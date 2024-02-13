«Феррари» показала болид «Ф-1» на сезон-2024

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер стиль ливреи Авто

«Феррари» представила машину на 2024 год.

Новый болид «Формулы-1» получил индекс SF-24.

Цвета Скудерии продолжат защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Для испанца сезон станет последним в команде – в 2025-м его заменит Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Феррари» представила комбинезоны на сезон-2024

Леклер показал красный шлем на 2024 год

Фото: соцсети команды «Феррари»

32 комментария
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Фуры молодцы, красного даже больше добавили, чем предполагалось👍
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Мы уже все знаем кто ты. Можешь не уточнять.
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Forza FERRARI ❤️
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Ну, на счет красоты никто и не сомневался. Умеют чертяки
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
friendly fire
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Ответ Paninaro
Красивая. Как молодые сочные итальяночки в фильмах Тинто Брасса.
А мне Юля из UKR больше зашла )
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Ответ Luca di Montezemolo
Простенько выглядит как то. Астон и наверняка мерс хоть заднюю подвеску поменяли на вариант как у читербулла. Хотя надо глянуть что эксперты скажут про изменения.
Хотя не правильно написал, мерс изменил подвеску и Астон получил ее от них как клиент. Ну а Феррари действительно описывают как простенькую машину. Но может это не финальная версия машины.
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Ответ WaldemarZen
Красивее или красивее?
Кросевее
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Ответ Анатолий Зубков
Как по мне, красно-белая времён побед Шумахера и Кими красивее смотрелась. Ну это вкусовщина. Сейчас больше чёрного по понятным причинам. В следующем году, может, вообще полностью чёрная будет, чтоб сэра ублажить, многообразия добавить и вес уменьшить.
Согласен полностью! Да даже в Лас Вегасе, которую представили - красивее
Но и эта неплоха..
Я думаю они продолжат выпускать на отдельные этапы и с белой ливреей..
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Ответ Великий Алонсо
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Вы?
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Ответ Льюис Котопёсилтон
Непонятно пока.
Цвета не различаешь?
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Сомнительно, но окэй
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в 2025-м болид будет чёрный
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Симпотишная. Хотя красный можно было сделать и ярче
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что сказать...классика она и есть классика
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Красивое
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Красивая. Как молодые сочные итальяночки в фильмах Тинто Брасса.
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И ни одного фото с заднего ракурса.
Что то скрывают или это не все фото?
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Не плохо так,лёгкое ретро)
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Из явного это гибридные сайподы: Феррари 22го плюс РБ конца 23го
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