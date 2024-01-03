Пиоли о 4:1 с «Кальяри»: «Настрой молодежи показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо. Для клуба это успех» 

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Кубок Италии Футбол

Стефано Пиоли доволен игрой молодых футболистов «Милана».

Главный тренер «россонери» высказался после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (4:1).

«Я бы не сказал, что игра и результат превзошли ожидания. Когда готовишься с хорошим составом, всегда надеешься на лучшее.

Да, кто-то из ребят немного нервничал в начале матча, но как только мы открыли счет, стало гораздо легче. У этих парней есть мастерство, талант, но главное – высокая самоотдача, которую они должны всегда проявлять. Их настрой показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо.

Молодые игроки доказывают, что способны вносить свою лепту, что их стоит воспринимать не только как замену в непредвиденных случаях, а как полноценных футболистов обоймы. Для клуба это успех», – сказал Пиоли.

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