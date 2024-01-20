Тоуни забил в 1-й игре после 8-месячной дисквалификации за ставки – «Ноттингему» со штрафного
Айвен Тоуни отметился голом в первой игре после возвращения.
Форвард «Брентфорда» забил «Ноттингем Форест» на 19-й минуте матча 21-го тура АПЛ. Англичанин точно пробил со штрафного в ближний нижний угол.
До этого дня Тоуни в последний раз выходил на поле в мае 2023-го. Он отбыл 8-месячную дисквалификацию за ставки.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Брентфорда» в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.
В МЮ бы его за 30-40млн., вместо товарищей из Аякса
Но если серьезно: перень время не терял - явно в зал ходил и штрафные тренировал