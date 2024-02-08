Кудряшов объявил о завершении карьеры. Экс-защитнику сборной России, «Спартака» и «Антальяспора» 36 лет

Теги Спартак Ростов Рубин Федор Кудряшов премьер-лига Россия Антальяспор Сборная России по футболу Ахмат Факел Сочи Футбол

Федор Кудряшов завершил карьеру.

Сегодня «Факел» объявил об уходе 36-летнего защитника.

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей.

Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!» – сказал Кудряшов.

Кудряшов за карьеру выступал в «Спартаке», «Тереке» (ныне «Ахмат»), «Ростове», «Рубине», «Антальяспоре», «Сочи» и других клубах.

Он провел 48 матчей за сборную России, в том числе принял участие в четырех из пяти матчей команды на ЧМ-2018.

38 комментариев
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Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
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Боец. За сборную в большей части матчей играл хорошо и самоотверженно. В том самом матче просто не повезло, да и ничего бы он не решил)))
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Шутников тут будет много, а так - неплохая карьера. Боец, каких поискать. На поле всегда выкладывался до конца. За счёт этого и дорос до сборной.
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Hvala vam!
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Ответ Roman
Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
Абсолютно случайный момент. Да и стоит ли винить Фёдора, когда, во-первых, мы крайне убого выглядели весь матч, перейдя центр поля пару раз, во-вторых, всё равно бы не сыграли на ЧМ из-за понятных причин.
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Сборная Хорватии поблагодарила за выдающуюся карьеру
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Ответ Roman
Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
Вот ты нытик!
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Ответ Bartez1986
Шутников тут будет много, а так - неплохая карьера. Боец, каких поискать. На поле всегда выкладывался до конца. За счёт этого и дорос до сборной.
Причём довольно поздно дорос, аж в 29 лет дебютировал, но отыграл в итоге приличное число матчей
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Как говорится, великий чемпион, легенда нашего спорта
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Да и причем тут Кудряшов, если вся сборная Карпина в том матче в Сплите представляла из себя полное убожество. Это еще газон был паршивый из-за дождя, потому и поздно забили. А на нормальном поле разнесли бы наших. Хорваты были объективно сильнее.
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Ответ Roman
Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
Похоронил нас гад!
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Ответ Roman
Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
Пусть он тебе напоминает о том, что даже если не было гола, то сборная всё равно никуда не поехала бы)))
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Ответ Roman
Тот гол в ворота России я не забуду никогда!
Один хрен не пустили бы, так что прощаем)
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Ответ Bartez1986
Шутников тут будет много, а так - неплохая карьера. Боец, каких поискать. На поле всегда выкладывался до конца. За счёт этого и дорос до сборной.
разбитая в кровь голова до сих пор перед глазами,всегда играл самоотверженно и выкладывался на полную...
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сборная Хорватии поблагодарила за выдающуюся карьеру
Два лучших игрока сборной Хорватии: Смолов и Кудряшов
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Легендарное было дерево!
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Ничто не вечно под луной!
Спасибо за то, что всегда играл с душою и сердцем!
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Овцову позвони
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А сейчас зачем? Доиграл бы уж сезон до конца, в любом случае "Факелу" бы не помешал, хотя бы как запасной-"дядька".
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С хорватами всё решил пижонский пенальти Смолова!
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Отмучался!
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Дошел до четвертьфинала на домашнем ЧМ. Прилично играл за сборную. В общем, очень даже достойная карьера.
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Ощущаю, как старею...
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ну кстати неплохой игрок был, в сборной не последний защитник
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Большая потеря, для сборной Хорватии.
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Удачи, Фёдор!!!
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Матч с Турцией в сердце
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Удачи, Фёдор!!!
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Факелу бы еще помог. Но все равно, получилась отличная карьера!
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