ей удерживаться в 5 мужском дивизионе? Они играют в женском чемпионате, точно так же, как женские команды по волейболу, баскету, водному поло и пр., к которым у Бартона не возникает вопросов почему-то. Ощущение, что чел просто только недавно узнал, что женщины, оказывается, тоже занимаются спортом.
Наверное речь шла о сравнении качества предоставляемой услуги и запросами к финансированию. Чтобы сделать вывод об обоснованности претензий. А ты думал что он предложит женской команде выступить в мужской пятой лиге Англии? Ты серьезно? Да нет, вот правда честно? Ты гонишь? Траву трогал и как?
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Ни о каком пятом дивизионе Англии и речи быть не может. Сила ударов, скорости, техника все на уровне парней подростков 14-15 лет. Я думаю, даже наш республиканский любительский чемпионат Кабардино-Балкарии они не факт что выиграют, я не шучу.
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Но по игре она играет лучше, чем их мужская команда )
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Ответ Serkan_Ballboy
Ну, это факт. Если 16 летняя мужская молодежка разносит основу женской сборной, о чем можно говорить?
Типичный юэер спортса с когнитивным искажением: Рапино и ещё пару крикливых говорят об уровниловке - юзер спортса делает вывод, что ВСЕ футболистки этого требуют. Печально, но не ново
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Его за мизогинию не отменят?)
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Ответ Stadjer
Кто «они»? Спортс регулярно постит новости одних и тех же персонажей, пытаясь как будто бы сделать вид, что есть некое «системное» и необоснованное требование именно по зп. А по факту женские федерации, разумеется, хотят развития своего вида спорта, которое в конечном итоге приведет к росту доходов и, разумеется, зарплат. Вероятно, это будет небыстрый путь, но глупо ругаться на людей за то, что они хотят развития.
Про развитие:
думаю за последнее время самый большой вклад в развитие футбола внесли EA sports, добавив их в ультимейт Тим в фифе.
Теперь каждый игрок в фифу знает кто такая Путельяс, Керр, Бонмати и т.д
У меня даже появилось желание посмотреть финал женской ЛЧ и следующий ЧМ)))
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Ответ Евгений Теличко
Расскажите кто-нибудь этому недоучке про половые гормоны и про то, на что они влияют в организме.
Расскажут пускай тебе, недоучке, почему Бартон поднимает эти темы, может тогда станет ясней сравнение.
Футболистки требуют равных ЗП с футболистами при этом ни имея и близкого ни уровня футбола, ни уж тем более аудитории.
Но тебе лишь бы чего-то ляпнуть и заслуженно ограсти минусов.
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Было бы интересно и рейтингово, если бы Бартон вышел в ринг против какой-нибудь чемпионки по боксу.
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Я против дискриминации.
Когда футболистки с хорошим бюстом, то смотреть можно.
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Да прям капитан очевидность.
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