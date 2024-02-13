20 014 зрителей посетили матч СКА и «Лады» на «СКА-Арене»

Теги Лада СКА КХЛ СКА-Арена Хоккей

Более 20 тысяч зрителей посетили второй матч СКА на «СКА-Арене».

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы провели второй матч на «СКА-Арене» – встречу посетили 20 014 зрителей.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в КХЛ.

СКА находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 63 матчах чемпионата.

22 комментария
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А вместе с персоналом, семьями, кошками и собаками — сколько? Есть рекорд?
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Ответ продавец-пипец
И чего нам с этой информацией делать???Пафосные у)))б//Лю+++дки Ладу с 10 копеечным бюджетом обыграли чудом!!!
Эта информация помогает тебе эталонно страдать.
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Ответ форест
А спрашивали з0ачем такой большой строили и чем плох Ледовый. Ледовый один из старейших стадионов КХЛ.
А ведь ещё совсем недавно был наиновейшим...
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Там половина арены пустая по трансляции, что за бред?
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Народу действительно было очень много на арене, но большинство как из лесу первый раз вышли, весь первый период у меня на секторе мельтешение туда сюда было, почти все сели не на свои места и туда сюда пересаживались
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Ответ Russ Ivan
Был бы у нас царь из Сапожка - там бы и не такое построили...
Спартак Мегаспорт не может наполовину заполнить в самый удачный свой сезон лет за 20.
Зачем вам стадион на 21 тысячу.
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Хороший показатель в рабочий день,даже не с самым титулованным клубом,не в обиду болельщикам Лады.Интересно будет,как будет у нас в Екатеринбурге после сдачи 12 тысячника в этом году,если сегодня на матче с Динамо было много пустующих мест?
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Ответ Omega-2
А ведь ещё совсем недавно был наиновейшим...
Время летит
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Круто!И это в будний день.
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"СКА находится на первом месте в турнирной конференции Западной конференции". Автор переведи для неграмотных
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Ответ Thats wassup
+4000 работники и семьи. Новый рекорд, ёпта
Завидуй молча😁
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Ответ alexsisus8
Вциом
Я был,подтверждаю,думал что 18 тыс. сначала,но объявили 20014,один хрен много было.Сначала было немного,но подошли с работы видимо,для многих новая логистика,все новое...
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Ответ Russ Ivan
Спартак не в Сапожке играет, а бюджетников везде хватает...
Зависть? В Москве футбол столько не может собрать)
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