«Феррари» показала болид «Ф-1» на сезон-2024
«Феррари» представила машину на 2024 год.
Новый болид «Формулы-1» получил индекс SF-24.
Цвета Скудерии продолжат защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Для испанца сезон станет последним в команде – в 2025-м его заменит Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
«Феррари» представила комбинезоны на сезон-2024
Леклер показал красный шлем на 2024 год
Но и эта неплоха..
Я думаю они продолжат выпускать на отдельные этапы и с белой ливреей..
Что то скрывают или это не все фото?