У Захаряна больше двух месяцев нет результативных действий. Арсен сделал сделал 1 ассист за 27 игр в «Сосьедаде»
Арсен Захарян провел 12 матчей без результативных действий.
Полузащитник «Реал Сосьедад» не смог ни забить, ни отдать голевой пас в матче с «Мальоркой» в 25-м туре Ла Лиги и был заменен на 64-й минуте.
В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 27 матчей в испанском клубе.
А если серьезно - человек банально не готов к уровню интенсивности Примеры.
нужна адаптация .. второй сезон покажет
Или прорвет или домой )
В любом случае, не знаю, чего вы еще ожидали. Что он приедет и сразу Кубо на лавку посадит?
Играет, осваивается, принимает новые требоваия и реалии - отвалите уже от него, писари да статисты беспонтовые!!!
Его умения знаем
Скорее оч неуверенный, у него оч много пасов назад и поперек. У Лёши тож так было раньше, а сейчас смотрел вчерашний матч, вообще другой игрок, рискует, старается, глаза загорелись
В общем, следующий сезон только показательным будет, с предсезонкой, физикой и наигранными связками с одноклубниками