Алонсо о лидерстве «Байера» в Бундеслиге перед зимней паузой: «Хотим продолжать в том же духе»

Теги Байер Бохум Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо высказался о лидерстве «Байера» в Бундеслиге перед зимней паузой.

Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с «Бохумом» (4:0).

«Первые 30 минут для нас были нелегкими, крайне напряженными. После первого и второго забитого голов мы стали контролировать игру, и самое сложно уже было позади. Игроки показали сильный менталитет. Теперь команда уходит на заслуженный отдых.

Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе», – сказал Алонсо.

После 16 туров «Байер» опережает на 4 очка идущую второй «Баварию», у которой матч в запасе.

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3 комментария
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Памятник Алонсо обеспечен, если смогут чашку в конце сезона взять. Хаби поставил качественный футбол. Если так будет продолжать - есть шанс вырасти в топ тренера.
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+2
Факт
Хаби>>>Хави
+2
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+2
Какой же футбол поставил Алонсо. После 3-0 я думал они остановятся но нет забили 4й и дальше атаковали до финального свистка. Вот это я понимаю атакующий футбол
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