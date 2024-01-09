Ньюкасл – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 января

В субботу, 13 января, сыграют Ньюкасл и Манчестер Сити в 21 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

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