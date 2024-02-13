Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Виттоцци – 10-й, Жанмонно – 14-й, Симон – 16-й, Брезаз-Буше – 25-й

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13 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Маркета Давидова (Чехия)

4. Ванесса Фойгт (Германия)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) 

9. Марит Скуган (Норвегия) 

10. Лиза Виттоцци (Италия)

12. Ханна Оберг (Швеция)

13. Доротея Вирер (Италия)

14. Лу Жанмонно (Франция) 

16. Жюлия Симон (Франция) 

18. Франциска Пройс (Германия) 

20. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

21. Юлия Джима (Украина) 

22. Юни Арнеклейв (Норвегия)

25. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 

26. Анамария Лампич (Словения) 

27. Анна Магнуссон (Швеция)

29. Янина Хеттих-Вальц (Германия) 

30. Жилонн Гигонна (Франция) 

33. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) 

34. Селина Гротиан (Германия) 

37. Байба Бендика (Латвия) 

43. Тереза Воборникова (Чехия) 

51. Ида Лиен (Норвегия)

61. Джессика Йислова (Чехия)

82. Дарья Виролайнен (Финляндия) 

Дата проведения
13 февраля, 19.10
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Эми Басерга
2  Эльвира Оберг
3  Маркета Давидова
4  Ванесса Фойгт
5  Лиза Тереза Хаузер
6  Валентина Димитрова
7  Ингрид Ланмарк Тандревольд
8  Анастасия Толмачева
9  Марит Скуган
10  Лиза Виттоцци
11  Лотте Лие
12  Ханна Оберг
13  Доротея Вирер
14  Лу Жанмонно
15  Надя Мозер
16  Жюлия Симон
17  Туули Томингас
18  Франциска Пройс
19  Йоанна Якела
20  Лена Хекки-Гросс
21  Юлия Джима
22  Юни Арнеклейв
23  Дидра Ирвин
24  Лидия Жураускайте
25  Жюстин Брезаз-Буше
26  Анамария Лампич
27  Анна Магнуссон
28  Суви Минккинен
29  Янина Хеттих-Вальц
30  Жилонн Гигонна
31  Укалек Астри Слеттемарк
32  Аита Гаспарин
33  Екатерина Аввакумова
34  Селина Гротиан
35  Эмили Диксон
36  Самуэла Комола
37  Байба Бендика
38  Аника Козица
39  Тамара Штайнер
40  Дарси Мортон
41  Лора Христова
42  Алла Гиленко
43  Тереза Воборникова
44  Мария Ременова
45  Лена Репинч
46  Наталья Кочергина
47  Анастасия Меркушина
48  Тара Герати-Моутс
49  Муна Брурссон
50  Регина Эрмитс (Ойя)
51  Ида Лиен
52  Аои Сато
53  Кайса Керанен
54  Константина Харалампиду
55  Майя Клутенс
56  Линн Перссон
57  Галина Вишневская
58  Андрея Мездря
59  Наталия Сидорович (Томашевска)
60  Мария Здравкова
61  Джессика Йислова
62  Алена Макарова (Иванова)
63  Кристина Дмитренко
64  Ив Бувар
65  Элиза Гаспарин
66  Венла Лехтонен
67  Анна Гандлер
68  Го Ын Чжон
69  Елена Чиркова
70  Хикару Фукуда
71  Ребекка Пасслер
72  Юдита Траубайте
73  Сюзан Кюэльм
74  Зузана Ременова
75  Анна Мака
76  Хлоя Левинс
77  Бенита Пайффер
78  Ольга Полторанина
79  Полона Клеменчич
80  Анния Кейта Сабуле
81  Чон Юми
82  Дарья Виролайнен
83  Жаклин Гарсо
84  Дарья Гембицка
85  Эмма Лундер
86  Леа Ротшопф
87  Сандра Булина
88  Люция Харватова
89  Полина Егорова
90  Ханна-Брита Каасик
91  Анна Кривонос
92  Юлия Махинякова

