Родри о голе в финале ЛЧ: «Такие моменты вписывают в историю «Ман Сити». Есть голы, определяющие карьеру игроков. Сейчас настала моя очередь»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри поделился ощущениями о забитом голе в финале Лиги чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» забил победный гол команды в финале «Лиги чемпионов» против «Интера» (1:0).

– Изменил ли гол в финале Лиге чемпионов вашу жизнь?

– Да, без всякого сомнения. Такие моменты отправляют вас в уникальное место, где находятся избранные. Резко вы становитесь частью истории на определенный момент.

Моя роль не в том, я понимаю. Моя функция – сделать так, чтобы команда выиграла, находясь на своей позиции в полузащите. 

Но такие моменты вписывают тебя в историю такого клуба, как «Манчестер Сити», а также в его первую победу в Лиге чемпионов. О таком мечтаешь.

Я очень хорошо помню гол Зидана в Глазго. Или гол Иньесты в Йоханнесбурге. Есть голы, которые определяют карьеру определенных игроков. Сейчас настала моя очередь, и я чувствую себя счастливым, – сказал Родри.

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4 комментария
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Мотор и легенда Сити!
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Это был самый важный гол в карьере Родри
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До сих пор помню этот гол.
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Буквально за год стад лютым топом
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