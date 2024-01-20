Тоуни забил в 1-й игре после 8-месячной дисквалификации за ставки – «Ноттингему» со штрафного

Айвен Тоуни отметился голом в первой игре после возвращения.

Форвард «Брентфорда» забил « » на 19-й минуте матча 21-го тура . Англичанин точно пробил со штрафного в ближний нижний угол.

До этого дня в последний раз выходил на поле в мае 2023-го. Он отбыл 8-месячную дисквалификацию за ставки.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира « » в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.