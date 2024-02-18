У Захаряна больше двух месяцев нет результативных действий. Арсен сделал сделал 1 ассист за 27 игр в «Сосьедаде»

Теги премьер-лига Россия Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел 12 матчей без результативных действий.

Полузащитник «Реал Сосьедад» не смог ни забить, ни отдать голевой пас в матче с «Мальоркой» в 25-м туре Ла Лиги и был заменен на 64-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 27 матчей в испанском клубе.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

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70 комментариев
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Ответ _Beast_
Сделал сделал и исчез :) нужна адаптация .. второй сезон покажет Или прорвет или домой )
Давайте не забывать, что в целом у Сосьедада 1 гол в 7 последних матчах 😂
+55
-3
+52
Ответ cmorblr
Нобель, разберись!
Нобель разобрался и хорошо заработал!
+39
-1
+38
Думаю, в мире найдется прямо сейчас 5 вратарей с атакующей статистикой не хуже.

А если серьезно - человек банально не готов к уровню интенсивности Примеры.
+51
-21
+30
Нобель, разберись!
+19
0
+19
Нет рядом Скопинцева, Фомина, Гладышева, Тюкавина. Не с кем играть.
+14
-1
+13
Ответ Кирилл Голивец
Думаю, в мире найдется прямо сейчас 5 вратарей с атакующей статистикой не хуже. А если серьезно - человек банально не готов к уровню интенсивности Примеры.
Да он и в РПЛ не был суперзвездой, так расхайпленный диаспорой середняк
+20
-8
+12
Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края…
+10
-3
+7
Ответ Кирилл Голивец
Думаю, в мире найдется прямо сейчас 5 вратарей с атакующей статистикой не хуже. А если серьезно - человек банально не готов к уровню интенсивности Примеры.
И 50+ нападающий со старой не лучше
+7
0
+7
У Беньята почти идентичная статистика, хотя он старше и уже не первый год в Сосьедаде. Харош панику нагонять, взгляните на Андре Силву, вот там цифры еще хуже. Конечно, хотелось бы, чтобы у Арсена все было лучше, но пока так как есть. Могло быть и хуже.
+10
-4
+6
Не по арСеньке шапка.
+4
0
+4
Сделал сделал и исчез :)
нужна адаптация .. второй сезон покажет
Или прорвет или домой )
+10
-6
+4
Миранчук четыре года адаптировался. Захарян такая же ментальная рохля судя по манере игры у которого надо буквально за волосы вытаскивать потенциал. Хватит у тренера Сосьедада терпения? Поживем увидим
+7
-3
+4
Он сырой слишком для Сосьедада. Смотрел матч с ПСЖ, бегает трусцой, глаза не горят совсем, какой-то потерянный.
+6
-3
+3
Уже 27 игр отыграл...
+3
0
+3
Ответ Football Records
Хуже Мудрика по всем статьям
Сравним трансферную стоимость?
+3
0
+3
"Реал Сосьедад" играет в крайне энергозатратный футбол - и успешная ЛЧ надорвала их силы. Увы, но следующей ЛЧ придётся долго ждать. А Арсен в Испании - такой застенчивый робкий подросток. Какие там голы! Какие передачи! Мячик бы не потерять. Указания тренера бы все выполнить.
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В какой же унылый футбол играет Сосьедад. Исполнители вроде хорошие, но бессмысленный контроль мяча, еле бегают. Интенсивности вообще нет. Вспышками Кубо пытается что-то сделать. Садик вообще на шарнирах весь, кривой дриблинг и редкие включение. Не удивлен в том, что Захарян ничего не может, при такой игре нужно инициативу брать, а он боится брать на себя игру. Почти все передачи поперек и назад. Вместо него вышел 7 номер(вроде Баренчеа) и почти первым касанием по воротам ударил, промазал. Но ему никто ничего не сказал. Вот почему Арсен не может взять игру на себя!? Больше смелости и наглости, тогда может что-то и получится. Ждать следующего сезона утопия.
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Ответ bolat_kz
а ниче что Туриентес более оборонительный игрок?)
Ну так то на то и выходит. Немного более оборонительный, но более адаптированный.
В любом случае, не знаю, чего вы еще ожидали. Что он приедет и сразу Кубо на лавку посадит?
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Ответ Бродяга-симпатяга
Миранчук четыре года адаптировался. Захарян такая же ментальная рохля судя по манере игры у которого надо буквально за волосы вытаскивать потенциал. Хватит у тренера Сосьедада терпения? Поживем увидим
Леха достаточно часто забивал и отдавал, когда играл больше 10 минут, а иногда и за 10 минут управлялся. А Захарян же и в РПЛ перед отъездом плохо провёл весеннюю часть сезона. Так что не уверен, что спад у него из-за перехода в Испанию. Хорошо, что ему дают шансы и он играет по часу, хотя играет плохо. Думаю, что должно прорвать
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Надоело уже этот бред читать.
Играет, осваивается, принимает новые требоваия и реалии - отвалите уже от него, писари да статисты беспонтовые!!!
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Дерево
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Да! В динамовском отделе прадаж работают настоящие спецы! Могут эскимосу зимой снег продать! 👍👍👍 Молодцы! 👏👏👏 Это же надо суметь такое втюхать!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Он сырой слишком для Сосьедада. Смотрел матч с ПСЖ, бегает трусцой, глаза не горят совсем, какой-то потерянный.
Я бы не сказал, что сырой
Его умения знаем
Скорее оч неуверенный, у него оч много пасов назад и поперек. У Лёши тож так было раньше, а сейчас смотрел вчерашний матч, вообще другой игрок, рискует, старается, глаза загорелись

