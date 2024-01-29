«Миранчук правильно сделал, что не вернулся в «Локомотив». Пришло его время: он привык к Серии А, Гасперини стал больше ему доверять». Алейников о хавбеке «Аталанты»

Экс-полузащитник «Ювентуса» объяснил, за счет чего прибавил Алексей Миранчук.

«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше ему доверять. В таких обстоятельствах игрок раскрывается – это влияет эмоционально, что тоже важно.

Также отмечу, что очень правильно сделал, что не уехал обратно в « », – отметил .

Миранчук расцвел за месяц: от грустных мыслей об уходе в январе до восторгов Гасперини