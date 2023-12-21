Алонсо о лидерстве «Байера» в Бундеслиге перед зимней паузой: «Хотим продолжать в том же духе»

Хаби Алонсо высказался о лидерстве «Байера» в Бундеслиге перед зимней паузой.

Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с « » (4:0).

«Первые 30 минут для нас были нелегкими, крайне напряженными. После первого и второго забитого голов мы стали контролировать игру, и самое сложно уже было позади. Игроки показали сильный менталитет. Теперь команда уходит на заслуженный отдых.

Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе», – сказал .

После 16 туров « » опережает на 4 очка идущую второй «Баварию», у которой матч в запасе.

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