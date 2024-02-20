Артур о «Зените»: «В Бразилии говорят, что это самый сильный и лучший клуб России. Внимание к команде повышенное»
Новичок «Зенита» Артур рассказал о том, что о клубе говорят в Бразилии.
– До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?
– Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и «Зенита», и мне бросалось это в глаза.
– Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?
– «Краснодар» – помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... А, еще «Динамо».
– Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?
– Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное, – сказал Артур.
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Где в тексте было про то, что в Бразилии следят за российским футболом? Написано, что считают Зенит лучшим и к нему повышенное внимание. Ну всё логично, что не так-то? Не надо приписывать слова, которых не было.
Федун более лярда отдал в спартак и ведь выдоили до капли))))
Можно же так сказать? =)
Да мне пофиг - повышенное или не повышенное, это пусть спартачи измеряют, их любимое занятие, просто не люблю, когда слова переиначивают.
Для меня Зенит это вообще или состояние солнца или фотоаппарат советский. ;)