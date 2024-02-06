Мостовой не поздравил Карпина и Шалимова с днем рождения: «Меня никто не поздравлял, почему я должен?! У них своя туса»

Александр Мостовой заявил, что не поздравил Карпина и Шалимова с днем рождения.

– У ваших двух коллег по цеху Карпина и Шалимова совсем недавно был юбилей – 55 лет. Поздравляли их?

– Не-не-не. Меня никто не поздравлял, почему я должен поздравлять?! У меня же тоже был день рождения: немного раньше, но был.

У них своя туса – вот пускай сами себя все и поздравляют, – заявил бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

и родились 2 февраля. отпраздновал 55-летний юбилей 22 августа.