Коваленко о выборе сборной: «У меня армянская семья, но родился-то в России. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Sports.ru Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко пока не определился с выбором национальной сборной.

– В «Крыльях» ты общался с представителями Федерации футбола Армении? Сохраняете контакт?

– Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?»

– И как ты?

– Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.

«Коваль на поле – все на Никольскую». Ироничное интервью Александра Коваленко

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45 комментариев
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Российские клубы воспитали для сборной Армении больше игроков чем клубы местного чемпионата.
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армянская семья, но родился в России-сказал игрок с украинской фамилией
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Без образования на одном таланте ничего не получится. Талант еще раскрыть нужно.
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Коваленян ?
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Александрян Коваленкян
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Армянин коваленко, смешно
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Во-первых, не факт что его позовут в сборную России. Во-вторых, не ясно когда сборная России будет допущена к международным играм. Все говорит за Армению.
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Это ещё кто?
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Откройте состав сборной Армении, там большинство – полукровки, которые на исторической родине ни разу не были, а латиносы, которых со страной связывают какие-нибудь корни прадедушки, не уверен, что по-армянски пару слов скажут.
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Ответ Tigran Shuts
Он русский на 1/8 , по деду футболисту Коваленко.
"Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка»"
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Ответ Faust Doc
Это ещё кто?
Очередной армянин ,скоро у всех футболистов корни армянский найдутся )
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Россия для армян как Германия для турок)
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Ответ Дизайнер
Во-первых, не факт что его позовут в сборную России. Во-вторых, не ясно когда сборная России будет допущена к международным играм. Все говорит за Армению.
за армению чтобы что?
в сборную идут поиграть на ЧМ, ЧЕ.
А он будет тратить время, в которое мог бы восстанавливаться и отдыхать на игры в отборах, через которые армения никуда не пройдет и в лиге наций на игры против команд третьего эшелона.
Это можно делать либо если тебе насыпали кучу бабла как "легионеру" и по сути у тебя 2 полноценные зарплаты - в клубе и сборной. Либо из чувства патриотизма и любви к Родине. Но очевидно высоких чувств к Армении он не питает - корни там, но ментальной связи никакой нет.
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Ответ goshforever
"Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка»"
И как это отменяет, что дед у него русский?
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Ответ Magico!
за армению чтобы что? в сборную идут поиграть на ЧМ, ЧЕ. А он будет тратить время, в которое мог бы восстанавливаться и отдыхать на игры в отборах, через которые армения никуда не пройдет и в лиге наций на игры против команд третьего эшелона. Это можно делать либо если тебе насыпали кучу бабла как "легионеру" и по сути у тебя 2 полноценные зарплаты - в клубе и сборной. Либо из чувства патриотизма и любви к Родине. Но очевидно высоких чувств к Армении он не питает - корни там, но ментальной связи никакой нет.
молодые футболисты хотят чаще играть (особенно если в Зените с этим проблемы). От чего Коваленко восстанавливаться если он на поле толком не выходит? И сборная Армении - отличный выход когда российской нет да и перспективы Коваленко там туманны
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Ответ Sashafut
Кто самый лучший из армян?)
Авалян, Гарник Арменакович
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
это армяне его на ноги поставили)
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Ответ Magico!
за армению чтобы что? в сборную идут поиграть на ЧМ, ЧЕ. А он будет тратить время, в которое мог бы восстанавливаться и отдыхать на игры в отборах, через которые армения никуда не пройдет и в лиге наций на игры против команд третьего эшелона. Это можно делать либо если тебе насыпали кучу бабла как "легионеру" и по сути у тебя 2 полноценные зарплаты - в клубе и сборной. Либо из чувства патриотизма и любви к Родине. Но очевидно высоких чувств к Армении он не питает - корни там, но ментальной связи никакой нет.
В сборной Армении он получит возможность играть с европейскими сборными, показать себя , хотя бы пару раз в год
В начале карьеры я думаю любой выберет игру за сборную, пусть не самую сильную, а не восстановление и отдых после матчей чр.
Игра за сборную это далеко не про участие в чм и че, как минимум есть отбор где ты сможешь сыграть с какой нибудь Францией против лучших в мире
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Ответ Михаил Хромаков
молодые футболисты хотят чаще играть (особенно если в Зените с этим проблемы). От чего Коваленко восстанавливаться если он на поле толком не выходит? И сборная Армении - отличный выход когда российской нет да и перспективы Коваленко там туманны
а не проще клуб сменить? количество игр за сборную не заменит недостаток игр за клуб. тем более, если не играешь в клубе - и в сборную не позовут
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Ответ Valik Slovo
В сборной Армении он получит возможность играть с европейскими сборными, показать себя , хотя бы пару раз в год В начале карьеры я думаю любой выберет игру за сборную, пусть не самую сильную, а не восстановление и отдых после матчей чр. Игра за сборную это далеко не про участие в чм и че, как минимум есть отбор где ты сможешь сыграть с какой нибудь Францией против лучших в мире
Против лучших в мире парочку игр ты можешь и в еврокубках сыграть - переходи в условный ференцварош. Да и как показывает практика - и в западную европу берут - кузяев же уехал.
Только чтобы поиграть раз в год с какой-нибудь францией (чтобы получить от нее полную авоську), также нужно сыграть 10-15 игр (с учетом лиги наций) с лихтенштейнами, албаниями, словениями. Нельзя же тренеру сборной сказать - меня вызывайте только на игры против топов
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Ответ tankist231
Армянин коваленко, смешно
Ничего смешного. Его дед Коваленко играл за ереванский "Арарат" и родился в Ереване. Был одним из сильных защитников в СССР.
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Ответ Оригинальный Ник
И с каких пор это что-то незаконное? Когда бразил Марио был в составе сборной России, никого из русских не волновало, что он не той нации и язык не знает
Это всё факты. И это можно обсуждать. Что тебе не нравится?
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Чьи успехи кто приписывает? Тикнизян родился в Петербурге, Сперцян в Ставрополе, Арутюнян из Краснодара родился (вы не поверите) в Краснодаре, Байрамян всю карьеру отыграл в Ростове (начиная с молодежки).
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Ответ Андрей Ермаков
Россия для армян как Германия для турок)
С такими темпами скоро Россия и для немцев станет, как для армян. В России прямо сейчас возможностей для развития на порядок больше.
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Ответ adeptik
С такими темпами скоро Россия и для немцев станет, как для армян. В России прямо сейчас возможностей для развития на порядок больше.
Не удивлюсь что из игроков с армянскими корнями предпочитающих сейчас сб Армении армянам удастся собрать боеспособную сборную готовую пробиваться на евро и мир
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Дядя, в следующий раз когда на улицу пойдёте гулять-будьте внимательны: на крышах очень много сосулек висит, сторонитесь их.
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Ответ jdrk
Сразу все начинают искать дальные связи свои, у кого бабка еврейка, у кого армянка, а потом все обратно вернётся…
Всегда так. Вон, Би-2, выяснилось, что из всех музыкантов въехал в Таиланд по израильскому паспорту, остальные по российским
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Ответ andre1968n
Авалян, Гарник Арменакович
В точку!))
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Ответ Sashafut
Кто самый лучший из армян?)
Никола Телефонян
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Пример ананидзе никого не учит.
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