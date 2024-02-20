Артур о «Зените»: «В Бразилии говорят, что это самый сильный и лучший клуб России. Внимание к команде повышенное»

Новичок «Зенита» Артур рассказал о том, что о клубе говорят в Бразилии.

– До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?

– Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и « », и мне бросалось это в глаза.

– Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?

– « » – помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю , « », « »... А, еще «Динамо».

– Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?

– Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное, – сказал Артур.

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