Дмитрий Черышев: «Денис обучался в академии «Реала» – в мире вряд ли есть еще места, где можно получить такой опыт. Я доволен его юношеской карьерой»

Дмитрий Черышев рассказал, почему отдал сына в академию «Реала».

– Не было мысли отдать его в российские футбольные школы?

– В России прямо сейчас можно выделить школы «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», «Спартака». Еще можно отметить «Чертаново», который недавно феерил в Первой лиге. Когда там работал Игорь Осинькин, мне пришлось играть против его команды с великолепными воспитанниками.

Но Денис обучался в академии мадридского «Реала». В мире вряд ли есть еще места, где можно получить такой же опыт, какой он приобрел в . Он играл на самом высоком уровне с раннего детства, поэтому я очень доволен той школой, которая была у Дениса.

Очень много футболистов теряются именно в переходном возрасте от детского футбола во взрослый. Нужно уделять этому очень много внимания. Просто Денис в тот момент был в правильном русле, под хорошим контролем такого футбольного гранда, как «Реал». Я доволен его юношеской карьерой, – сказал тренер «Шинника».

находился в системе мадридского «Реала» с 2002 по 2016 год. За главную команду он сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал ассист. С 2022 года полузащитник выступает за «Венецию» из .

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