Холанд оттолкнул камеру после матча с «Челси». Форвард «Сити» не забил, нанеся 9 ударов за игру
Эрлинг Холанд недовольно отпихнул камеру после матча с «Челси».
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.
После игры норвежец оттолкнул камеру, снимавшую его на поле сразу по окончании игры.
Форвард нанес 9 ударов в матче с «синими», но не смог забить. В 5 играх 2024 года Эрлинг забил лишь в одной: дубль «Эвертону» (2:0).
Статистику Холанда можно изучить здесь.
Фото: скриншоты трансляции Sky Sports
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Откровенно проваленный матч для самого футболиста. И он эти понимает. Откуда и такое настроение. Особенно когда тебе камерой чуть ли не в рот лезут.
Ну хорош народ. Налетели.
А для этого они пасут ветки и накидываются с хейтом на заслуженных обладателей ЗМ)
Ты посмотри на его комментарии, он вообще про Месси не написал с момента регистрации.