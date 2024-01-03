Пиоли о 4:1 с «Кальяри»: «Настрой молодежи показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо. Для клуба это успех» 

Стефано Пиоли доволен игрой молодых футболистов «Милана».

Главный тренер «россонери» высказался после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (4:1).

«Я бы не сказал, что игра и результат превзошли ожидания. Когда готовишься с хорошим составом, всегда надеешься на лучшее.

Да, кто-то из ребят немного нервничал в начале матча, но как только мы открыли счет, стало гораздо легче. У этих парней есть мастерство, талант, но главное – высокая самоотдача, которую они должны всегда проявлять. Их настрой показывает, что академия « » работает очень хорошо.

Молодые игроки доказывают, что способны вносить свою лепту, что их стоит воспринимать не только как замену в непредвиденных случаях, а как полноценных футболистов обоймы. Для клуба это успех», – сказал .

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