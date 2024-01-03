«Венеция» о будущем Черышева: «Можем предоставить ему аренду, только если продлим с ним контракт»

Теги возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Венеция Футбол

Спортдиректор «Венеции» оценил вероятность ухода Дениса Черышева зимой.

У 33-летнего хавбека дефицит игровой практики в итальянском клубе.

«Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится. Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос.

Насколько высока вероятность того, что мы продлим соглашение с Черышевым? Посмотрим уже в этом месяце», — сказал Давиде Брендолин.

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4 комментария
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Тут один вариант,переход в РПЛ.В Серии Б с такой статистикой(0+0) делать нечего.
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Ответ фк кабинет
Тут один вариант,переход в РПЛ.В Серии Б с такой статистикой(0+0) делать нечего.
Так дело не в статистике. Он и не играл толком, какая уж тут статистика. По уровню-то более чем по силам, другое что здоровья нет.
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Ответ фк кабинет
Тут один вариант,переход в РПЛ.В Серии Б с такой статистикой(0+0) делать нечего.
Какое РПЛ? Кроме Шинника он никому не нужен. И то он Шиннику будет нужен только из-за своего бати-тренера.
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Ответ Peter Parker
Так дело не в статистике. Он и не играл толком, какая уж тут статистика. По уровню-то более чем по силам, другое что здоровья нет.
Проблемы со здоровьем у него со времён Реала.Возможно пора завязывать с футболом.
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