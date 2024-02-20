Артур о «Зените»: «В Бразилии говорят, что это самый сильный и лучший клуб России. Внимание к команде повышенное»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Краснодар Артур Гимараэс Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Зенита» Артур рассказал о том, что о клубе говорят в Бразилии.

– До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?

– Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и «Зенита», и мне бросалось это в глаза.

– Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?

– «Краснодар» – помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... А, еще «Динамо».

– Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?

– Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное, – сказал Артур. 

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75 комментариев
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Ответ Konstantin Zorin
Комментарий скрыт
Вся Голландия мечтает о Промесе
+25
-9
+16
Самый популярный клуб России по версии московских бабушек никто не знает в мире, печаль
+26
-16
+10
Ответ cmorblr
Комментарий скрыт
как будто что-то из перечисленного вами, кроме отсутствия еарокубков, является чем-то плохим
+11
-3
+8
Ответ Spartakus1984
«В Бразилии говорят, что есть один клуб в России и его можно знатно доить на деньги.Это Зенит де Рио Санкт Петербурго))
с чего бы? на данный момент доят все московские клубы по полной. мне нужно напоминать кто Чемпион, а кто тратит деньги непонятно куда и зачем?
+19
-12
+7
Представляю, как угорают в Бразилии, когда зенитовские бразильцы рассказывают им про один недо клуб из Тушина, которому 7 приковывают.
+38
-33
+5
Ответ Новый тренер ФК Спартак
если бы например у факела столько же денег было, то он про него в таком же ключе говорил
У Факела денег намного меньше чем у спартака,но это не помешало им совсем недавно всухую обыграть тушинский середняк
+10
-5
+5
Ответ Spartakus1984
«В Бразилии говорят, что есть один клуб в России и его можно знатно доить на деньги.Это Зенит де Рио Санкт Петербурго))
Твенте норм доит🤝
+11
-6
+5
Ответ vzi
Комментарий скрыт
Тебе, несомненно, лучше знать. =)
Где в тексте было про то, что в Бразилии следят за российским футболом? Написано, что считают Зенит лучшим и к нему повышенное внимание. Ну всё логично, что не так-то? Не надо приписывать слова, которых не было.
+5
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+4
Ответ Новый тренер ФК Спартак
если бы например у факела столько же денег было, то он про него в таком же ключе говорил
Спартак с отрывом си втором бюджетом что то умудряется занимать то 7 то 10 место)))
+10
-6
+4
Ответ Дрю2
Главное, бохатый!
а быть богатым это плохо?
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
«В Бразилии говорят, что есть один клуб в России и его можно знатно доить на деньги.Это Зенит де Рио Санкт Петербурго))
что ты себя ведёшь как пацан?
Федун более лярда отдал в спартак и ведь выдоили до капли))))
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Ответ Natan Pilkin
Глупо отрицать арифметику, Зенит держится баблом, см. ссылку ниже. При всех достоинствах менеджмента Зенита и ужасах Федуна, даже с учётом продаж халков, Зенит на долгой дистанции в минусе как Спартак и Локомотив вместе взятые (это только за десятые годы, т.е. без учёта первоначального вваливания бабла, а также без учёта суторминых). А если взять одни только траты - как Спартак и Динамо вместе взятые. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2714644.html
Так мы деньги считаем или чемпионства? Один клуб, второй по бюджету в России, за 23 года всего раз стал чемпионом. И не факт, что в ближайшие 23 снова выстрелит. 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну, в России чемпионат Бразилии тоже мало кому интересен. И мало пишут. Однако, мы же знаем их Сантосы, Сан Пауло, Коринтиансы.. 😁
Ну да. Вот у меня сейчас к Коринтиансу повышенное внимание, про Юрца читаю, когда на глаза попадается. Другие команды вообще по-барабану. =)
Можно же так сказать? =)
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Спартак тоже гремит,обсуждают посадят Промеса или гражданство дадут.
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Ответ vzi
Как человек, читающий бразильскую прессу в оригинале, могу сказать, что никакого повышенного внимания к Зениту нет. Всем по фиг на чемпионат России. 80% новостей про внутренний бразильский чемпионат. 20% про европейские чемпионаты. Про Зенит и Россию почти ничего. Артур просто сказал лояльную дежурку.
Так про интерес к ЧР ничего и не сказано. Сказано, что к Зениту повышенное внимание, поскольку многие бразильские игроки тут играли. Логично, что сравнение с другими нашими клубами.
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Ответ seMen_SM
трусливому "mean machine", ограничившему возможность отвечать на его комменты: Чуждые нашей культуре ценности - это 9 темнокожих ребят в старте в ярко-голубой форме. Радугу прикрыли, скоро и до вас доберутся. А взращивалось это все под духовным прикрытием истинного педофила. Такие дела. Разит петицией и расформированием!
Глаза протрите, где ты там 9ть темнокожих в старте увидел?
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Ответ vzi
Я и барселону могу написать со строчной, и ман сити. Иногда Т9 подстраивает автоматом, иногда нет. ) Извини, что ранил твою нежную душу этим. Боже, какие же у Зенита болельщики нытики!!!
Не надо про Т9.
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Ответ vzi
То есть следить и повышенное внимание - это прям антонимы?) Ок, повышенное внимание на 1 миллиметр выше плинтуса. ;) Повод для гордости. ;)
Про "следить за ЧР" ничего не было сказано, как ты написал ниже. Зачем придумывать?
Да мне пофиг - повышенное или не повышенное, это пусть спартачи измеряют, их любимое занятие, просто не люблю, когда слова переиначивают.
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Ответ vzi
Комментарий скрыт
Ну, в России чемпионат Бразилии тоже мало кому интересен. И мало пишут. Однако, мы же знаем их Сантосы, Сан Пауло, Коринтиансы.. 😁
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Ответ Juventini
Спартак всегда будет командой народа , само название об этом говорит . Власти пытаются это изменить создав фк Единая Россия Газпром , системная команда , и народная команда , Зенит никогда не будет даже близко по популярности , какие бы деньги не вложили .
Народная команда это мем. Погоняло. Как , допустим, что ЦСКА это армейцы. Популярная, да. Но не народное достояние. 😁
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Тушинские ваш выход😁
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Ответ Natan Pilkin
> Так мы деньги считаем или чемпионства? Исходный комментарий, от которого идёт дискуссия: "есть один клуб в России и его можно знатно доить на деньги" Да, мы тут считаем деньги, а что? Вы отвечаете на случайные комментарии, не вдумываясь, о чём речь, что ли?
Ну как за эти годы подоили спартак, ни одну корову так не доили. Выплаты спартаком агентских просто легенда.
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Ответ Чебурашка от Гены
Так мы деньги считаем или чемпионства? Один клуб, второй по бюджету в России, за 23 года всего раз стал чемпионом. И не факт, что в ближайшие 23 снова выстрелит. 😊
Вангую, что второй по бюджету клуб России скоро будет расформирован за укрывательство международных преступников, да и просто потому что никому не нужен, да ещё и является вредным для страны, как рассадник чуждых нашей культуре "ценностей".
+6
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+1
Ответ Зелёный гопник
Твенте норм доит🤝
А уж как Федуна доили все, кому не лень! Бедной Зареме можно было бы по 8 сисек делать в каждое ТО.
+7
-6
+1
Ответ vzi
Как человек, читающий бразильскую прессу в оригинале, могу сказать, что никакого повышенного внимания к Зениту нет. Всем по фиг на чемпионат России. 80% новостей про внутренний бразильский чемпионат. 20% про европейские чемпионаты. Про Зенит и Россию почти ничего. Артур просто сказал лояльную дежурку.
Интересная у вас арифметика. 70% + 30%+ Почти ничего% = 100%? 😁
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Странно что не Спартак, как самая народная команда)
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Ответ analogia
« доят все московские клубы по полной» Ага, особенно ЦСКА, доят доят, да выдоить не могут. И причем тут чемпион Зенит или нет, Газпром как то от этого зависит ? Или когда за Халка и Витселя отвалили 100 млн баксов, чемпионом Зенит был? Или может в ЛЧ заработал ? 70 % самых дорогих трансферов за всю историю РПЛ принадлежат Зениту, тоже из за чемпионства ? Л - лецimerie
80 миллионов, не надо округлять.
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Ответ vzi
Ок, скажу так: в Бразилии российские клубы, в том числе и зенит, - это просто дойка, как клубы Сауди или Китая. Только так к ним и есть хоть какое-то внимание. )
То, что Зенит написал со строчной буквы - молодец. Ясно, что с тобой незачем дискутировать.
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Ответ Жорег Борщофф
Не надо про Т9.
Пфффф, я ради тебя всегда обязан писать Зенит с большой буквы (вот сейчас Т9 сам исправил на большую)?!!

Для меня Зенит это вообще или состояние солнца или фотоаппарат советский. ;)
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