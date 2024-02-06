Мостовой не поздравил Карпина и Шалимова с днем рождения: «Меня никто не поздравлял, почему я должен?! У них своя туса»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой заявил, что не поздравил Карпина и Шалимова с днем рождения.

– У ваших двух коллег по цеху Карпина и Шалимова совсем недавно был юбилей – 55 лет. Поздравляли их?

– Не-не-не. Меня никто не поздравлял, почему я должен поздравлять?! У меня же тоже был день рождения: немного раньше, но был.

У них своя туса – вот пускай сами себя все и поздравляют, – заявил бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

Валерий Карпин и Игорь Шалимов родились 2 февраля. Александр Мостовой отпраздновал 55-летний юбилей 22 августа.

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44 комментария
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Карлсон не к тому царю прилетел интервью брать
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+57
Надо будет поздравить Александра с ДР, вдруг и он меня поздравит!
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Ответ Faraog
Надо будет поздравить Александра с ДР, вдруг и он меня поздравит!
а потом есть шанс и в его тусу залететь
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В 55 лет приходит легкая старость и с ней мудрость. У Мостового старость пришла одна)...
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Мостовой, как тот чувак из мема, который стоит в углу один на тусовке, пока все веселятся, и думает: "зато я тысячу раз начеканить могу"
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Ответ ПавелАвер
Комментарий скрыт
вообще хорошо что есть слово чушпан. благодаря ему сразу ясно.. короче, ясно.
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Ответ ПавелАвер
ну типо модное слово сейчас😂
спасибо за подтверждение догадки
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Вот такие персонажи и подписывали "письмо 14". Спустя тридцать лет их поведение не удивляет.
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Пару лет назад, другу на день рождения хотели заказать видеопоздравление от какой-нибудь звезды. Нашли сайт специальный и кого мы там встретили ?))За 20 тысяч рублей САМ ЦАРЬ !!! готов был поздравить именинника ) Кстати это был не фейк, они даже прикрепили образцы видеопоздравлений от Мостового. Так что не удивляйтесь, бесплатно он никого поздравлять не будет 🤣.
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Ждем информации о том, кого еще поздравил и (что еще более важно) НЕ поздравил Мостовой. Это очень важная футбольная информация, держите нас в курсе, пожалуйста!
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Ответ denis_denis
а потом есть шанс и в его тусу залететь
Только если чеканить умеет
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Глупый журналист хайпажор. Поздравлять или нет это личное дело каждого. Подойди еще к валере спроси почему не поздравил царя.
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Держите в курсе
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Карпин обижен на царя за то, что тот затмевал его в Испании, был лучшим русским футболистом в испанской лиге
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Ой, да нормальный Мостовой чувак. У Карпина с Шалимовым ЧСВ не меньше.
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Мостовой конечно по жизни с короной,это понятно. Но в чём он не прав?
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Ответ denis_denis
а потом есть шанс и в его тусу залететь
Боже упаси
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Ответ utsh44psmr
Карлсон не к тому царю прилетел интервью брать
Да и у Маска бы не пришлось разрешения спрашивать
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Ответ Barry
Вот такие персонажи и подписывали "письмо 14". Спустя тридцать лет их поведение не удивляет.
👍 В точку!
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вечная память аминь
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Ответ Оригинальный Ник
Карпин обижен на царя за то, что тот затмевал его в Испании, был лучшим русским футболистом в испанской лиге
Мостовой забил дубль команде Карпина, лишив шансов на чемпионство. Карпин решил, что друг поступил не по понятиям. Не простил той обиды.
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"вам угрожает челмедведосвин. я суперсурьезно", - заявил Мостовой
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Поливать друг друга и всех фекалиями - отличительная черта поколения начала 90-х. Демократия освободила их от внутреннего мужского. Виктор Онопко-красавчик.
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Санек разрывает пуканы и рушит скрепы неотесанной молодежи.
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Ойой,дядя Саша обидку включил 😂
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Детишки так и не выросли, до сих пор писунами мерятся.
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Обидчивый Царь попался.
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Раньше я думал что так только девушки рассуждают, своей типичной женской логикой😁
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