У Захаряна больше двух месяцев нет результативных действий. Арсен сделал сделал 1 ассист за 27 игр в «Сосьедаде»

Арсен Захарян провел 12 матчей без результативных действий.

Полузащитник « » не смог ни забить, ни отдать голевой пас в матче с «Мальоркой» в 25-м туре и был заменен на 64-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 27 матчей в испанском клубе.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.