У «Байера» нет поражений в 25 первых матчах сезона – рекорд для немецких клубов

« » разгромил «Бохум» (4:0) в 16-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы продлили беспроигрышную серию со старта сезона во всех турнирах до 25 матчей (22 победы, 3 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.

По итогам осенней части сезона «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая на 4 очка идущую второй «Баварию», у которой игра в запасе.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам