Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Виттоцци – 10-й, Жанмонно – 14-й, Симон – 16-й, Брезаз-Буше – 25-й

13 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

2. (Швеция)

3. (Чехия)

4. (Германия)

5. Хаузер (Австрия)

7. (Норвегия)

9. Марит Скуган (Норвегия)

10. (Италия)

12. (Швеция)

13. (Италия)

14. (Франция)

16. (Франция)

18. (Германия)

20. - (Швейцария)

21. (Украина)

22. Юни Арнеклейв (Норвегия)

25. Жюстин Брезаз- (Франция)

26. (Словения)

27. (Швеция)

29. Янина Хеттих- (Германия)

30. (Франция)

33. (Южная Корея)

34. (Германия)

37. (Латвия)

43. Тереза Воборникова (Чехия)

51. (Норвегия)

61. Джессика Йислова (Чехия)

82. (Финляндия)

Дата проведения 13 февраля, 19.10

Стартовый лист