Тоуни забил в 1-й игре после 8-месячной дисквалификации за ставки – «Ноттингему» со штрафного

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

Айвен Тоуни отметился голом в первой игре после возвращения.

Форвард «Брентфорда» забил «Ноттингем Форест» на 19-й минуте матча 21-го тура АПЛ. Англичанин точно пробил со штрафного в ближний нижний угол.

До этого дня Тоуни в последний раз выходил на поле в мае 2023-го. Он отбыл 8-месячную дисквалификацию за ставки.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Брентфорда» в прошлом сезоне можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Обе забьют видимо поставил
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За такое фрибет полагается
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Красиво приложил!
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прекрасный камбэк!
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Интересно, летом Брендфорд тоже будет 80млн. просить за игрока с годом контракта?
В МЮ бы его за 30-40млн., вместо товарищей из Аякса
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Поставил на свой гол!

Но если серьезно: перень время не терял - явно в зал ходил и штрафные тренировал
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Интересно, летом Брендфорд тоже будет 80млн. просить за игрока с годом контракта? В МЮ бы его за 30-40млн., вместо товарищей из Аякса
Возможно, и больше. В АПЛ всего 3-4 нападающих его уровня и выше.
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