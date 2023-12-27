Пеп Гвардиола: «Я с первого дня в «Барсе» чувствовал, что все ждут провала. Нашу игру называют гениальной только из-за побед»

Пеп Гвардиола ответил тем, кто сомневается в «Манчестер Сити».

«Чем больше ты выигрываешь, все еще сильнее, чем когда-либо, хотят, чтобы ты провалился. Я чувствовал с первого дня в «Барселоне», что люди этого ждут. Все говорят: «Как хорошо они играют, какая методология, как это гениально». Но это говорят только потому, что я побеждаю. Они ничего не понимают в том, что мы делаем, но отдают нам должное из-за побед.

Нужно смотреть за пределы этого. Когда вы не выигрываете, возникают сомнения, но это и приятно. Это нормально. Снова сомнения. Посмотрим, что произойдет.

Несколько дней назад я говорил, что мы отлично сыграли против «Кристал Пэлас», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», но не победили. И это реальное доказательство того, что всем без разницы, как мы играем. Мы играли примерно так же, как в те дни, когда выдавали лучший уровень в последние восемь лет. Но мы не побеждаем, поэтому это кризис, катастрофа.

Критика – это часть нашей работы. Нужно принимать, что люди могут критиковать вас, но только потому, что мы не побеждаем. Поэтому нужно попытаться выиграть следующий матч», – сказал тренер « ».

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