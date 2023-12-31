Только Салах и Уоткинс забили по 20+ голов и сделали по 10+ ассистов в АПЛ в календарном 2023 году

Мохамед Салах и Олли Уоткинс – в эксклюзивном списке игроков АПЛ по итогам года.

В календарном 2023 году оба футболиста забили более 20 мячей и сделали более 10 результативных передач в матчах Премьер-лиги.

Они стали единственными игроками лиги с таким достижением.

Форвард « » записал в актив 23 мяча и 11 передач в 38 играх.

Форвард « » – 21 мяч и 11 передач в 42 играх.

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