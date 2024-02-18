Холанд оттолкнул камеру после матча с «Челси». Форвард «Сити» не забил, нанеся 9 ударов за игру

Эрлинг Холанд недовольно отпихнул камеру после матча с «Челси».

« » сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура .

После игры норвежец оттолкнул камеру, снимавшую его на поле сразу по окончании игры.

Форвард нанес 9 ударов в матче с «синими», но не смог забить. В 5 играх 2024 года забил лишь в одной: дубль «Эвертону» (2:0).

Статистику Холанда можно изучить здесь.

Фото: скриншоты трансляции Sky Sports

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