Только Салах и Уоткинс забили по 20+ голов и сделали по 10+ ассистов в АПЛ в календарном 2023 году

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия рейтинги Мохамед Салах Олли Уоткинс Футбол

Мохамед Салах и Олли Уоткинс – в эксклюзивном списке игроков АПЛ по итогам года.

В календарном 2023 году оба футболиста забили более 20 мячей и сделали более 10 результативных передач в матчах Премьер-лиги. 

Они стали единственными игроками лиги с таким достижением. 

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах записал в актив 23 мяча и 11 передач в 38 играх. 

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс – 21 мяч и 11 передач в 42 играх. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уоткинс сильно прибавил. Недооценен немножко
+4
0
+4
Олли незаметно становится звездой Апл. Очень прибавил.
+3
0
+3
Дабл дабл
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий