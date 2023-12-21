У «Байера» нет поражений в 25 первых матчах сезона – рекорд для немецких клубов

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Футбол

«Байер» разгромил «Бохум» (4:0) в 16-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы продлили беспроигрышную серию со старта сезона во всех турнирах до 25 матчей (22 победы, 3 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.

По итогам осенней части сезона «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая на 4 очка идущую второй «Баварию», у которой игра в запасе.

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13 комментариев
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Удивительно, такой весомый рекорд и не у Баварии, молодцы игроки и Алонсо красава
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Досадно, что такая шикарная, легендарная серия для Байера приводит всего лишь к 1 очку разницы (потенциально, при игре в запасе у мюнхенцев) в таблице от Баварии, для которой, это будто бы рутинная работа. Так можно и сломаться психологически.
Но сердцем за Леверкузен ибо всегда болею за тёмных лошадок, на которых никто не ставил в начале сезона.
+11
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Байер шикарен, сбалансированная, и при этом остроатакующая команда, великолепно всё - от выхода из обороны до позиционных атак, от контрпрессинга до кинжальных вертикальных выпадов. Если они сохранят всё это во второй половине сезона и сумеют избежать спада, то чемпионство будет совершенно справедливо.
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Байер Алонсо творит историю , пожелаем им продолжать)👏👏👏
+2
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Остановите кто нибудь эту глыбу!
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Ответ Po onhyck Regards
Байер Алонсо творит историю , пожелаем им продолжать)👏👏👏
один сезон, потом разберут их, пару человек в Баварию, пару в какой нибудь английский клуб, а главного гения Алонсо в Реал
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Посмотрите на счета в матчах, сколько Байер забивает.
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вот он новый доминатор
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Это всё потому что Кейн перешел в Баварию с своей без трофейной аурой :)
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О Боже, Байер, Жирона и Астон Вилла идут на первом месте. И это заканчивается половина сезона. При этом они показывают максимальные результаты. И это при том, что их конкуренты Реал Мадрид, Бавария и Арсенал/Ливерпуль находятся тоже в прекрасной форме. Я как фанат Реала не сильно огорчусь если Жирона выиграет Ла Лигу. И будет вообще круто если все они выиграют свои лиги.
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Ответ gans.gans.73
Неверкузен одним словом...цыплят по осени считают....
да пошли вы, люди как вы
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Ответ kvn9
Байер шикарен, сбалансированная, и при этом остроатакующая команда, великолепно всё - от выхода из обороны до позиционных атак, от контрпрессинга до кинжальных вертикальных выпадов. Если они сохранят всё это во второй половине сезона и сумеют избежать спада, то чемпионство будет совершенно справедливо.
Скамейки не хватит, только это может стать причиной.
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