Только Салах и Уоткинс забили по 20+ голов и сделали по 10+ ассистов в АПЛ в календарном 2023 году
Мохамед Салах и Олли Уоткинс – в эксклюзивном списке игроков АПЛ по итогам года.
В календарном 2023 году оба футболиста забили более 20 мячей и сделали более 10 результативных передач в матчах Премьер-лиги.
Они стали единственными игроками лиги с таким достижением.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах записал в актив 23 мяча и 11 передач в 38 играх.
Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс – 21 мяч и 11 передач в 42 играх.
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