20 014 зрителей посетили матч СКА и «Лады» на «СКА-Арене»
Более 20 тысяч зрителей посетили второй матч СКА на «СКА-Арене».
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Питерцы провели второй матч на «СКА-Арене» – встречу посетили 20 014 зрителей.
11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в КХЛ.
СКА находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 63 матчах чемпионата.
Зачем вам стадион на 21 тысячу.
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