Дмитрий Черышев: «Денис обучался в академии «Реала» – в мире вряд ли есть еще места, где можно получить такой опыт. Я доволен его юношеской карьерой»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Дмитрий Черышев Денис Черышев Д2 Италия Венеция Футбол

Дмитрий Черышев рассказал, почему отдал сына в академию «Реала».

– Не было мысли отдать его в российские футбольные школы?

– В России прямо сейчас можно выделить школы «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», «Спартака». Еще можно отметить «Чертаново», который недавно феерил в Первой лиге. Когда там работал Игорь Осинькин, мне пришлось играть против его команды с великолепными воспитанниками.

Но Денис обучался в академии мадридского «Реала». В мире вряд ли есть еще места, где можно получить такой же опыт, какой он приобрел в Мадриде. Он играл на самом высоком уровне с раннего детства, поэтому я очень доволен той школой, которая была у Дениса.

Очень много футболистов теряются именно в переходном возрасте от детского футбола во взрослый. Нужно уделять этому очень много внимания. Просто Денис в тот момент был в правильном русле, под хорошим контролем такого футбольного гранда, как «Реал». Я доволен его юношеской карьерой, – сказал тренер «Шинника».

Денис Черышев находился в системе мадридского «Реала» с 2002 по 2016 год. За главную команду он сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал ассист. С 2022 года полузащитник выступает за «Венецию» из Серии Б.

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4 комментария
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Мда, формулировка вопроса в духе Монти Пайтон.
Денис Черышев идеально провел время в молодежном Реале и даже сыграл за старшую команду. Можно просто посмотреть, сколько человек пробуются в кантеру Реала и сколько доходит до хотя одного матча.
И вопрос типа, не жалеете, что Денис прошел целиком школу и играл за Реал, а не за Спартак?
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У Дениса Черышева в целом карьера получилась довольно хорошей. Поиграл в сильных командах на высшем уровне,да и в сборной достиг максимума на ЧМ
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Но при этом взрослая карьера Дениса вышла какой-то скомканной. Возможно из-за травм. С другой стороны, не каждый футболист может похвастаться тем, что забивал в четвертьфинале чемпионата мира.
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