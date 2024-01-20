Михаил Кержаков: «Посмотрю «Слово пацана», когда волна хайпа сойдет. Когда все только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив» 

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Фильмы Футбол

Михаил Кержаков рассказал, что пока не собирается смотреть сериал «Слово пацана».

— Сериал «Слово пацана» смотрели?

— Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдет. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают. 

Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу. 

И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чем там речь, — сказал вратарь «Зенита».

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14 комментариев
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Ответ Пикачу82
Комментарий скрыт
В чем не прав Александр ?
+24
-7
+17
Полностью с ним согласен.)
+12
-2
+10
Скоро на НТВ.
+3
0
+3
Ответ Роман
Комментарий скрыт
На данный момент , вызываешь негатив только ты , тьфу на тебя
+3
-1
+2
Причём тут, что кто-то что-то говорит? О матче Барса-Реал то же все говорят, и что теперь его не смотреть по этой причине? Бредятина
+1
0
+1
И я. Посмотрю. Слово пацана! 😊
+1
-1
0
Нет никакого хайпа, есть живой, сильный, неподдельный интерес к этому главному событию в современной русской культуре. Просто сегодня она такая. И мы такие. Что "Слово пацана" даже первоклассники обсуждают.
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Во, Миша - правильный человек.
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Ответ Всеволод Бобров
плохо говорит о людях
Каких?
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