Холанд оттолкнул камеру после матча с «Челси». Форвард «Сити» не забил, нанеся 9 ударов за игру

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия телевидение Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд недовольно отпихнул камеру после матча с «Челси».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.

После игры норвежец оттолкнул камеру, снимавшую его на поле сразу по окончании игры.

Форвард нанес 9 ударов в матче с «синими», но не смог забить. В 5 играх 2024 года Эрлинг забил лишь в одной: дубль «Эвертону» (2:0).

Статистику Холанда можно изучить здесь.

Фото: скриншоты трансляции Sky Sports

«Сити» еле спас ничью с «Челси». Холанд упрямо бил мимо, классически выручил Родри

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42 комментария
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Ответ Андрей Andrey
Нуньес хоть 4 перекладины выбивал за игру. И все смеялись. А тут 9 ударов и все мимо🤣🤣🤣
Нуньесу бы за карьеру забить столько, сколько уже забил Холланд.
+68
-14
+54
Ответ 10ztv
ЗМ гению
ЗМ за такое не дают , только если пешочком в лиге МЛС ходишь
+62
-23
+39
Ну тут нормальное поведение. Он же не оттолкнул прям вместе с оператором. А всего-то лишь отодвинул рукой камеру. Да, дорогая аппаратура.
Откровенно проваленный матч для самого футболиста. И он эти понимает. Откуда и такое настроение. Особенно когда тебе камерой чуть ли не в рот лезут.
Ну хорош народ. Налетели.
+26
-2
+24
Ответ Lycerae
Ну ничего, отыграется на Брентфорде, Борнмуте и Лутоне. Главное им забить по 2-3 гола, а Челси-то зачем?
Фанатов Месси видно из далека 😂🤷
+23
-9
+14
Нуньес хоть 4 перекладины выбивал за игру. И все смеялись. А тут 9 ударов и все мимо🤣🤣🤣
+34
-21
+13
Ответ 10ztv
ЗМ гению
За подобное только Леочке вручают
+12
-3
+9
Здесь съёмка запрещена , камеру вырубай ***** ! (с)
+4
-1
+3
Холанн был плох или стандартное "он защитников на себя стягивал"?
+5
-3
+2
ну понятно, бывает
+4
-2
+2
Ответ Hans Castorp
ЗМ за такое не дают , только если пешочком в лиге МЛС ходишь
Да фанатики пешего теперь постоянно будут оправдывать позорные ЗМ Месси.
А для этого они пасут ветки и накидываются с хейтом на заслуженных обладателей ЗМ)
+7
-5
+2
Надо было головой по ней.
+2
-1
+1
Ну обидно, понять можно)
+1
0
+1
Под горячую руку попала камера.
+1
0
+1
Ответ Злой Руся
Ну тут нормальное поведение. Он же не оттолкнул прям вместе с оператором. А всего-то лишь отодвинул рукой камеру. Да, дорогая аппаратура. Откровенно проваленный матч для самого футболиста. И он эти понимает. Откуда и такое настроение. Особенно когда тебе камерой чуть ли не в рот лезут. Ну хорош народ. Налетели.
Ну, надо было отобрать камеру и засунуть ее оператору в рот
+1
-1
0
Ответ Злой Руся
Фанатов Месси видно из далека 😂🤷
Причем тут Месси??? он вообще не фанат Месси, или у фанатов Рюналду комплексы к Месси, где пишут про него там где его не должно.
Ты посмотри на его комментарии, он вообще про Месси не написал с момента регистрации.
+1
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Ответ ss_podonok
а теперь представьте, если бы это сделал роналду
легко представляется
+5
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Включил Соболева.
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Че с ним будет через пару-тройку лет когда он сдуется до уровня условного Мораты и будет рожать 10 голов за сезон?
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не медитировал с утра
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Он на судью орал как-то и ничего не было, а тут какой-то оператор делающий свою работу. Безнаказанность порождает такое поведение, типичный зазнавшийся быдлан.
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Один раз очень хорошо головой бил, в сантиметрах. А так все понятно. Он не готов ещё после травмы.
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Ну хоть по камере попал😁
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Верзила спекается постепенно.
+5
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