 

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90 комментариев
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Интересно, что французы четвертой поставили Гигонна вместо Шово. Надеюсь, что с Софочкой все в порядке, и ей просто дали отдохнуть после двух обидных четвертых мест.
+9
-2
+7
Тундре с ее стойкой только ИГ и бежать. Или она наконец-то разобралась со своей проблемой? 2 гонки - стрельбя стоя 9 промахов
+5
-1
+4
Вперед Жюлия! Желаю тебе продолжить свою победную серию.😉
+8
-4
+4
Ответ Cube Litening C:68X
Холодно, а уши не прикрыты.. Отсюда и промахи..😁
сложно прикрыть уши, когда они как у Дамбо
+3
0
+3
Нужен кто-то кроме Жюли, например Ханна)
+5
-2
+3
Ответ Марина 12
Интересно, что французы четвертой поставили Гигонна вместо Шово. Надеюсь, что с Софочкой все в порядке, и ей просто дали отдохнуть после двух обидных четвертых мест.
Не её гонка совсем)
+2
0
+2
Шнайдер отшили, Гротиан вместо неё..😁
+2
0
+2
Думаю подводившиеся ко второй части чемпионата брунхильды, сегодня сделают блицкриг.
+2
0
+2
Бреза по нулям на лежке
+2
0
+2
Холодно, а уши не прикрыты.. Отсюда и промахи..😁
+2
0
+2
Ответ Лжетрофеич
Маринку надо было брать. Вот заболела Кнопка - и место есть. Эх... И карму попортили. За любую нефранцуженку на 1 месте. Ибо неча им в медальном зачете аццов обходить!
Тириль надо было возвращать))
+1
0
+1
Ну, Янина, пора первый подиум брать уже!
+1
0
+1
Обана, следите за Хеттих, от неё всего можно ожидать..😯
+1
0
+1
В сигл миксте такой номер не пройдет, там быстро надо, как Штрелов..
+1
0
+1
Лю быстрее ногами Симон. Симон впереди по сумме трех быстрых стрельб.
+1
0
+1
У Скоган 4 промаха было на стойке
+1
0
+1
Фоигт первая по нулям
+1
0
+1
Ответ Марина 12
Интересно, что французы четвертой поставили Гигонна вместо Шово. Надеюсь, что с Софочкой все в порядке, и ей просто дали отдохнуть после двух обидных четвертых мест.
Гигонна поставили вместо Ришар. А Шово просто нет.
+2
-1
+1
Ответ heivani
Хорошая связка по дистанции намечается: Брезаз-Лампич.Обе были быстрейшими в пасьюте.
Одна раза 3 промажет, другая 7😁
+1
0
+1
Тренер сказал Тундре в зеркало посмотреть. Она посмотрела и спросила: "свет, мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?" А зеркальце такое: "Йоханнес Кюн!"
+1
0
+1
Белого снега хоть накидали, грязи не видать..👌
+1
0
+1
Ответ Cube Litening C:68X
Наврату несколько штук на завтрак притащила..😁
Видимо, немало. Вон, хомяк от расстройства 3 раза промахнулся
+1
0
+1
Шведки декабристки
+1
0
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возможно, хомяк сегодня разбушуется. Симон уже надоела. Фойгт даже с нулем не победит. одна надежда на Пройс, но, наверно, как всегда, в самый ответственный момент промажет.
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Молодец, Фойгт. На медаль не надеюсь, но достойное выступление.
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Ответ Ljorke
Лю быстрее ногами Симон. Симон впереди по сумме трех быстрых стрельб.
Явно сдерживает себя) да и на 8 сек быстрее
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все топы в начале, а потом скучно будет...
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Симон сделала первый шаг к четвёртому золоту!
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Бреза отдает золото Симон!
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Бреза решила в стиле Симон
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