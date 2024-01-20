Михаил Кержаков: «Посмотрю «Слово пацана», когда волна хайпа сойдет. Когда все только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив» 

Михаил Кержаков рассказал, что пока не собирается смотреть сериал «Слово пацана».

— Сериал «Слово пацана» смотрели?

— Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдет. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают.

Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу.

И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чем там речь, — сказал вратарь « ».