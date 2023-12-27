Пеп Гвардиола: «Я с первого дня в «Барсе» чувствовал, что все ждут провала. Нашу игру называют гениальной только из-за побед»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола ответил тем, кто сомневается в «Манчестер Сити».

«Чем больше ты выигрываешь, все еще сильнее, чем когда-либо, хотят, чтобы ты провалился. Я чувствовал с первого дня в «Барселоне», что люди этого ждут. Все говорят: «Как хорошо они играют, какая методология, как это гениально». Но это говорят только потому, что я побеждаю. Они ничего не понимают в том, что мы делаем, но отдают нам должное из-за побед.

Нужно смотреть за пределы этого. Когда вы не выигрываете, возникают сомнения, но это и приятно. Это нормально. Снова сомнения. Посмотрим, что произойдет.

Несколько дней назад я говорил, что мы отлично сыграли против «Кристал Пэлас», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», но не победили. И это реальное доказательство того, что всем без разницы, как мы играем. Мы играли примерно так же, как в те дни, когда выдавали лучший уровень в последние восемь лет. Но мы не побеждаем, поэтому это кризис, катастрофа.

Критика – это часть нашей работы. Нужно принимать, что люди могут критиковать вас, но только потому, что мы не побеждаем. Поэтому нужно попытаться выиграть следующий матч», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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19 комментариев
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Ну Барселона оправдывает ожидания, молодцы, так держать!
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Пеп всегда унижал этих Должунов. До января даст фору им чтобы они немножко радовались. Потом на изи катком их проходит.
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Всё так - болею против МС всё время.
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Ответ Сикарио
Что несет этот поехавший? С первого дня в Барсе он просрал Нумансии и потом сыграл с кем-то 0-0. Никто от него ничего не ждал, а барсаглоры постарше ныли "кого они назначили тренером?" Но потом на сцену вышел Хосе Мария Негрейра и дело пошло.
Ты прав где то. Проиграли Нумансии из за феноменальной нереализации кучи моментов. В следующем туре также не везло с реализацией, сыграли 1-1 с Расингом. Потом погром Спортинга 6-1, за ним ещё серия разгромов. На десерт был Реал, которого отшлёпали 2-0 и 2-6
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МС ненавидят не из-за побед))
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У этого феномена даже название есть, паранойя называется
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Если честно, Пеп кросавчег...я помню как он играл за Барсу...все победы Ливерпуля ценнее с таким Мансити...
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Пеп: «Безумно сложно быть первым 🐺 ☝️☝️»
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Ну почему обязательно твоего провала, просто смены позиций. Когда один все время сверху, то скучно, и надо поменяться)
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Спасибо, что оправдывал ожидания, вылетая каждый год из лч с самым дорогим составом в истории футбола..
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Его барса меньше симпатий вызывала чем нынешний сити
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Ответ Tristan...
Ты прав где то. Проиграли Нумансии из за феноменальной нереализации кучи моментов. В следующем туре также не везло с реализацией, сыграли 1-1 с Расингом. Потом погром Спортинга 6-1, за ним ещё серия разгромов. На десерт был Реал, которого отшлёпали 2-0 и 2-6
Ты вероятно последнее предложение решил не читать.
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