В общем, следующий сезон только показательным будет, с предсезонкой, физикой и наигранными связками с одноклубниками
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Играет в основе в отличной команде уровня ЛЧ
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Ответ Theodor Herzl
Ждем в сборной разочарований Ла Лиги. Вот реальный показатель потенциальных топов из рпл в Европе.
Кварацхелия не был топом в РПЛ,но стал топом в Серии А.И что?Что это доказывает да только то что ты хочешь любыми путями РПЛ унизить.
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Ответ Кирилл Голивец
Думаю, в мире найдется прямо сейчас 5 вратарей с атакующей статистикой не хуже. А если серьезно - человек банально не готов к уровню интенсивности Примеры.
Ну справедливости ради, он в поле картину не портит. Сосьедад играет прагматично, выделяется только Кубо.
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Ответ Valera Ya
Найс оценщики .. дайте сначала человеку пройти предсезонку с командой .. провести полноценно год полтора ! А потом оценивать.. плюс ему 20 .. учитывая уровень нашего чемпионата и подготовки.. сложно было ожидать большего.. но и вот эти оценки , конечно удивительны.. !удивительные люди конечно
я считаю, лет 5 сразу на раскачку надо закладывать
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Ответ King_X
Я бы не сказал, что сырой Его умения знаем Скорее оч неуверенный, у него оч много пасов назад и поперек. У Лёши тож так было раньше, а сейчас смотрел вчерашний матч, вообще другой игрок, рискует, старается, глаза загорелись В общем, следующий сезон только показательным будет, с предсезонкой, физикой и наигранными связками с одноклубниками
О каких умениях речь?
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Ответ _Beast_
Сделал сделал и исчез :) нужна адаптация .. второй сезон покажет Или прорвет или домой )
Ну как бы ни было, клуб остаётся Сосьедад Захаряна)
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Ответ Назар Игорь
Те кто упорно уговаривают наших молодых футболистов уезжать в Европу пусть посчитают сколько российских талантов там прижились. Больше двух (Головин и Миранчук) не получается.
Рано пока судить прижился или нет , это только первый сезон.
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