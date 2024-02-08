Кудряшов объявил о завершении карьеры. Экс-защитнику сборной России, «Спартака» и «Антальяспора» 36 лет

Федор Кудряшов завершил карьеру.

Сегодня «Факел» объявил об уходе 36-летнего защитника.

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей.

Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!» – сказал Кудряшов.

Кудряшов за карьеру выступал в «Спартаке», «Тереке» (ныне «Ахмат»), «Ростове», «Рубине», «Антальяспоре», «Сочи» и других клубах.

Он провел 48 матчей за сборную России, в том числе принял участие в четырех из пяти матчей команды на ЧМ-2018.