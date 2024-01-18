Олег Кононов: «Хотелось бы, чтобы «Торпедо» сформировало собственный стиль игры, который будет приносить результат и при этом доставлять удовольствие» 

Олег Кононов высказался после своего назначения главным тренером «Торпедо».

– Какие основные задачи вы поставили перед собой на первые две недели сбора в ОАЭ?

– Первое – определить тех 25 игроков, которые будут конкурировать друг с другом в чемпионате. С первого дня мы приступили к созданию нашей игровой модели. Нам важно построить игру, которая будет приносить результат и при этом доставлять удовольствие.

Пока не хотел бы говорить про эстетику и красоту. Каждый по-своему понимает футбол: кому-то нравится, когда команда обороняется, а кому-то, когда атакует. Самое главное, чтобы игра приносила результат.

Мне бы хотелось, чтобы мы сформировали свой собственный стиль с теми футболистами, которые находятся в нашем распоряжении, со своей моделью игры. Мне как тренеру, который проповедует интересный, зрелищный футбол, хотелось бы это сделать, но на это нужно время.

– Возможно ли это, на ваш взгляд, с той обоймой исполнителей, которые сейчас подобраны в « »?

– Да, возможно. Просто нужно усилить определенные позиции и создать конкуренцию внутри коллектива, а дальше точечно укрепляться для дальнейшего развития под нашу игровую модель, – сказал .

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.