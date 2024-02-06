Коваленко о выборе сборной: «У меня армянская семья, но родился-то в России. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен»
Александр Коваленко пока не определился с выбором национальной сборной.
– В «Крыльях» ты общался с представителями Федерации футбола Армении? Сохраняете контакт?
– Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?»
– И как ты?
– Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.
«Коваль на поле – все на Никольскую». Ироничное интервью Александра Коваленко
в сборную идут поиграть на ЧМ, ЧЕ.
А он будет тратить время, в которое мог бы восстанавливаться и отдыхать на игры в отборах, через которые армения никуда не пройдет и в лиге наций на игры против команд третьего эшелона.
Это можно делать либо если тебе насыпали кучу бабла как "легионеру" и по сути у тебя 2 полноценные зарплаты - в клубе и сборной. Либо из чувства патриотизма и любви к Родине. Но очевидно высоких чувств к Армении он не питает - корни там, но ментальной связи никакой нет.
В начале карьеры я думаю любой выберет игру за сборную, пусть не самую сильную, а не восстановление и отдых после матчей чр.
Игра за сборную это далеко не про участие в чм и че, как минимум есть отбор где ты сможешь сыграть с какой нибудь Францией против лучших в мире
Только чтобы поиграть раз в год с какой-нибудь францией (чтобы получить от нее полную авоську), также нужно сыграть 10-15 игр (с учетом лиги наций) с лихтенштейнами, албаниями, словениями. Нельзя же тренеру сборной сказать - меня вызывайте только на игры против топов