Сергей Семак: «Педро выглядит даже лучше, чем мы предполагали. За Ахметовым давно следили – нужен был игрок с российским паспортом, способный обострять и принимать нестандартные решения»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ильзат Ахметов Матч ТВ Артур Гимараэс Нино Мота Роберт Ренан Педро дос Сантос Футбол

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о новичках клуба.

Какое впечатление по матчам на сборах оставили четверо зимних новичков? Реальность соответствовала ожиданиям?

– Наша активность зимой связана с тем, что в летнюю паузу мы испытывали определенные сложности с игроками. Одни ушли, другие присоединялись по ходу подготовки. Приходилось уже в течение сезона встраивать тех или иных футболистов в игру команды. Поэтому ждали зимнюю паузу, чтобы наиграть какие-то связи и заполнить те пробелы, которые были в плане комплектования.

В первую очередь имею в виду позицию Малкома. Осенью у нас не было флангового игрока с левой ногой. Отчасти пытались каким-то образом восполнить этот пробел тактической схемой, отчасти использовали других игроков на этой позиции. С приходом Педро и Артура усилили фланги. Здесь сейчас хорошая конкуренция.

Что касается Нино – так сложились обстоятельства. Прекрасно понимали, что Роберту Ренану нужно играть, а не сидеть в запасе. Он молодой. Но не могли его отпустить, не найдя равнозначную замену по части конкуренции и обоймы. Мне кажется, что с точки зрения финансовой составляющей приобретение Нино выглядит очень интересным и привлекательным для клуба. Думаю, что игрок такого уровня стоит дороже.

– Почему тогда Нино обошелся «Зениту» всего в 5 миллионов евро?

– Насколько я понимаю, в контракте Нино была определенная опция, которая позволила «Зениту» его приобрести. Плюс у самого игрока появилось большое желание перейти к нам.

Что касается ожиданий от наших новичков, в той или иной степени они оправдались. Мы прекрасно понимали качество и Артура, и Нино.

Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в «Коринтиансе». Игрок молодой, поэтому вопрос адаптации, привыкания к нашей игре, к команде, как казалось изначально, требовал больше времени. С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас, конечно, радует, мы прекрасно понимаем — в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию. Поэтому, конечно, готовы к тому, что какие-то спады у Педро будут. Но он, безусловно, игрок очень хорошего уровня, с хорошей перспективой.

– Осталось оценить Ильзата Ахметова.

– За ним мы давно следили, я прекрасно знаю его качества. Нам было очень важно освежить линию полузащиты именно российским игроком. Дима Чистяков и Леша Сутормин не получали игровой практики и, конечно, хотели, чтобы она появилась у них в других командах.

Чтобы совпали интересы всех сторон, нам нужно было взять кого-то из игроков с российским паспортом, который может обострять и принимать нестандартные решения. «Зениту» ведь достаточно часто приходится играть против команд с низкой линией обороны. Мне кажется, Ильзат – тот человек, который может разнообразить и добавить в этом компоненте, – сказал Семак.

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31 комментарий
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Педро поразил, конечно, своей игрой на сборах. Понятно, что это товарняки со слабым уровнем сопротивления, но тем не менее - для 18 лет очень круто!
Ахметов тоже по-хорошему удивил, я не особо следил за ним раньше, но то, как он быстро встроился в позиционную атаку с бразильцами, порадовало.
Нино не без огрехов, но в целом оставил хорошее впечатление - быстрый, мощный, хорошее видение поля и пас вперед, сыграется с остальными защитниками - может запросто стать нашим основным центрозащем на годы.
Артур - пока непонятно. Точно не Малком по уровню, но тоже, мне кажется, ему нужно дать время на то, чтобы лучше адаптироваться к партнерам по атаке.
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Ответ paskal-instrument.ru
По Артуру огромные вопросы. И, судя по обратной замене в последнем матче, у Семака они тоже есть. В чём достоинства этого игрока? За что 15 млн?
Малком тоже в первом сезоне не блистал. Посмотрим на весеннюю игру Зенита)
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+6
Да, в товарищеских матчах Педро играл очень уверенно для футболиста, которому только что исполнилось 18 лет. Прямо уровне остальных бразильцев, которые выдавали красоту.

Вообще, с опытными техничными партнёрами, молодому футболисту проще будет раскрыть свой потенциал.
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Ответ mean machine/
Педро - топчик! Смотрим, как уже 2 марта он начнет натягивать пепп.
Не уверен, что он будет играть. Семак очень бережно подводит игроков в основу, а 2 марта придется играть с командой, которая в играх с Зенитом ничего другого не может придумать, как мелкий, но постоянный фол, игру в кость и провокации. Тактика опробованная в прошлом году на кубковом матче.
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+4
Ответ Spartakus1984
у разумного тренера не будет в команде 11 бразильцев если это команда не из Бразилии
а где там 11, Спартакус? За слова отвечаешь или нет?)
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+2
Вот это тренер, все разумно, по полочкам, с перспективой! Это вам не странные россказни про левую и правую ноги центральных защитников.
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0
По Артуру огромные вопросы. И, судя по обратной замене в последнем матче, у Семака они тоже есть. В чём достоинства этого игрока? За что 15 млн?
+3
-3
0
Как интересно рассказал помощник Оливейры про круговорот бразильцев в риобурге, не забыл и про российских легионеров упомянуть.
+2
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0
Ответ paskal-instrument.ru
По Артуру огромные вопросы. И, судя по обратной замене в последнем матче, у Семака они тоже есть. В чём достоинства этого игрока? За что 15 млн?
Заменили-поберегли. Мы не знаем в каком функциональном состоянии он к нам приехал. То что в момент оформления трансфера он был относительно здоров, не говорит о том, что под нагрузками не вылезла какая-нибудь хронь.
+1
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0
Ответ Злодей Спб
Да, в товарищеских матчах Педро играл очень уверенно для футболиста, которому только что исполнилось 18 лет. Прямо уровне остальных бразильцев, которые выдавали красоту. Вообще, с опытными техничными партнёрами, молодому футболисту проще будет раскрыть свой потенциал.
А что вы скажите о перспективах российского легионера Ахметова?
+1
-1
0
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