Овечкин забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года. У него 14 шайб в 49 играх в этом сезоне

Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Александр Овечкин забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6). 

В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». 

Голевая серия из 6+ матчей стала для Овечкина пятой за карьеру в лиге и первой с декабря 2018 года. Его личный рекорд – 7 игр подряд с голами в сезоне-2005/06. 

По числу голевых серий из 6+ матчей (5, учитываются серии в рамках отдельных сезонов) Александр делит 1-е место среди действующих игроков со Стивеном Стэмкосом из «Тампы». 

Сегодня нападающий (20:19, 4:10 – в большинстве, «минус 2» – из-за присутствия на льду при двух голах «Эвс» в пустые ворота) нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема. 

Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки – 58 шайб

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13 комментариев
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Пора начинать дубли клепать или на хет-трик замахнуться.
+30
-2
+28
В первой половине игры был незаметен, но в третьем периоде разошелся: забил гол, попал в штангу, создавал моменты. Короче, еще может)
+8
-1
+7
Сегодня минус два получил Ови только в конце матча(при снятом вратаре)
+8
-1
+7
Ну все, прорвало, теперь не остановить
+4
-2
+2
В 20 лет забил 6 шайб подряд и семь шайб подряд (сезон 2005/06),
в 22 года 6 шайб (2007/08),
в 33 года 6 шайб(2018/19),
в 38 лет 6 шайб (2023/24).
+3
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восьмерка красава в любом случае.жаль только мимо полей офф(
+2
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Сумасшедшая серия. Так подняться после падения формы...
+2
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Если в следующих двух играх забьёт, то побъёт свой собственный и рекорд лиги для 38-летних! Ну и уже совсем скоро рекорд Гретцки.
До Рекорда Овечкина осталось 59 шайб!!!
+2
-1
+1
С Шумовым все нормально? Не хватает его экспертного анализа и качественной аналитики
+3
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Как только МакМайкла перевели в первое звено, Овечкин начал голы клепать, совпадение?
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Вот что отдых в Дубае делает! Так держать!
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Ну наконец-то проснулся Саша давай наверстывай за прошлые матчи
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Ответ Strannix
Как только МакМайкла перевели в первое звено, Овечкин начал голы клепать, совпадение?
МакМайкл не играет в первом звене.
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