Победы «Реала» и «Сити», Ротенберг снова недоволен, Овечкин и Малкин о бане России, регламент КПК, «Барсе» интересен Тухель, Степанова отыграла 52 секунды в эстафете и другие новости

1. В Лиге чемпионов во вторник обошлось без сенсаций. «Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима Диаса (1:0), а «Манчестер Сити» разобрался в гостях с «Копенгагеном» (3:1) при 1+2 от Кевина де Брюйне. А вот без скандалов не обошлось: гол «Лейпцига» на 2-й минуте отменили из-за офсайда, забивший Шешко был в правильном положении, однако подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс находился вне игры. Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что рефери все сделали правильно, а Антонио Матеу Лаос назвал решение «безумием» и заявил, что гол отменять не следовало.

2. Команда Архангельской области победила в женской эстафете на Спартакиаде в Златоусте, Вероника Степанова отыграла 52 секунды, Тюменская область – 2-я.

Наталия Шевченко выиграла биатлонную индивидуальную гонку, Анастасия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я, Резцова – 14-я, Алимбекова-Смольская – 21-я. В мужской гонке победил Евгений Сидоров, Смольский – 2-й, Томшин – 3-й, Серохвостов – 4-й, Латыпов – 5-й.

3. КХЛ. СКА обыграл «Ладу» на «СКА-Арене» при 20 014 зрителях, ЦСКА выиграл у «Куньлуня», «Салават» забил 7 голов «Авангарду».

«Ак Барс» вышел в плей-офф, а также определились все участники плей-офф КХЛ на Западе: минское «Динамо» восьмым вышло в розыгрыш Кубка Гагарина.

4. «Зенит» разгромил «Сантос» (4:1) в заключительном матче Кубка равноправия.

5. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года.

6. Итальянка Лиза Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Хеттих-Вальц – 2-я, Симон – 3-я.

7. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Колорадо» (3:6), Овечкин забросил 836-ю шайбу в лиге, продлив результативную серию до 6 игр (это впервые с декабря 2018 года!). «Тампа» одолела «Бостон» (3:2 Б), Кучеров забил и первым в сезоне набрал 90 очков, Василевский отразил 36 из 38 бросков и не пропустил в серии буллитов. «Эдмонтон» обыграл «Детройт» (8:4), Макдэвид сделал 6 голевых передач. Все результаты дня – здесь.

8. Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию-2024: три команды, состав помогут определить болельщики и журналисты, пройдет баттл элементов и конкурс капитанов.

9. «Барселоне» интересен Томас Тухель, кроме того, некоторым членам совета директоров клуба нравится Хаби Алонсо, а Жоану Лапорте симпатичен Ральф Рангник. Пишут, что поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению Хави еще до конца сезона.

10. Ресурс Persian Soccer сообщил, что ЦСКА подписал контракт с нападающим юношеской сборной Ирана Касрой Тахери, однако российские источники опровергли это сообщение.

11. НБА. 41+14 от Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Бруклин», «Милуоки» проиграл «Майами» с разницей «минус 25» и другие результаты.

12. «Феррари» показала болид «Ф-1» на сезон-2024.

13. «Бавария» решила купить Серу Гирасси у «Штутгарта» летом. Отступные второго бомбардира Бундеслиги – 20 млн евро.

14. Джуд Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й.

15. Жозе Моуринью оставил Лоренцо Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком» после отставки. Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, португалец извинился.

16. Карим Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» второй раз подряд и пропустит матч с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. У форварда был конфликт с тренером на прошлой неделе.

Цитаты дня.

Ольга Смородская: «У США самая сильная экономика в мире, поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю»

Ласицкене об отстранении: «Потеряла больше половины заработка. В России нужно выиграть все турниры за год, чтобы вернуть победу на одной Бриллиантовой лиге»

Анатолий Байдачный: «Лукашенко сделал многое. То же относится и к Путину, слава богу, он есть в этом мире. Путин – стержень, сдерживающий все на планете»

Ротен о Месси на Олимпиаде в Париже: «Нужно освистать его, если он вернется покрасоваться в футболке Аргентины»

Ротенберг про хит на Гальченюке: «В НХЛ дают две игры – сразу, #####, без разговоров. Надо убрать грязь из хоккея. Крепкий парень, держит удар, мы это видели»

Колосков об алкоголе на стадионах: «Я бы и водку разрешил – должен быть хороший барчик, где можно обсудить футбол, выпить рюмку-две и пивком запить. Это не помеха, а помощь нашему футболу!»

Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать»

Евгений Малкин: «НХЛ – это сила. Надеюсь, они скажут, что мы не будем играть на Олимпиаде без россиян и белорусов. Это спорт, а не политика. Мы просто играем для фанатов, понимаете?»