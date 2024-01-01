Родри о голе в финале ЛЧ: «Такие моменты вписывают в историю «Ман Сити». Есть голы, определяющие карьеру игроков. Сейчас настала моя очередь»
Родри поделился ощущениями о забитом голе в финале Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» забил победный гол команды в финале «Лиги чемпионов» против «Интера» (1:0).
– Изменил ли гол в финале Лиге чемпионов вашу жизнь?
– Да, без всякого сомнения. Такие моменты отправляют вас в уникальное место, где находятся избранные. Резко вы становитесь частью истории на определенный момент.
Моя роль не в том, я понимаю. Моя функция – сделать так, чтобы команда выиграла, находясь на своей позиции в полузащите.
Но такие моменты вписывают тебя в историю такого клуба, как «Манчестер Сити», а также в его первую победу в Лиге чемпионов. О таком мечтаешь.
Я очень хорошо помню гол Зидана в Глазго. Или гол Иньесты в Йоханнесбурге. Есть голы, которые определяют карьеру определенных игроков. Сейчас настала моя очередь, и я чувствую себя счастливым, – сказал Родри.
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