Джоуи Бартон: «Барса» – лучшая и самая высокооплачиваемая женская команда. Она бы не удержалась и в 5-м дивизионе Англии»

Джоуи Бартон убежден, что ведущая женская команда провалится в мужском футболе.

« » – лучшая женская команда, а также самая высокооплачиваемая. Но она не смогла бы выиграть и Национальную конференцию (5-й дивизион – Sports.ru). Она бы не удержалась там.

Ни одна женская команда, матчи которой я смотрю, не осталась бы в Национальной конференции», – заявил экс-хавбек «Манчестер Сити» в своем подкасте.

Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»