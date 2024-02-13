20 014 зрителей посетили матч СКА и «Лады» на «СКА-Арене»

Более 20 тысяч зрителей посетили второй матч СКА на «СКА-Арене».

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы провели второй матч на «СКА-Арене» – встречу посетили 20 014 зрителей.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в .

СКА находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 63 матчах чемпионата.