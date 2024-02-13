Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Виттоцци – 10-й, Жанмонно – 14-й, Симон – 16-й, Брезаз-Буше – 25-й
13 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Маркета Давидова (Чехия)
4. Ванесса Фойгт (Германия)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
7. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
9. Марит Скуган (Норвегия)
10. Лиза Виттоцци (Италия)
12. Ханна Оберг (Швеция)
13. Доротея Вирер (Италия)
14. Лу Жанмонно (Франция)
16. Жюлия Симон (Франция)
18. Франциска Пройс (Германия)
20. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
21. Юлия Джима (Украина)
22. Юни Арнеклейв (Норвегия)
25. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
26. Анамария Лампич (Словения)
27. Анна Магнуссон (Швеция)
29. Янина Хеттих-Вальц (Германия)
30. Жилонн Гигонна (Франция)
33. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)
34. Селина Гротиан (Германия)
37. Байба Бендика (Латвия)
43. Тереза Воборникова (Чехия)
51. Ида Лиен (Норвегия)
61. Джессика Йислова (Чехия)
82. Дарья Виролайнен (Финляндия)
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.10
Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Индивидуальная гонка
Стартовый лист