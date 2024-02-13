«Феррари» показала болид «Ф-1» на сезон-2024

«Феррари» представила машину на 2024 год.

Новый болид «Формулы-1» получил индекс SF-24.

Цвета Скудерии продолжат защищать и . Для испанца сезон станет последним в команде – в 2025-м его заменит из « ».

«Феррари» представила комбинезоны на сезон-2024

Леклер показал красный шлем на 2024 год

Фото: соцсети команды «Феррари»