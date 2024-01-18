Олег Кононов: «Хотелось бы, чтобы «Торпедо» сформировало собственный стиль игры, который будет приносить результат и при этом доставлять удовольствие» 

Теги Первая лига Торпедо Олег Кононов Футбол

Олег Кононов высказался после своего назначения главным тренером «Торпедо».

– Какие основные задачи вы поставили перед собой на первые две недели сбора в ОАЭ? 

– Первое – определить тех 25 игроков, которые будут конкурировать друг с другом в чемпионате. С первого дня мы приступили к созданию нашей игровой модели. Нам важно построить игру, которая будет приносить результат и при этом доставлять удовольствие.

Пока не хотел бы говорить про эстетику и красоту. Каждый по-своему понимает футбол: кому-то нравится, когда команда обороняется, а кому-то, когда атакует. Самое главное, чтобы игра приносила результат. 

Мне бы хотелось, чтобы мы сформировали свой собственный стиль с теми футболистами, которые находятся в нашем распоряжении, со своей моделью игры. Мне как тренеру, который проповедует интересный, зрелищный футбол, хотелось бы это сделать, но на это нужно время.

– Возможно ли это, на ваш взгляд, с той обоймой исполнителей, которые сейчас подобраны в «Торпедо»?

– Да, возможно. Просто нужно усилить определенные позиции и создать конкуренцию внутри коллектива, а дальше точечно укрепляться для дальнейшего развития под нашу игровую модель, – сказал Кононов.

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.

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12 комментариев
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Формирователь стиля вернулся
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"Стиль,...которая". Ясно.
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Кононов умный тренер, но слишком мягкий. Ему бы в помошники кого нибудь типа Гаттузо, что бы держал всех в узде.
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Давайте, Олег. Лично я в вас верю! Пусть получится!
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Он вам не пиджак!
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Удивительный популист!
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Ответ Ramon Mercader
"Стиль,...которая". Ясно.
Стиль игры, которая... фальстарт
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А может и получится, создать нормальную команду. Понаблюдаем.
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Если усиливать как было в Спартаке, то Торпедо конец.
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Стеночки и забегание , бесковский футбол …
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А что с руководством Торпедо? Савин ушел, или нет?
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Ответ BT
А что с руководством Торпедо? Савин ушел, или нет?
Ушёл, но не совсем. В совете директоров остался, как будто.
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