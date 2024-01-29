«Миранчук правильно сделал, что не вернулся в «Локомотив». Пришло его время: он привык к Серии А, Гасперини стал больше ему доверять». Алейников о хавбеке «Аталанты»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сергей Алейников Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Экс-полузащитник «Ювентуса» объяснил, за счет чего прибавил Алексей Миранчук.

«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше ему доверять. В таких обстоятельствах игрок раскрывается – это влияет эмоционально, что тоже важно.

Также отмечу, что Алексей очень правильно сделал, что не уехал обратно в «Локомотив», – отметил Сергей Алейников.

Миранчук расцвел за месяц: от грустных мыслей об уходе в январе до восторгов Гасперини

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4 комментария
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Ну-ну. Скоро Лукман вернется и Леша отправится на скамейку. К Муриэлю и Пашаличу. Третьим богатырем))
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Ответ Красная стрела
Уж закат карьеры скоро. А только привык 🤷‍♂️
С чего бы закат? Вполне способен еще более 5 лет пылить, тем более что физика у него и так средняя и вылезает не за счет нее
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Ответ Красная стрела
Уж закат карьеры скоро. А только привык 🤷‍♂️
Ну ему только 28, в Италии до 32 поиграет, потом вернётся в Рпл, которая за эти 4 года ещё рухнет по уровню и будет лучшим
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